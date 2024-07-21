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    Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y

    Jato Dynamics'in araştırmasına göre 2024'ün ilk yarısında Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero oldu. Elektrikli araçlar kategorisinde ise Tesla Model Y zirvede yer alıyor.

    Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y Tam Boyutta Gör

    Jato Dynamics yılın ilk yarısında Avrupa otomobil pazarının durumunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı. Paylaşılan verilere göre Dacia Sandero, 2024 yılının ilk altı ayında Avrupa'da en çok satan otomobil oldu. Tesla Model Y ise en çok satan elektrikli otomobil konumunda.

    Toplam araç tescil sayısı geçen yılın ilk altı ayına kıyasla %4.4 artarak 6.559.213'ten 6.847.842'ye yükseldi. Buna rağmen Avrupa'da elektrikli araçlara yönelik talepte bir yavaşlama gözlemleniyor. JATO Dynamics Küresel Analisti Felipe Munoz, ilk yarı yıl rakamlarını şöyle yorumladı:

    "Avrupa otomobil pazarında büyüme yavaşlıyor. Emisyon düzenlemeleri, araç fiyatlarının artması ve elektrikli otomobillerin benimsenmesiyle ilgili engeller de dahil olmak üzere karmaşıklaşan piyasa koşulları nedeniyle hala pandemi öncesi seviyelere ulaşamadık.

    Yarı iletken kıtlığından bu yana elektrikli araçlar satışlarda ana itici güç oldu. Bu yüzden önümüzdeki 6 ayda sektörün elektrikli araç pazarı hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırması hayati önem taşıyor. Özellikle Çin'den ithal elektrikli araçlara uygulanan AB tarifelerinin bu araçların satın alınabilirliğini nasıl etkileyeceği konusu çözüme kavuşturulmalı."

    Avrupa'da en çok satan otomobil Dacia Sandero: Elektrikte Model Y Tam Boyutta Gör

    2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 model

    1. Dacia Sandero: 143.596
    2. Volkswagen Golf: 126.993
    3. Renault Clio: 114.623
    4. Volkswagen T-Roc: 111.381
    5. Peugeot 208: 107.097
    6. Skoda Octavia: 102.945
    7. Citroen C3: 102.304
    8. Tesla Model Y: 101.181
    9. Toyota Yaris Cross: 99.694
    10. Toyota Yaris: 93.576

    2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 elektrikli model

    1. Tesla Model Y: 101.181
    2. Tesla Model 3: 58.400
    3. Volvo EX30: 36.980
    4. MG4: 31.922
    5. Volkswagen ID.4: 29.146
    6. Volkswagen ID.3: 29.136
    7. Skoda Enyaq: 25.248
    8. Volvo EX40 (XC40 Recharge): 25.223
    9. BMW iX1: 24.506
    10. Audi Q4 e-tron: 24.456

    2024’ün ilk yarısında en çok satan 10 şarj edilebilir hibrit

    1. Volvo XC60: 29.903
    2. Ford Kuga: 20.848
    3. BMW X1: 17.669
    4. Audi A3: 16.835
    5. Cupra Formentor: 16.464
    6. Mercedes GLC: 15.628
    7. BMW Serie 3: 13.994
    8. Hyundai Tucson: 12.935
    9. Volvo XC90: 12.277
    10. Kia Sportage: 12.237
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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