Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y

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Jato Dynamics yılın ilk yarısında Avrupa otomobil pazarının durumunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Paylaşılan verilere göre Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil konumunda.

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Toplam araç tescil sayısı geçen yılın ilk altı ayına kıyasla %4.4 artarak 6.559.213'ten 6.847.842'ye yükseldi. Buna rağmen Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talepte bir yavaşlama gözlemleniyor. JATO Dynamics Küresel Analisti Felipe Munoz, ilk yarı yıl rakamlarını şöyle yorumladı:

"Avrupa otomobil pazarında büyüme yavaşlıyor. Emisyon düzenlemeleri, araç fiyatlarının artması ve elektrikli otomobillerin benimsenmesiyle ilgili engeller de dahil olmak üzere karmaşıklaşan piyasa koşulları nedeniyle hala pandemi öncesi seviyelere ulaşamadık.

Yarı iletken kıtlığından bu yana elektrikli araçlar satışlarda ana itici güç oldu. Bu yüzden önümüzdeki 6 ayda sektörün elektrikli araç pazarı hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırması hayati önem taşıyor. Özellikle Çin'den ithal elektrikli araçlara uygulanan AB tarifelerinin bu araçların satın alınabilirliğini nasıl etkileyeceği konusu çözüme kavuşturulmalı."

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2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 model

Dacia Sandero: 143.596 Volkswagen Golf: 126.993 Renault Clio: 114.623 Volkswagen T-Roc: 111.381 Peugeot 208: 107.097 Skoda Octavia: 102.945 Citroen C3: 102.304 Tesla Model Y: 101.181 Toyota Yaris Cross: 99.694 Toyota Yaris: 93.576

2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 elektrikli model

Tesla Model Y: 101.181 Tesla Model 3: 58.400 Volvo EX30: 36.980 MG4: 31.922 Volkswagen ID.4: 29.146 Volkswagen ID.3: 29.136 Skoda Enyaq: 25.248 Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223 BMW iX1: 24.506 Audi Q4 e-tron: 24.456

2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 şarj edilebilir hibrit

Volvo XC60: 29.903 Ford Kuga: 20.848 BMW X1: 17.669 Audi A3: 16.835 Cupra Formentor: 16.464 Mercedes GLC: 15.628 BMW Serie 3: 13.994 Hyundai Tucson: 12.935 Volvo XC90: 12.277 Kia Sportage: 12.237

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Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y