Elektrikli otomobiller sıcağı mı yoksa soğuğu mu seviyor?

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde bulunan bataryaları asgari düzeyde korumak gerekiyor. Bu konuda yapılan yeni bir çalışma, otomobil bataryalarının ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. ABD'nin farklı bölgelerinde binlerce Tesla aracından elde edilen verilere dayanan çalışmaya göre bataryaların ömrü, soğuk koşullarda daha yüksek oluyor.

Recurrent tarafından yapılan araştırma, ABD'nin farklı bölgelerinden 12.500'den fazla Tesla araçtan elde edilen bilgilere dayanıyor. Recurrent, yeni çalışmanın araç sahiplerinin elektrikli otomobil bataryalarını farklı iklim koşullarından kaynaklanan aşırı hasardan korumalarına yardımcı olabileceğini umuyor.

Soğuk havada ortalama menzilde artış

Tam Boyutta Gör Çalışma, Tesla sahiplerinin, orijinal menzilinin ne kadarının bugün elde edilebileceğini ölçen ortalama menzil puanını dikkate alıyor. Menzil puanının 90 olması, elektrikli aracın orijinal menzilinin yüzde 90'ını sağlayabildiğini gösteriyor. Recurrent, başlangıçtan itibaren sıklıkla güvenilmez olan EPA menzili yerine elektrikli araçların ilk tanıtıldıkları zamanki gerçek dünya menzilini kullanıyor. Firma, ABD Enerji Bakanlığı'nın "nemli sıcak", "kuru sıcak", "soğuk", "çok soğuk" ve "subarktik" iklim bölgeleri kategorizasyonunu kullandı. Ekip, bu çalışma için iki sıcak iklim ve üç soğuk iklim ile deniz iklimi bölgesini bir araya getirdi.

Toyota’dan Tesla atılımı: Yeni nesil üretim hattı tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Sonuçlar, soğuk ve deniz iklimi bölgelerinde sahip olunan ve kullanılan araçların puanlarının sıcak iklim bölgelerinde bulunanlardan daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çalışmanın adil bir karşılaştırma yapabilmesi için veriler modellere ve araçların yaşına göre de gruplandırıldı. Örneğin, farklı koşullardaki 2020 Tesla Model Y'lerden oluşan bir grafikte ortalama menzil puanı değişimi yüzde 3 olarak kaydedildi.

Sıcaklığa dikkat

Tam Boyutta Gör Kulağa çok basit gelebilir ancak firma, insanlar gibi pillerin de her zaman yaşlandığını söylüyor. İnsanlarda bu süreci yavaşlatmak için daha fazla egzersiz gibi çeşitli adımlar atılabilirken sigara ve alkol gibi sağlıksız etmenlerle süreci hızlandırmak da mümkün.

Bataryalar da benzer şekilde davranıyor ve sıcaklıkla iç içe olmanın sigara içmeye benzediğine inanılıyor. "Çevresel ısı, bataryadaki elektrokimyasal reaksiyonlara ekstra enerji katarak bataryayı erken yaşlandıran istenmeyen kimyasal reaksiyonları hızlandırabilir. Hızlandırılmış batarya bozunması için genel olarak kabul edilen eşik yaklaşık 30 santigrat derecedir” deniyor raporda.

Soğuk sıcaklıklar bir elektrikli otomobilin performansını geçici olarak düşürebilse de, araca kalıcı olarak zarar vermiyor. Soğuk hava ısı ile aynı elektrokimyasal etkiye sahip olmadığından araçlardaki menzil kaybı kısa süreli olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte sıcak iklimlerde yaşayan elektrikli otomobil sahipleri büyük bir endişeye kapılmamalı. Sadece elektrikli araçlarının bataryalarına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin çok sıcak havalarda aracı gölgelik bir yerde park etmek alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, otomobilinizi sıcakta veya güneşte bırakmanız gerekiyorsa, tamamen şarj etmek yerine bir miktar boşluk bırakmak da tercih edilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli otomobiller sıcağı mı yoksa soğuğu mu seviyor?