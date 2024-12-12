Spider-Verse'ün son filmi Avcı Kraven yerden yere vuruluyor

Bu evrende geçen Avcı Kraven (Kraven the Hunter) filmi vizyona girmek üzereyken Sony'den böyle bir karar gelmesi şaşırttı. Çünkü belki de film gidişatı tersine çevirecekti. Ancak görünen o ki Sony kendisini neyin beklediğini çok iyi biliyormuş. Çünkü filme dair ilk eleştirmen puanları gelmeye başladı ve ortaya çıkan sonuç Madame Web'i bile aratacak kadar kötü.
Avcı Kraven Gişede de Çakılmak Üzere
Avcı Kraven'ın Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı yüzde 9 ile açıldı. Daha sonra biraz yükseldi ve.an itibarıyla yüzde 15'te. Bu da Avcı Kraven'ı adeta yerden yere vurulan Madame Web'in bile altına koyuyor. Çünkü Madame Web bugün Rotten Tomatoes'ta yüzde 11'de olsa da aslında açılışını yüzde 23'le yapmıştı. Yani anlayacağınız eleştirmenler Avcı Kraven'ın Spider-Verse düşük standartlarının bile altında olduğunu söylüyor.
Bu da yetmezmiş gibi film gişede de çakılacak gibi görünüyor. Prodüksiyon bütçesi 100 milyon doların üstünde olan filmin ABD'deki açılışını 13-15 milyon dolar gibi bir rakamla yapması bekleniyor ki bu boyutta bir film için bu felaket demek oluyor. Bu tabloya bakınca, Sony'nin Spider-Verse'ün fişini neden çektiğini anlamak çok da güç değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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