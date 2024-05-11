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    Hidrojen üretiminde devrim gibi keşif: İridyum kullanımı %95 azaltıldı

    Japonya'daki araştırmacılar, elektrolizörlerde kullanılan iridyum miktarını %95 oranında azaltmayı başararak ucuz hidrojen üretimi yolunda önemli bir adım attı. 
    Hidrojen üretiminde devrim: İridyum kullanımı %95 azaltıldı Tam Boyutta Gör
    Japonya'daki RIKEN Sürdürülebilir Kaynak Bilimi Merkezi'nden (CSRS) araştırmacılar, elektrolizörlerde kullanılan iridyum miktarını %95 oranında azaltmayı başararak ucuz hidrojen üretimi yolunda önemli bir adım attı. 

    İridyum doğada çok nadir bulunuyor

    Hidrojen üretimi için kullanılan elektrolizörlerde, su bağlarını kırarak hidrojeni serbest bırakacak bir katalizöre ihtiyaç duyuyor. Şu ana kadar keşfedilen katalizörlerin en iyisi iridyum elementi. Ancak iridyum doğada çok nadir bulunduğu için elde edilmesi zor bir element. Terawatt ölçeğinde hidrojen üretimi için kullanılacak iridyumun sadece 40 yıl yeteceği belirtiliyor.

    Ancak RIKEN araştırmacıları, manganezin kullanılmasıyla ihtiyaç duyulan iridyum miktarının %95'e kadar azaltılabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmacılar, iridyum miktarındaki azalmanın hidrojen üretim miktarını çok fazla etkilemediğini belirtti. Eğer bu keşif hayata geçirilebilirse, hidrojen yakıt olarak karbon bazlı yakıtlara gerçekçi bir alternatif olabilir.

    Ekip, yaygın toprak metallerini kullanarak sürdürülebilir katalizörler geliştirmeye çalışıyor. Araştımaları sonucu, manganez oksidi katalizör olarak kullanarak yeşil hidrojen üretimini yüksek seviyede dengelemeyi başardılar. Ancak bu yöntemin endüstriyel düzeyde üretime geçmesi birkaç yıl alabilir.

    3000 saat bozulmadan çalışabildi

    Araştırmacılar, daha az iridyum kullanarak proton değişim membranlı (PEM) elektrolizörde hidrojen üretimini sürdürmenin bir yolunu keşfettiler. Bunu, tek tek iridyum atomlarını bir manganez oksit parçası üzerine yayarak ve bir araya toplanmasını önleyerek başardılar. Yeni katalizörle, 3000 saatin üzerinde (yaklaşık dört ay) %82 verimle, herhangi bir bozulma olmaksızın sürekli olarak hidrojen üretimi yapılabildi.

    Çalışmanın yazarlarından Ailong Li başarılarını şöyle açıklıyor:, "Manganez oksit ve iridyum arasındaki beklenmedik etkileşim başarımızın anahtarıydı. Bunun nedeni, bu etkileşimden kaynaklanan iridyumun nadir ve oldukça aktif +6 oksidasyon durumunda olmasıdır"

    Nakamura, geliştirdikleri katalizörün gerçek dünya uygulamalarına kolaylıkla uygulanabileceğini ve mevcut PEM elektrolizörlerinin kapasitesini hızla arttırabileceğini belirtiyor.

    Ekip, ileriye dönük olarak orijinal iridyum-manganez katalizörünü geliştiren endüstri ortaklarıyla çalışmaya başladı. Ayrıca gerekli iridyum miktarını daha da azaltmak için iridyum ve manganez oksit arasındaki kimyasal etkileşimi incelemeye devam etmeyi planlıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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