Yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection'dan beklenen haber geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan Dexter serisi, bu yıl prequel dizisi Dexter: Original Sin ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dexter Morgan'ın gençlik yıllarına odaklanan bu dizi izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Bu evrende geçen dizilerin gördüğü ilgiden cesaret alan Showtime kanalı şimdi bu dizilerin sayısını daha da arttırıyor.

Önümüzdeki dönemde izleyici ile buluşacak Dexter dizilerinden biri de Dexter: Resurrection olacak. Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam eden olan Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.

Peaky Blinders'ın yaratıcısının yeni dizisinden fragman geldi 1 gün önce eklendi

Dexter: Resurrection'ın Çekimlerine Başlandı

Dexter: Resurrection'da Dexter Morgan rolüyle geri dönecek olan Michael C. Hall, dün diziye dair önemli bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Hall, Resurrection'ın çekimlerine başlandığını duyurdu.

Günümüzde geçecek bu dizide Michael C. Hall'un yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.