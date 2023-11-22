Avrupa'da ilginç liderlik savaşı: Dacia Sandero vs Tesla Model Y

Dataforce'un AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'taki satışları dahil ettiği verilere göre 2023'ün ilk 10 aylık döneminde 184.088 adet Dacia Sandero satıldı. Son dönemde satış başarısıyla dikkat çeken Tesla Model Y ise 183.799 adetle ikinci sırada yer alıyor. Ekim ayında ise 21.139 adet ile yine Sandero'nun liderliği söz konusuyken Model Y'nin 9.660 adetle epey geride kaldığını görmekteyiz.
Bu durum Model Y'ye yönelik ilginin azaldığını akıllara getiriyor olabilir ancak durum pek de öyle değil. Aslında elektrikli crossover'ın satışları oldukça dalgalı. Örneğin; Temmuz ayında 17. sıradayken Ağustos'ta en tepede yer aldığını görebiliyoruz. Bu nedenle, Model Y'nin Kasım ve Aralık aylarında yüksek satış adetlerine ulaşarak Sandero'yu tahtından edebileceği konuşuluyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Dacia Sandero
|184.088
|2.
|Tesla Model Y
|183.799
|3.
|Volkswagen T-Roc
|164.833
|4.
|Peugeot 208
|163.672
|5.
|Renault Clio
|154.493
Listeye dönecek olursak, ilk beş sıranın Volkswagen T-Roc, Peugeot 208 ve Renault Clio ile tamamlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla söz konusu pazarlardaki tüketicilerin kompakt araçlara ilgi gösterdiği söylenebilir. Bu listede kompakt ve içten yanmalı motora sahip olmayan tek otomobil Model Y.
Bu yıl Avrupa'daki satışları büyük oranda artan Model Y, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 büyüme kaydetmiş durumda. Bunun dışında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydeden tek model MG ZS ancak o da ilk 5'te yer almıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.