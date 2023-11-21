3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, bugün yaptığı duyuruda bataryası değiştirilebilen elektrikli araçlar geliştirmek amacıyla ülkenin köklü otomotiv devi Changan Automobile ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Anlaşma kapsamında batarya değişim istasyonları kurma, istasyon paylaşımı ve batarya standartlaştırması konularında da çalışılacağı ifade edildi.

Nio, 3 dakikada batarya değişimi yapıyor

Nio, sadece elektrikli otomobiller üretmekle kalmıyor aynı zamanda araçlarını batarya değişim istasyonlarına uygun olarak geliştiriyor. Firmanın batarya değişim istasyonları tıpkı akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve 3 dakikada elektrikli otomobilin bataryasını değiştiriyor.

Batarya değişimi, sürücülerin aracı bir şarj noktasına takmak yerine, tükenen paketleri hızlı bir şekilde tam şarjlı paketlerle değiştirmesine olanak tanıyor. Bu vesileyle elektrikli araçların yoğun zamanlarda elektrik şebekeleri üzerinde ekstra yük yapmaması sağlanıyor. Ancak sektör analistleri ve yöneticileri bunun ancak bataryaların daha standart hale gelmesiyle mümkün olacağını düşünüyor. Nio ve Çin’in 161 yıllık köklü Changan Automobile arasındaki işbirliği de bu amaca hizmet ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Çin'de bu tür istasyonların toplam sayısını neredeyse iki katına çıkarmayı planlayan Nio, an itibariyle 2.113 batarya değişim istasyonuna ve yaklaşık 1 milyon şarj noktasına sahip. Diğer elektrikli araç üreticileri bu tür tesislerin çok maliyetli olduğunu söylüyor ve kullanıcıların menzil kaygısını çözmek için hızlı şarj teknolojileri ve uzun menzilli hibrit modeller sunmayı tercih ediyor.

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Öte yandan Çin Binek Araç Birliğinin verilerine göre Changan ve Nio, Çin'de ilk dokuz ayda elektrikli araç satışlarında sırasıyla; 123.322 adet ve 109.993 adet ile yedinci ve sekizinci sırada yer aldı. Changan ayrıca Deepal, Qiyuan ve Huawei ile CATL'e ortak olduğu Avatr markalarının üretimini gerçekleştiriyor. Nio ortaklığıyla bu markalar altında firmanın istasyonlarıyla uyumlu araçlar üretilebilir.

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3 dakikada batarya değişimi yapan Nio, dev ortaklığa imza attı