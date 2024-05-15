Dünyanın en verimli elektrolizörü seri üretime hazırlanıyor: Hidrojen üretimi ucuzluyor

Ülkeler fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışırken, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Rüzgar ve güneş gibi kaynaklar giderek yaygınlaşsa da kesintili ve değişken kaynaklar oldukları için depolanmaları gerekiyor. Hidrojen de bu noktada önem kazanıyor. Fazla elektriği kullanarak hidrojen üretip depolamak ve bu hidrojeni çeşitli amaçlar için kullanmak mümkün.
Elektriği depolamada bataryalar öne çıksa da, pahalı ve enerji yoğunluklarının düşük olması her koşulda bataryaların kullanılmasının önüne geçiyor. Özellikle uzun mesafe taşımacılıkta ve havacılıkta hidrojen hafifliği sayesinde iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca sanayide ısı kaynağı olarak büyük potansiyel barındırıyor.
Verimlilik problemi bulunuyor
Hidrojeni temiz olarak üretmek için suyu ayrıştıran ve hidrojen elde eden elektrolizörler uzun süredir piyasada bulunuyor. Ancak mevcut elektrolizörlerin verimliliği, yıllar içerinde gelişme olsa da, hala düşük seviyede. Hysata'nın web sitesine göre mevcut elektrolizörlerin sunduğu en yüksek verimlilik yaklaşık %75 düzeyinde. Bu elektrolizörleri kullanarak bir kilogram hidrojen üretmek için 52,5 kWh enerji harcanması gerektiriyor ve bir kilogram hidrojen de ideal koşullarda 39,4 kWh enerji üretebiliyor.
Hysata'nın geliştirdiği en yeni elektrolizör tasarımı ise %95 verimliliğe sahip. Gerçek dünyada rakamlarına göre bu, bir kilogram hidrojen üretmek için yalnızca 41,5 kWh enerji harcanması gerektiği anlamına geliyor.
Kılcal beslemeli elektrolizör
Bu başarıya en önemli katkı, Wollongong Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının iki yıl önce yürüttüğü araştırmalardan geliyor. O zamanlar bilim insanları, geleneksel bir elektrolizördeki kabarcıkların sisteme dirençli olduğunu ve enerji israfına neden olduğunu belirlemişti.
Kabarcıklar iletken değildir ve elektroda yapışır. Bu da, elektrolitin elektrotla temas etmesini önler ve hidrojenin bölünmesi verimli bir şekilde gerçekleşmez. Bu sorunu çözmek için, kılcal beslemeli elektrolizör tasarımı kullanılarak elde edilen kabarcıkların ortadan kaldırılması sağlandı.
Bu düzenekte elektrolit, elektrolizörün alt kısmına yerleştiriliyor ve merkeze yerleştirilen bir ayırıcı ve her iki taraftaki elektrotlar tarafından yukarı çekiliyor. Elektrotun iç tarafı elektrolit ile temas halinde bulunuyor. Buna karşılık dış taraf, gazın toplanabileceği kuru odalara dönüşüyor.
Şirket şu anda, toprakta bol miktarda bulunan malzemeler kullanılarak üretilebilen bu elektrolizörlerin üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Hysata, teknolojinin son derece modüler olduğunu ve gigawatt ölçeğinde tesisler inşa etmek için de kullanılabileceği söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.