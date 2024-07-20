2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Xiaomi kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında SU7 Ultra isimli yeni bir spor otomobil prototipi tanıttı. Şirketin daha önce piyasaya sürdüğü SU7 sedan modelini temel alan araç, doğası gereği daha agresif bir tasarıma ve daha güçlü bir motora sahip.

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Otomobile yüksek bir spoiler, sportif jantlar ve fren diskleri ile birlikte çeşitli gövde kitleri eklendi. Gövde malzemesinde karbon fiber tercih edildiğini belirtelim. Xiaomi SU7 Ultra'nın maksimum yere basma kuvveti ise 2.145 kg gibi bir değere ulaşıyor.

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Üç motorlu enerji santrali

Araç, üç elektrik motorunun ortaklaşa 1.548 beygir güç ürettiği güçlü bir enerji santralinden besleniyor. 0'dan 100 km/s hıza 1.97 saniyede çıkabilen otomobilin 200 km/s hıza ulaşma süresi ise 5.96 saniye. Maksimum hızı 350 km/s, ağırlığı 1.900 kg.

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, Xiaomi SU7 Ultra'nın Ekim ayında efsanevi Nürburgring Nordschleife pistinde boy göstereceğini açıkladı. Deneyimli yönetici SU7 Ultra'nın dünyanın en uzun ve en zorlu yarış pistinde tur rekoru kırmak için mücadele edeceğini söyledi.

SU7 Ultra'nın satışa sunulup sunulmayacağı şu anda belli değil.

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Xiaomi'den spor otomobil geldi: Karşınızda SU7 Ultra