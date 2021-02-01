Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi

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1 Ocak 2021'de köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 25 oranında zam gelmişti. Aradan geçen bir aylık sürecin ardından, İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de artırıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir" ifadelerine yer verildi. Avrasya Tüneli'ni yalnızca 1. ve 2. sınıf araçların kullanabildiğini de hatırlatalım.

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Söz konusu zamdan önce Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için 36,40 TL, minibüsler içinse 54,70 TL idi. Bu da geçiş ücretlerinin yüzde 26 civarında arttığı anlamına geliyor. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ödemesi her iki yönde de yapılıyor. Bu kapsamda tüneli gidiş-dönüş için kullanan bir vatandaşın cebinden 92 TL çıkacak.

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