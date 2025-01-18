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    Anlık Bildirim

    Yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection'dan beklenen haber geldi

    Dexter Morgan yakında yeni bir diziyle ekranlara dönecek. Hem Dexter'ın hem de yıllar sonra gelen Dexter: New Blood'ın devam dizisi olan Dexter: Resurrection'dan beklenen haber geldi.
    Dexter. Resurrection Tam Boyutta Gör
    Artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan Dexter serisi, bu yıl prequel dizisi Dexter: Original Sin ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dexter Morgan'ın gençlik yıllarına odaklanan bu dizi izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Bu evrende geçen dizilerin gördüğü ilgiden cesaret alan Showtime kanalı şimdi bu dizilerin sayısını daha da arttırıyor.

    Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak Dexter dizilerinden biri de Dexter: Resurrection olacak. Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam eden olan Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.

    Dexter: Resurrection'ın Çekimlerine Başlandı

    Dexter: Resurrection'da Dexter Morgan rolüyle geri dönecek olan Michael C. Hall, dün diziye dair önemli bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Hall, Resurrection'ın çekimlerine başlandığını duyurdu.

    Günümüzde geçecek bu dizide Michael C. Hall'un yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

    Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 1 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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