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    Anlık Bildirim

    Avrupa'da elektrikli otomobillerin satışlardaki payı ilk kez %20'yi geçti

    Avrupa'da %100 elektrikli modellerin yükselişi sürüyor. Ağustos ayındaki otomobil satışlarının %21'i elektrikli olarak kayıtlara geçerken, hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı %50'yi aştı.
    Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı ilk kez %20'yi geçti Tam Boyutta Gör
    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında 165.156 adet elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın aynı ayındaki satışları neredeyse ikiye katlayan bu sayı, geçen ay Avrupa'da satılan her 5 otomobilden 1'inin elektrikli olduğunu gösteriyor.

    %100 elektrikli otomobiller, henüz en popüler otomobil türü olmaktan uzak ancak oldukça hızlı yükseliyorlar. PHEV yani şarj edilebilir hibritleri (%7,4) büyük farkla geride bıraksalar da tam hibrit yani şarj edilemeyen hibrit otomobillerin (%23,9) hala gerisindeler. Dizel otomobiller ise hala düşüşte. Sekiz yıl önce satışların yarısını oluşturan dizellerin payı yüzde 12'lere kadar düşmüş durumda.

    Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı ilk kez %20'yi geçti Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 50'yi geçti. Malta dışındaki tüm Avrupa pazarlarında büyük artış görülürken, en büyük artış yüzde 224,5 ile Belçika'da kaydedildi. 2023'ün Ocak-Ağustos dönemindeki elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 62,7 artarak 1 milyon adede yaklaştı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 10 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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