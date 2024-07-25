Avrupa Birliği, 2035'teki tamamen elektrikli araç planını değiştirmedi

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu başkanı, AB'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planını ertelemediğini açıkladı. Son zamanlarda elektrikli otomobillere olan talep azalmaya başladı ve birçok marka gelecekteki planlarını iptal etmeye başladı.

AB: Plan değişmedi, erteleme olmayacak

Durum böyle olunca Avrupa Birliği'nin (AB) 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planının son durumu merak ediliyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı.

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AB’nin içten yanmalı satışını durdurup tamamen elektrikli olma planlarını ertelemeyeceğini ifade eden başkan, geri adım atmayacaklarını söyledi. Avrupa Birliği kurumları, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

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Avrupa Birliği, 2035'teki elektrikli araç planını değiştirmedi