Avrasya Tüneli motosiklet geçişine açılıyor

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Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Motobike İstanbul Fuarı, bu sene 13'üncü kez kapılarını açtı. Fuar açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet kullanıcılarının da Avrasya Tüneli'ni kullanabileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan, Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki güzergahta hizmet veren Avrasya Tüneli’nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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Avrasya Tüneli'ni şu anda otomobiller ve minibüsler kullanabiliyor. Avrasya Tüneli geçiş ücreti otomobiller için gündüz (05.00 - 23.59) tarifesinde 53 TL iken gece (00.00 - 04.59) tarifesinde 26,5 TL olarak uygulanıyor. Minibüsler için ise gündüz tarifesinde 79,5 TL iken gece tarifesinde 39,75 TL alınıyor. Motosikletlerden alınacak ücret henüz belli değil.

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Avrasya Tüneli motosiklet geçişine ne zaman açılacak? İşte tarih