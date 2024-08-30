2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin kaynaklı bilgilere göre Tesla, 7 kişilik Model Y versiyonunu Ekim ayında Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursanız üç yıl önce Tesla'nın üç sıralı koltuk düzenine sahip bir Model Y üretmeyi planladığına dair haberler çıkmıştı. Ancak bu versiyon sadece Kuzey Amerika pazarında piyasaya sürüldü.

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Aktarılan son bilgilere bakılırsa Tesla, Şanghay'daki Gigafactory'de 7 koltuklu Model Y üretimine başlamış durumda. Çinli National Business Daily gazetesinin haberine göre şirket bu versiyonu Avrupa ve Çin'de satmak için gerekli sertifikaları çoktan aldı. Hatta ilk araçların Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacağı bildiriliyor.

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Ek koltuklar nasıl?

Yedi koltuklu Model Y, özellikle aileler için harika bir seçenek olabilir. Eklenen koltuklar nedeniyle aracın ağırlığı 45 kg daha artıyor. Bununla birlikte kısıtlı diz mesafesi ve eğimli arka cam nedeniyle ek koltuklar muhtemelen sadece çocuklar veya kısa boylu kişiler için konforlu olacak. Yetişkinler pek rahat edemeyebilir.

Tam Boyutta Gör Bu arada 7 kişilik versiyonun, yakında çıkması beklenen "Project Juniper" adlı Model Y güncellemesinin bir parçası olup olmayacağı belli değil. Project Juniper ile birlikte yeni tasarım unsurları ve daha uzun menzil gibi özellikler bekleniyor. Ancak Tesla'nın 7 koktuklu versiyonu bu güncellemeyle birlikte sunup sunmayacağı belirsiz.

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Tesla Model Y'nin 7 koltuklu versiyonu Avrupa'ya geliyor