Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y

- 2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 model
- 2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 elektrikli model
- 2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 şarj edilebilir hibrit
- Yorumlar
Jato Dynamics yılın ilk yarısında Avrupa otomobil pazarının durumunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Paylaşılan verilere göre Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil konumunda.
Toplam araç tescil sayısı geçen yılın ilk altı ayına kıyasla %4.4 artarak 6.559.213'ten 6.847.842'ye yükseldi. Buna rağmen Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talepte bir yavaşlama gözlemleniyor. JATO Dynamics Küresel Analisti Felipe Munoz, ilk yarı yıl rakamlarını şöyle yorumladı:
"Avrupa otomobil pazarında büyüme yavaşlıyor. Emisyon düzenlemeleri, araç fiyatlarının artması ve elektrikli otomobillerin benimsenmesiyle ilgili engeller de dahil olmak üzere karmaşıklaşan piyasa koşulları nedeniyle hala pandemi öncesi seviyelere ulaşamadık.
Yarı iletken kıtlığından bu yana elektrikli araçlar satışlarda ana itici güç oldu. Bu yüzden önümüzdeki 6 ayda sektörün elektrikli araç pazarı hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırması hayati önem taşıyor. Özellikle Çin'den ithal elektrikli araçlara uygulanan AB tarifelerinin bu araçların satın alınabilirliğini nasıl etkileyeceği konusu çözüme kavuşturulmalı."
2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 model
- Dacia Sandero: 143.596
- Volkswagen Golf: 126.993
- Renault Clio: 114.623
- Volkswagen T-Roc: 111.381
- Peugeot 208: 107.097
- Skoda Octavia: 102.945
- Citroen C3: 102.304
- Tesla Model Y: 101.181
- Toyota Yaris Cross: 99.694
- Toyota Yaris: 93.576
2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 elektrikli model
- Tesla Model Y: 101.181
- Tesla Model 3: 58.400
- Volvo EX30: 36.980
- MG4: 31.922
- Volkswagen ID.4: 29.146
- Volkswagen ID.3: 29.136
- Skoda Enyaq: 25.248
- Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223
- BMW iX1: 24.506
- Audi Q4 e-tron: 24.456
2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 şarj edilebilir hibrit
- Volvo XC60: 29.903
- Ford Kuga: 20.848
- BMW X1: 17.669
- Audi A3: 16.835
- Cupra Formentor: 16.464
- Mercedes GLC: 15.628
- BMW Serie 3: 13.994
- Hyundai Tucson: 12.935
- Volvo XC90: 12.277
- Kia Sportage: 12.237
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.