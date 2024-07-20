Xiaomi'den spor otomobil geldi: Karşınızda SU7 Ultra

Xiaomi kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında SU7 Ultra isimli yeni bir spor otomobil prototipi tanıttı. Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü SU7 sedan modelini temel alan araç, doğası gereği daha agresif bir tasarıma ve daha güçlü bir motora sahip.
Otomobile yüksek bir spoiler, sportif jantlar ve fren diskleri ile birlikte çeşitli gövde kitleri eklendi. Gövde malzemesinde karbon fiber tercih edildiğini belirtelim. Xiaomi SU7 Ultra'nın maksimum yere basma kuvveti ise 2.145 kg gibi bir değere ulaşıyor.
Üç motorlu enerji santrali
Araç, üç elektrik motorunun ortaklaşa 1.548 beygir güç ürettiği güçlü bir enerji santralinden besleniyor. 0'dan 100 km/s hıza 1.97 saniyede çıkabilen otomobilin 200 km/s hıza ulaşma süresi ise 5.96 saniye. Maksimum hızı 350 km/s, ağırlığı 1.900 kg.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi SU7 Ultra'nın Ekim ayında efsanevi Nürburgring Nordschleife pistinde boy göstereceğini açıkladı. Deneyimli yönetici SU7 Ultra'nın dünyanın en uzun ve en zorlu yarış pistinde tur rekoru kırmak için mücadele edeceğini söyledi.
SU7 Ultra'nın satışa sunulup sunulmayacağı şu anda belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.