Yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection'dan beklenen haber geldi

Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak Dexter dizilerinden biri de Dexter: Resurrection olacak. Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam eden olan Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.
Dexter: Resurrection'ın Çekimlerine Başlandı
Dexter: Resurrection'da Dexter Morgan rolüyle geri dönecek olan Michael C. Hall, dün diziye dair önemli bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Hall, Resurrection'ın çekimlerine başlandığını duyurdu.
Günümüzde geçecek bu dizide Michael C. Hall'un yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.
Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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