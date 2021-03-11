Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu

Dacia Spring Electric'in Fransa'da siparişe açılmasıyla birlikte fiyat ve performans verileri gibi daha önce bilinmeyen bazı detayları da ortaya çıktı.

Yüzde 100 elektrikli Dacia Spring, Fransa'da Comfort ve Comfort Plus isimli donanım seviyeleriyle satılacak. Dacia Spring'in giriş seviyesi 16 bin 990 euro'dan başlıyor. Comfort Plus'ın başlangıç fiyatı ise 18 bin 490 euro. Fransa'daki elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikiyle bu fiyatlar sırasıyla 12 bin 403 euro ve 13 bin 498 euro'ya kadar düşüyor. Ayrıca söz konusu versiyonları sırasıyla 89 euro ve 94 euro ile aylık olarak kiralamak mümkün.

Yeni Dacia Spring'in üç farklı versiyonu bulunacak. Yukarıda fiyatlarından bahsettiğimiz standart versiyon 20 Mart'tan itibaren siparişe açılacak. Bunun yanında araç paylaşım filoları için özel olarak sunulacak Dacia Spring Business versiyonu da yine Mart ayından itibaren tercih edilebilecek. Son olarak, yeni Spring Cargo isimli ticari versiyon da 2022 yılında satışa sunulacak. N1 onaylı bu versiyon 1100 litre kargo alanına ve 325 kg yük kapasitesine sahip.

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Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

Yeni Dacia Spring, bir SUV gibi görünmesine rağmen oldukça kompakt ölçülere sahip ve sahip olduğu özelliklerle öncelikli olarak şehir içinde günlük kullanıma alternatik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Resmi verilere göre Dacia Spring'in 0'dan 50 km/s hıza çıkması 5.8 saniye, 0'dan 100 km/s hıza ulaşması ise 19.1 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 125 km/s.

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Elektrikli Dacia Spring'de 27.4 kWh'lık lityum iyon batarya paketi kullanılmış. Bu sayede araç WLTP'ye göre karma kullanımda 230 kilometre, WLTP City ölçümüne göre ise 305 kilometre sürüş menzili sunuyor. Standart priz vasıtasıyla Dacia Spring'i tam doluma ulaştırmak 14 saate yakın sürüyor. Bu süre 3,7 kW'lık Wallbox ile 8 buçuk saate, 7,4 kW'lık Wallbox ile 5 saate düşüyor. DC hızlı şarj istasyonlarında ise 56 dakikada 0'dan yüzde 80 doluma ulaşmak mümkün.

Dacia Spring'in giriş seviyesinde manuel klima, Bluetooth radyo, USB soketi, LED gündüz farı, 14 inç jantlar, kumaş döşeme ve mode 2 şarj kablosu standart olarak sunuluyor. Stepne, mode 3 type 2 şarj kablosu ve metalik renkler opsiyon listesinde. Comfort paketinde ise 7 inç ekrana sahip MediaNav ve geri görüş kamerası içeren Tekno paketi özellikler arasına ekleniyor.

Electrikli Dacia Spring'in bu yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ülkemizdeki fiyatının 200 bin TL civarında olmasını bekleyebiliriz.

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