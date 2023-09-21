Avrupa'da elektrikli otomobillerin satışlardaki payı ilk kez %20'yi geçti

%100 elektrikli otomobiller, henüz en popüler otomobil türü olmaktan uzak ancak oldukça hızlı yükseliyorlar. PHEV yani şarj edilebilir hibritleri (%7,4) büyük farkla geride bıraksalar da tam hibrit yani şarj edilemeyen hibrit otomobillerin (%23,9) hala gerisindeler. Dizel otomobiller ise hala düşüşte. Sekiz yıl önce satışların yarısını oluşturan dizellerin payı yüzde 12'lere kadar düşmüş durumda.
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.