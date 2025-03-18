Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Audi, yıllık 1 milyar eurodan (860 milyon sterlin) fazla tasarruf sağlamayı amaçlayan büyük bir maliyet azaltma girişiminin bir parçası olarak Almanya'da 2029 yılı sonuna kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

Audi CEO'su Gernot Döllner, konuyla ilgili açıklamasında "Audi daha hızlı, daha çevik ve daha verimli hale gelmeli" dedi. Döllner, bu hedeflere ulaşmanın personel düzenlemeleri olmadan mümkün olmadığını dile getirdi.

Şirket, bu kararı çalışan temsilcileriyle kapsamlı müzakereler sonucunda aldı. Audi, iş konseyiyle yapılan yeni anlaşmanın, şirketin elektrikli araçlara geçiş sürecinde esnekliğini artıracağını ve rekabet gücünü koruyacağını belirtti.

Avrupa'da gerileyen Tesla, Türkiye'de zirveye yükseldi 8 sa. önce eklendi

Audi, ayrıca yönetim yapısını sadeleştirerek üç seviyeye indirecek ve dijitalleşmeyi artırarak iş yükünü azaltmayı hedefliyor. Dolayısıyla bu işte çıkarmalar ağırlıklı olarak idari ve geliştirme departmanlarında olacak ve üretim bölümlerini etkilemeyecek.

Şirket, iş gücünü azaltmanın yanı sıra ürün portföyüne yeniden odaklanmayı amaçlıyor. Çünkü Q7 gibi önemli modellerin eskidiği ve rekabet gücünü kaybettiği belirtiliyor. Audi bu kapsamda 2029’a kadar Almanya’ya yaklaşık 8 milyar euro yatırım yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Audi, Almanya'da 7 bin 500 çalışanını işten çıkaracak