Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi

1 Ocak 2021'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25 oranında zam gelmişti. Aradan geçen bir aylık sürecin ardından, İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de artırıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, "1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir" ifadelerine yer verildi. Avrasya Tüneli'ni yalnızca 1. ve 2. sınıf araçların kullanabildiğini de hatırlatalım.
Ayrıca Bkz. "Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek"
Söz konusu zamdan önce Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler içinse 54,70 TL idi. Bu da geçiş ücretlerinin yüzde 26 civarında arttığı anlamına geliyor. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ödemesi her iki yönde de yapılıyor. Bu kapsamda tüneli gidiş-dönüş için kullanan bir vatandaşın cebinden 92 TL çıkacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ben gecmedigim icin zam beni ilgilendirmiyor ama yabılmıs olması güzel tabii daha cok yol yabılmalı..
( akpliler ile girdiğim bütün tartışmalarda sıkışınca ortak soru bu şekilde yerine kimi seçeceksin)
Haberde adamın biri diyor her gün ben işe giderken gidip kullanıyorum şimdi kullanmam diyor. Yav sen aylık 1400tl üzerinde veriyormuşsun zaten şimdi de 1800 ver ne olacak? Bu milletin dertleri beni benden alıyor
Avrasya kullanmayan köprüye gider hem vaktini kaybeder hem de dur kalk dur kalk trafikte benzin parası olarak öder
Bunlar sizin için değil, zenginler için. Akp zenginleri için. Düşünsene, halk yüksek bedelli geçiş ve kullanım ücretleri yüzünden halk kullanamasın ama akp tarafından zengin edilen yandaşlar yayıla yayıla faydalansınlar. Anlayın artık, akp halktan nefret ediyor. Tek dertleri bu fakir halka ait her kuruşa çökmek. Öyle ya da böyle...
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3195 kez okundu.
34 kişi, toplam 34 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
avrasya tüneli, Türkiye Haberleri ve