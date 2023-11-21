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    3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı

    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio ve ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile arasında ortaklık için bir araya geldi. İki firma, bataryası değiştirebilen otomobiller geliştirecek.
    3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, bugün yaptığı duyuruda bataryası değiştirilebilen elektrikli araçlar geliştirmek amacıyla ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında batarya değişim istasyonları kurma, istasyon paylaşımı ve batarya standartlaştırması konularında da çalışılacağı ifade edildi.

    Nio, 3 dakikada batarya değişimi yapıyor

    Nio, sadece elektrikli otomobiller üretmekle kalmıyor aynı zamanda araçlarını batarya değişim istasyonlarına uygun olarak geliştiriyor. Firmanın batarya değişim istasyonları tıpkı akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve 3 dakikada elektrikli otomobilin bataryasını değiştiriyor.

    Batarya değişimi, sürücülerin aracı bir şarj noktasına takmak yerine, tükenen paketleri hızlı bir şekilde tam şarjlı paketlerle değiştirmesine olanak tanıyor. Bu vesileyle elektrikli araçların yoğun zamanlarda elektrik şebekeleri üzerinde ekstra yük yapmaması sağlanıyor. Ancak sektör analistleri ve yöneticileri bunun ancak bataryaların daha standart hale gelmesiyle mümkün olacağını düşünüyor. Nio ve Çin’in 161 yıllık köklü Changan Automobile arasındaki işbirliği de bu amaca hizmet ediyor.

    3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Çin'de bu tür istasyonların toplam sayısını neredeyse iki katına çıkarmayı planlayan Nio, an itibariyle 2.113 batarya değişim istasyonuna ve yaklaşık 1 milyon şarj noktasına sahip. Diğer elektrikli araç üreticileri bu tür tesislerin çok maliyetli olduğunu söylüyor ve kullanıcıların menzil kaygısını çözmek için hızlı şarj teknolojileri ve uzun menzilli hibrit modeller sunmayı tercih ediyor.

    Öte yandan Çin Binek Araç Birliğinin verilerine göre Changan ve Nio, Çin'de ilk dokuz ayda elektrikli araç satışlarında sırasıyla; 123.322 adet ve 109.993 adet ile yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Changan ayrıca Deepal, Qiyuan ve Huawei ile CATL'e ortak olduğu Avatr markalarının üretimini gerçekleştiriyor. Nio ortaklığıyla bu markalar altında firmanın istasyonlarıyla uyumlu araçlar üretilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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