Lincoln, fütüristik elektrikli SUV konsepti ile karşımızda: Lincoln Star

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Lincoln, tamamen elektrikli SUV konseptini tanıttı. Lincoln Star adı verilen çalışma, oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Söz konusu çalışma, markanın gelecek modellerinde kullanacağı "büyüleyici dinamik" isimli tasarım dilini gösteriyor.

Lincoln Star, bir konsept çalışması olduğunu fazlasıyla belli ediyor. Silüetiyle dinamik bir görüntü çizen SUV'un neredeyse her yerinde ışık oyunlarına yer verilmiş. Öndeki panel ve kaputun kenarları dijital ve buralarda çeşitli ışık motifleri oluşturuluyor. Ayrıca, kaputun ortası elektrokromatik camdan yapılmış. Tek tuşla tamamen şeffaf veya opak olabiliyor.

Ön kaput yukarı doğru kaldırıldığında buradaki depolama alanına ulaşılıyor. Ayrıca, ön panel de bir çekmece gibi açılarak buradaki gizli bir bölmeye ulaşım sağlıyor. Arka bölümde de tıpkı öndeki gibi ışık motiflerinin yer aldığı dijital bir alana yer verilmiş. Arka bagaj kapağı iki parçadan oluşuyor ve açıldığında alttaki kısım iki kişilik koltuğa dönüşüyor.

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Elektrikli SUV konsepti, siyah renkli ön kaput ve tavanıyla çift tonlu bir görünüm sunuyor. Oldukça kalın olduğu görülen A ve D sütunlarında ise kafes benzeri bir yapı kullanılmış. Ön kapılar ve geriye doğru açılan arka kapılar arasında sütun bulunmuyor.

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İç mekana baktığımızda da dört kişilik ferah ve teknolojik bir yaşam alanı görüyoruz. Bu alan hakkında çok bir bilgi yok ancak direksiyonun ve pedalların saklanabilmesinden elektrikli SUV'un tamamen otonom olarak kullanılabildiği anlaşılıyor. Bu modda ön koltuklar 180 derece arkaya döndürülebiliyor.

Yolcuların görme, ses ve koku duyularına hitap eden konseptte üç farklı 'tazelenme' modu bulunuyor. Lincoln'e göre bu modlar, insan yaşamının günlük dengesini (sabah-gündüz-akşam) yansıtıyor. Örneğin, Costal Morning modunda sıcak bir ışık, okyanus sesleri ve deniz sisini anımsatan bir koku kabini kaplıyor. Akşam modunda ise yeşil bitkilerin kokusu ortama yayılırken gökyüzünün yıldızlarla dolu karanlık görüntüsü yansıtılıyor.

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Lincoln, fütüristik elektrikli SUV konsepti ile karşımızda