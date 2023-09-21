Elektrikli otomobiller sıcağı mı yoksa soğuğu mu seviyor?

Recurrent tarafından yapılan araştırma, ABD'nin farklı bölgelerinden 12.500'den fazla Tesla araçtan elde edilen bilgilere dayanıyor. Recurrent, yeni çalışmanın araç sahiplerinin elektrikli otomobil bataryalarını farklı iklim koşullarından kaynaklanan aşırı hasardan korumalarına yardımcı olabileceğini umuyor.
Soğuk havada ortalama menzilde artış
Sonuçlar, soğuk ve deniz iklimi bölgelerinde sahip olunan ve kullanılan araçların puanlarının sıcak iklim bölgelerinde bulunanlardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çalışmanın adil bir karşılaştırma yapabilmesi için veriler modellere ve araçların yaşına göre de gruplandırıldı. Örneğin, farklı koşullardaki 2020 Tesla Model Y'lerden oluşan bir grafikte ortalama menzil puanı değişimi yüzde 3 olarak kaydedildi.
Sıcaklığa dikkat
Bataryalar da benzer şekilde davranıyor ve sıcaklıkla iç içe olmanın sigara içmeye benzediğine inanılıyor. "Çevresel ısı, bataryadaki elektrokimyasal reaksiyonlara ekstra enerji katarak bataryayı erken yaşlandıran istenmeyen kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir. Hızlandırılmış batarya bozunması için genel olarak kabul edilen eşik yaklaşık 30 santigrat derecedir” deniyor raporda.
Soğuk sıcaklıklar bir elektrikli otomobilin performansını geçici olarak düşürebilse de, araca kalıcı olarak zarar vermiyor. Soğuk hava ısı ile aynı elektrokimyasal etkiye sahip olmadığından araçlardaki menzil kaybı kısa süreli olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte sıcak iklimlerde yaşayan elektrikli otomobil sahipleri büyük bir endişeye kapılmamalı. Sadece elektrikli araçlarının bataryalarına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin çok sıcak havalarda aracı gölgelik bir yerde park etmek alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, otomobilinizi sıcakta veya güneşte bırakmanız gerekiyorsa, tamamen şarj etmek yerine bir miktar boşluk bırakmak da tercih edilebilir.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/cooler-temperatures-may-help-to-extend-ev-battery-life https://www.recurrentauto.com/research/it-matters-where-your-used-ev-comes-from Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.