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    İklim değişikliği: Avrupa, daha önce duyulmamış sıcaklıklarla boğuşuyor

    Meteorologlar, Avrupa’da en az sekiz ülkenin rekor düzeyde 'neredeyse daha önce hiç duyulmamış' ekstrem ısı sıcaklıkları yaşadığını söylüyor. İklim değişikliği endişeleri ise artıyor.
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    Avrupa, daha önce duyulmamış sıcaklıklarla boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    Meteorologlar, son birkaç gün içinde Avrupa genelinde hava durumu kayıtlarının endişe verici bir hızla düştüğünü belirtiyor. Aynı zamanda yine Avrupa’da Ocak ayının en sıcak günleri de yaşanıyor. Bu uç senaryolar ise iklim değişikliğini gündeme bir kez daha getiriyor.

    Aşırı sıcaklıkları takip eden iklimbilimci Maximiliano Herrera'nın derlediği verilere göre, Ocak ayının en sıcak günü Polonya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Beyaz Rusya, Litvanya ve Letonya dahil olmak üzere en az sekiz Avrupa ülkesinde kaydedildi. Ancak Avrupa genelinde binlerce sıcaklık rekorunun kırıldığı belirtiliyor.

    Daha önce duyulmamış sıcaklıklar

    Aktarılanlar göre Polonya’da sıcaklıklar sanki Mayıs ayındaymış gibi 19 santigrat dereceleri gördü. Oysa Korbielów kentinde yılın bu döneminde yaşanan sıcaklıklar ortalama olarak 1 derece olmalıydı. Çek Cumhuriyeti'ndeki Javornik'te ise hava sıcaklığı 19,6 derece olarak ölçüldü. Bu değerin de yılın bu zamanında ortalama olarak 3 derece olması gerekiyordu.

    Avrupa, daha önce duyulmamış sıcaklıklarla boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    Herrera’ya göre bunlar sadece küçük birer örnek. Avrupa’nın genelinde bazı bölge ve şehirlerde daha önce hiç duyulmamış sıcaklıkların meydana geldiği görüldü. Hatta İspanya ve Fransa’nın güneyi Bilbao’da sıcaklıklar 25 dereceyi gördü.

    Herrera yaptığı açıklamalarda "Bunu Avrupa tarihindeki en aşırı olay olarak kabul edebiliriz.” ifadelerini kullanırken kıdemli meteorolog Alex Burkill, bunun aşırı bir hava olayı olduğunu kabul etti ve "Dürüst olmak gerekirse neredeyse hiç duyulmamış olan devasa bir alanda aşırı sıcak oldu" dedi. Bu sıcak hava dalgasının ise Afrika’nın batı kıyılarında meydana geldiği ve Portekiz ile İspanya’dan kuzeydoğu Avrupa’ya yayıldığı belirtiliyor.

    Uzmanlar ısınan atmosfer ve okyanuslarla birlikte aşırı hava olaylarının katlanarak artacağını söylüyor. Yaşan olayların, kış aylarında havanın nemli, ılıman ve karsız geçeceği gelecek senaryosuna küçük bir bakış sağladığı da belirtiliyor. Eğer iklim krizi için yeterli önlemler alınmazsa neredeyse her ülkede büyük marjlarla kırılan rekorları görmeye devam edeceğiz.

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