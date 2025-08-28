Çinli robot süpürge üreticisi Dreame, elektrikli hiper otomobil üretecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı ev cihazları üreticisi Dreame Technology, otomotiv sektörüne resmi olarak adım attığını duyurdu. Robot süpürge ve kablosuz elektrikli süpürgeleriyle tanınan şirket, 2027’de piyasaya süreceği ultra lüks elektrikli araç ile Bugatti ve Bentley gibi hiper ve lüks otomobil markalarına rakip olmayı hedefliyor.

Robot süpürgenen elektrikli hiper otomobile

Şirketten yapılan açıklamada “Bugün Dreame, dünyanın en hızlı arabasını üretmek için otomotiv üretimine girişini resmi olarak duyuruyor” ifadelerine yer verildi. İlk modelin tamamen elektrikli, yüksek performanslı bir süper otomobil olacağı ve Dreame’nin geliştirdiği yüksek güçlü motorlarla donatılacağı belirtildi. Şirket, henüz araç hakkında detaylı bilgiler paylaşmadı.

Dreame, yalnızca hız ve lüks odaklı bir otomobil değil aynı zamanda akıllı ev ve mobil cihazlarla entegre olabilen bir ekosistem sunmayı planlıyor. Şirket, bu vizyon doğrultusunda yaklaşık 1.000 kişilik bir otomotiv ekibi oluşturduğunu ve kadroyu büyütmeye devam ettiğini açıkladı.

Dreame, her ne kadar robot süpürgeleri ile tanınıyor olsa da otomotiv endüstrisine girişinin basit bir “eğilim” olmadığını, aksine bu adımın 2013’te başlayan uzun vadeli bir geliştirme planına dayandığını belirtti. Öte yandan Dreame’in işi hiç de kolay değil. Zaten Çin pazarında onlarca elektrikli araç markası bulunuyor. Ancak şirket, doğru ürün, doğru strateji ve doğru zamanlama ile öne çıkmayı hedefliyor.

2017’de kurulan Dreame, robot süpürge, akıllı yer yıkama makineleri, saç kurutma cihazları ve robot çim biçme makineleri gibi ürünlerle 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, 20’den fazla ülke ve bölgede temizlik ürünleri pazarında lider konumda.

