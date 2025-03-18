Audi, Almanya'da 7 bin 500 çalışanını işten çıkaracak

Audi CEO'su Gernot Döllner, konuyla ilgili açıklamasında "Audi daha hızlı, daha çevik ve daha verimli hale gelmeli" dedi. Döllner, bu hedeflere ulaşmanın personel düzenlemeleri olmadan mümkün olmadığını dile getirdi.
Şirket, bu kararı çalışan temsilcileriyle kapsamlı müzakereler sonucunda aldı. Audi, iş konseyiyle yapılan yeni anlaşmanın, şirketin elektrikli araçlara geçiş sürecinde esnekliğini artıracağını ve rekabet gücünü koruyacağını belirtti.
Audi, ayrıca yönetim yapısını sadeleştirerek üç seviyeye indirecek ve dijitalleşmeyi artırarak iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Dolayısıyla bu işte çıkarmalar ağırlıklı olarak idari ve geliştirme departmanlarında olacak ve üretim bölümlerini etkilemeyecek.
Şirket, iş gücünü azaltmanın yanı sıra ürün portföyüne yeniden odaklanmayı amaçlıyor. Çünkü Q7 gibi önemli modellerin eskidiği ve rekabet gücünü kaybettiği belirtiliyor. Audi bu kapsamda 2029’a kadar Almanya’ya yaklaşık 8 milyar euro yatırım yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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