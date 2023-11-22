Avrupa'da ilginç liderlik savaşı: Dacia Sandero vs Tesla Model Y

Tam Boyutta Gör Dacia Sandero ve Tesla Model Y aslına bakılırsa birbiriyle alakası olmayan iki otomobil ancak Avrupa'daki satışlarda kıyasıya bir rekaber içerisindeler. İlki sürüş asistanlarından mümkün olduğunda arındırılarak ucuz tutulmaya çalışılan bir model. İkincisi ise elektrikli otomobil denince ilk akla gelen modellerden bir tanesi. Ortak paydaları ile Avrupa'da büyük ilgi görüyor olmaları.

Dataforce'un AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'taki satışları dahil ettiği verilere göre 2023'ün ilk 10 aylık döneminde 184.088 adet Dacia Sandero satıldı. Son dönemde satış başarısıyla dikkat çeken Tesla Model Y ise 183.799 adetle ikinci sırada yer alıyor. Ekim ayında ise 21.139 adet ile yine Sandero'nun liderliği söz konusuyken Model Y'nin 9.660 adetle epey geride kaldığını görmekteyiz.

Bu durum Model Y'ye yönelik ilginin azaldığını akıllara getiriyor olabilir ancak durum pek de öyle değil. Aslında elektrikli crossover'ın satışları oldukça dalgalı. Örneğin; Temmuz ayında 17. sıradayken Ağustos'ta en tepede yer aldığını görebiliyoruz. Bu nedenle, Model Y'nin Kasım ve Aralık aylarında yüksek satış adetlerine ulaşarak Sandero'yu tahtından edebileceği konuşuluyor.

2023'te Avrupa'da en çok satılan 5 otomobil 🚗 Sıra Model Adet 1. Dacia Sandero 184.088 2. Tesla Model Y 183.799 3. Volkswagen T-Roc 164.833 4. Peugeot 208 163.672 5. Renault Clio 154.493

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Listeye dönecek olursak, ilk beş sıranın Volkswagen T-Roc, Peugeot 208 ve Renault Clio ile tamamlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla söz konusu pazarlardaki tüketicilerin kompakt araçlara ilgi gösterdiği söylenebilir. Bu listede kompakt ve içten yanmalı motora sahip olmayan tek otomobil Model Y.

Bu yıl Avrupa'daki satışları büyük oranda artan Model Y, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 büyüme kaydetmiş durumda. Bunun dışında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydeden tek model MG ZS ancak o da ilk 5'te yer almıyor.

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Avrupa'da ilginç liderlik savaşı: Dacia Sandero vs Tesla Model Y