Avrupa'nın en büyük elektrolizörü hizmete girdi: Yılda 8000 ton yeşil hidrojen üretecek

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Tam Boyutta Gör Alman kimya devi BASF, karbon emisyonlarını azaltmak için Avrupa'nın en büyük yeşil hidrojen projesini hayata geçirdiklerini duyurdu. Şirketin Siemens Energy ile ortak inşa ettiği 54 MW gücündeki PEM elektrolizörü, saatte 1 tona kadar hidrojen üretebiliyor.

Yılda 8.000 ton yeşil hidrojen üretecek

78 adet modüle sahip devasa su elektrolizörü, şirketin Ludwigshafen tesisindeki üretim ve altyapıya entegre edildi. Avrupa'da türünün en büyük örneği olan proje, sektörün iklim hedeflerine ulaşma çabasında önemli bir rol oynayacak ve yılda 8.000 ton hidrojen üretecek.

Almanya'nın en büyük proton değişim membranı (PEM) elektrolizörü, emisyonsuz hidrojen üretmek için yenilenebilir kaynaklardan gelen elektriği kullanıyor. Üretilen hidrojen, tesisin hidrojen Verbund ağına beslenerek üretim tesislerine hammadde olarak dağıtılıyor.

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Kimyasal maddeleri sentezlemek için kullanılacak

Bu güçlü makine, öncelikli olarak kimyasal ürünler için hammadde sağlayacak. Şu anda hidrojen, amonyak, metanol ve vitamin üretmek için kullanılıyor. Ayrıca BASF, Ren-Neckar Metropol Bölgesi’ndeki ulaşım sektörü için de hidrojen tedarik etmeyi planlıyor ve böylece bölgedeki hidrojen ekonomisinin gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

BASF, yenilenebilir enerjilerden elektrik ve proses ısısı üretimini kademeli olarak artırmanın yanı sıra, doğal gaz gibi halihazırda kullanılan fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak yenilenebilir ham maddeler kullanmayı da planlıyor. Dolayısıyla, yeşil hidrojen üretmek üzere tasarlanan Ludwigshafen'deki yeni elektrolizör önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

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