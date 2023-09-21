Avrupa'da elektrikli otomobillerin satışlardaki payı ilk kez %20'yi geçti

Tam Boyutta Gör Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından paylaşılan verilere göre, Ağustos ayında 165.156 adet elektrikli otomobil satıldı. Geçen yılın aynı ayındaki satışları neredeyse ikiye katlayan bu sayı, geçen ay Avrupa'da satılan her 5 otomobilden 1'inin elektrikli olduğunu gösteriyor.

%100 elektrikli otomobiller, henüz en popüler otomobil türü olmaktan uzak ancak oldukça hızlı yükseliyorlar. PHEV yani şarj edilebilir hibritleri (%7,4) büyük farkla geride bıraksalar da tam hibrit yani şarj edilemeyen hibrit otomobillerin (%23,9) hala gerisindeler. Dizel otomobiller ise hala düşüşte. Sekiz yıl önce satışların yarısını oluşturan dizellerin payı yüzde 12'lere kadar düşmüş durumda.

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Tam Boyutta Gör Ağustos ayında hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam payı yüzde 50'yi geçti. Malta dışındaki tüm Avrupa pazarlarında büyük artış görülürken, en büyük artış yüzde 224,5 ile Belçika'da kaydedildi. 2023'ün Ocak-Ağustos dönemindeki elektrikli otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 62,7 artarak 1 milyon adede yaklaştı.

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Avrupa'da elektrikli otomobillerin payı ilk kez %20'yi geçti