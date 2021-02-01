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    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi

    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde beklenen artış gerçekleşti. Yalnızca 1. ve 2. sınıf araçların kullanabildiği Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerine yüzde 26 oranında zam geldi.
    01 Şubat 2021, 14:30 (2 hf.)
    3,2b
    1
    58
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    37

    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi
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    1 Ocak 2021'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25 oranında zam gelmişti. Aradan geçen bir aylık sürecin ardından, İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de artırıldı.

    Yapılan yazılı açıklamada, "1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir" ifadelerine yer verildi. Avrasya Tüneli'ni yalnızca 1. ve 2. sınıf araçların kullanabildiğini de hatırlatalım.

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    Söz konusu zamdan önce Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler içinse 54,70 TL idi. Bu da geçiş ücretlerinin yüzde 26 civarında arttığı anlamına geliyor. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ödemesi her iki yönde de yapılıyor. Bu kapsamda tüneli gidiş-dönüş için kullanan bir vatandaşın cebinden 92 TL çıkacak.



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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demek ki minimum enflasyon %26...
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    S susesa (selim sağlam) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2016da 12tl olması gereken ücret bugün 46tl... Soruyorum kimin kazancı 4 katına çıktı ki 4 katını ödesin?
    2 Yanıt Yanıtla +51
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    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi ) susesa
    Buna cevap verirsem hayattan banlarlar
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ali_0017 (Can Aldemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha çanakkale köprüsü yolda. daha şimdiden feribot, otomobil 75tl yolcu 5tl.
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    Artizt (Mert ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ali_0017
    Günde 16bin araç geçiş garantisi verildi o köprüye, anne tarafı Çanakkaleli olarak o köprüden günde 16bin araç geçsin kendimi o köprüden atarım, bu kadar da iddialıyım. Saatte 666 araç oradan nasıl geçsin, sanki Çanakkale sanayi, ticaret alanları üzerinde? Kafam almadı hiç.
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    Fortune 4 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adamlar yabmıs yani neticede.. onlar yabmıs biz gecmesek de, yabmıslar sonucta..

    ben gecmedigim icin zam beni ilgilendirmiyor ama yabılmıs olması güzel tabii daha cok yol yabılmalı..
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    Gvzgvz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tünelden geçerken beraber yürüdük şarkısını dinleyene amelelik bedava
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    anonline (süleyman çetinkaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayır yerine kimi seçeceksin ?

    ( akpliler ile girdiğim bütün tartışmalarda sıkışınca ortak soru bu şekilde yerine kimi seçeceksin)
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    Aberrant Warden 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    36 veren 46 da verir ne olacak?

    Haberde adamın biri diyor her gün ben işe giderken gidip kullanıyorum şimdi kullanmam diyor. Yav sen aylık 1400tl üzerinde veriyormuşsun zaten şimdi de 1800 ver ne olacak? Bu milletin dertleri beni benden alıyor

    Avrasya kullanmayan köprüye gider hem vaktini kaybeder hem de dur kalk dur kalk trafikte benzin parası olarak öder
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    W Whisper911 (murat kasapoglu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sözleşme fiyatı 4 dolar değil miydi? Sürümden kazanın bari tamam gene kazanın da halka eziyet neden.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pahalı olan şey, çok daha pahalı olmuş. Ama yok yabdı, koprü yabdı, tünel yabdı...
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    A aaguler (A. G.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siz bu tünelin halk için falan mı yapıldığını zannediyorsunuz ? Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü sizler için mi sanıyorsunuz ?
    Bunlar sizin için değil, zenginler için. Akp zenginleri için. Düşünsene, halk yüksek bedelli geçiş ve kullanım ücretleri yüzünden halk kullanamasın ama akp tarafından zengin edilen yandaşlar yayıla yayıla faydalansınlar. Anlayın artık, akp halktan nefret ediyor. Tek dertleri bu fakir halka ait her kuruşa çökmek. Öyle ya da böyle...
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    -gtr- (Güray Tataroğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçim sıkıntısı yaşayanlar arasına tünel de eklenir mi?
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    6Volkk2 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu başlangıç zamları hepimize hayırlı olsun. Temmuza kadar patlayacak bomba zamlar gelecek.
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    avrasya tüneli, Türkiye Haberleri ve
    4 etiket daha istanbul zam geçiş ücreti Bilim ve Teknoloji
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