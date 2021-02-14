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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu

    Avrupa havacılık sektörü yetkilileri, 2050 yılı itibariyle karbon nötr olma planı kapsamında ortaya konan hedefleri açıkladı.
    14 Şubat 2021, 00:30 (4 gün)
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu
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    Avrupa havacılık sektörü yetkilileri, 2050 yılı itibariyle CO2 emisyonlarını net sıfıra ulaştırmak için atılacak adımlar hakkında bilgilendirme yaptı. Avrupa’da faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin 2019 yılında 192 milyon ton CO2 salınımına neden olduğunu belirten yetkililer, 11 Şubat’ta yaptıkları açıklamada yenilikçi teknolojiler ve sürdürülebilir yakıt türlerine verilecek desteğin söz konusu planda kilit rol oynayacağını vurguladı.

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    Havayolu şirketleri, havaalanları, uçak üreticileri ve hava trafiği bilgisi sağlayıcılarının destek verdiği araştırma neticesinde konulan tarih, Avrupa Ekonomik Bölgesi, İngiltere ve İsviçre’den kalkan ve bu bölgeler içinde gerçekleştirilen uçuşlara yönelik net sıfır planını kapsıyor. Halihazırda kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren sektörün bir de kanun koyucular tarafından sıkıştırılması tabi ki kolay geçiştirilecek bir durum değil.

    Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu
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    Söz konusu plan kapsamında konuşan Uluslararası Havaalanı Konseyi Avrupa Kolu Başkanı Olivier Jankovec, “Sorumluluklarımızın farkında olmamıza rağmen bu sorunun üstesinden tek başına gelemeyeceğimiz açıktır. AB’nin gerekli mevzuat ve yol haritasını önümüze koymasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.  Çalışmaya iştirak eden grupların ortak görüşü ise Avrupa havacılık sektörünün 2050 yılı itibariyle emisyon oranlarının %92’sini keseceği ve geri kalan %8’lik oranın ise karbon yakalama yöntemleriyle sıfırlanacağı yönünde.

    Net sıfır değerlere ulaşmak seviyesinde başı çekecek muhtemel teknolojiler; hidrojen ve hibrit-elektrikli itki sitemleri ile sürdürülebilir havacılık yakıtları etrafında şekillenmekte. Karbon fiyatlandırma yönetmelikleri, daha iyi hava trafik kontrolü ve haya yolu ulaşımı neticesinde ortaya çıkan çevre zararlarının giderilmesi ise net sıfır olmak için daha az önem arz eden faktörler.



    https://www.reuters.com/article/us-climate-change-eu-aviation-idUSKBN2AB0H0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ölme eşşeğim ölme 2050 diyor bir 20 yılda ötelenir o :)
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