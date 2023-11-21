3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı

Nio, 3 dakikada batarya değişimi yapıyor
Nio, sadece elektrikli otomobiller üretmekle kalmıyor aynı zamanda araçlarını batarya değişim istasyonlarına uygun olarak geliştiriyor. Firmanın batarya değişim istasyonları tıpkı akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve 3 dakikada elektrikli otomobilin bataryasını değiştiriyor.
Batarya değişimi, sürücülerin aracı bir şarj noktasına takmak yerine, tükenen paketleri hızlı bir şekilde tam şarjlı paketlerle değiştirmesine olanak tanıyor. Bu vesileyle elektrikli araçların yoğun zamanlarda elektrik şebekeleri üzerinde ekstra yük yapmaması sağlanıyor. Ancak sektör analistleri ve yöneticileri bunun ancak bataryaların daha standart hale gelmesiyle mümkün olacağını düşünüyor. Nio ve Çin’in 161 yıllık köklü Changan Automobile arasındaki işbirliği de bu amaca hizmet ediyor.
Öte yandan Çin Binek Araç Birliğinin verilerine göre Changan ve Nio, Çin'de ilk dokuz ayda elektrikli araç satışlarında sırasıyla; 123.322 adet ve 109.993 adet ile yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Changan ayrıca Deepal, Qiyuan ve Huawei ile CATL'e ortak olduğu Avatr markalarının üretimini gerçekleştiriyor. Nio ortaklığıyla bu markalar altında firmanın istasyonlarıyla uyumlu araçlar üretilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.