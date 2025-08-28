Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, elektrikli hiper otomobil üretecek

    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, otomotiv sektörüne girerek 2027’de Bugatti Veyron’a rakip ultra lüks elektrikli aracını tanıtmayı planlıyor. Şirket, 1.000 kişilik ekip kurmuş durumda.

    Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, elektrikli araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı ev cihazları üreticisi Dreame Technology, otomotiv sektörüne resmi olarak adım attığını duyurdu. Robot süpürge ve kablosuz elektrikli süpürgeleriyle tanınan şirket, 2027’de piyasaya süreceği ultra lüks elektrikli araç ile Bugatti ve Bentley gibi hiper ve lüks otomobil markalarına rakip olmayı hedefliyor.

    Robot süpürgenen elektrikli hiper otomobile

    Şirketten yapılan açıklamada “Bugün Dreame, dünyanın en hızlı arabasını üretmek için otomotiv üretimine girişini resmi olarak duyuruyor” ifadelerine yer verildi. İlk modelin tamamen elektrikli, yüksek performanslı bir süper otomobil olacağı ve Dreame’nin geliştirdiği yüksek güçlü motorlarla donatılacağı belirtildi. Şirket, henüz araç hakkında detaylı bilgiler paylaşmadı.

    Dreame, yalnızca hız ve lüks odaklı bir otomobil değil aynı zamanda akıllı ev ve mobil cihazlarla entegre olabilen bir ekosistem sunmayı planlıyor. Şirket, bu vizyon doğrultusunda yaklaşık 1.000 kişilik bir otomotiv ekibi oluşturduğunu ve kadroyu büyütmeye devam ettiğini açıkladı.

    Dreame, her ne kadar robot süpürgeleri ile tanınıyor olsa da otomotiv endüstrisine girişinin basit bir “eğilim” olmadığını, aksine bu adımın 2013’te başlayan uzun vadeli bir geliştirme planına dayandığını belirtti. Öte yandan Dreame’in işi hiç de kolay değil. Zaten Çin pazarında onlarca elektrikli araç markası bulunuyor. Ancak şirket, doğru ürün, doğru strateji ve doğru zamanlama ile öne çıkmayı hedefliyor.

    2017’de kurulan Dreame, robot süpürge, akıllı yer yıkama makineleri, saç kurutma cihazları ve robot çim biçme makineleri gibi ürünlerle 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, 20’den fazla ülke ve bölgede temizlik ürünleri pazarında lider konumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps4 ses var görüntü yok kreatin ishal yapar mı damak genişletme aparatı kullananlar istanbul'da arabayla gidilecek manzaralı yerler kredi kartım mobilde gözükmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum