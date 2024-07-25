Avrupa Birliği, 2035'teki tamamen elektrikli araç planını değiştirmedi

AB: Plan değişmedi, erteleme olmayacak
Durum böyle olunca Avrupa Birliği'nin (AB) 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planının son durumu merak ediliyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı.
AB’nin içten yanmalı satışını durdurup tamamen elektrikli olma planlarını ertelemeyeceğini ifade eden başkan, geri adım atmayacaklarını söyledi. Avrupa Birliği kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda anlaşma sağlamıştı.
Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.