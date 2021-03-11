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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu

    2020'nin ekim ayında 'en erişilebilir elektrikli otomobil' olma iddiasıyla tanıtılan Dacia Spring'in Avrupa fiyatı belli oldu. Dacia Spring fiyatı devlet teşvikiyle birlikte 12.403 euro'dan başlıyor.
    11 Mart 2021, 18:30 (8 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu

    Dacia Spring Electric'in Fransa'da siparişe açılmasıyla birlikte fiyat ve performans verileri gibi daha önce bilinmeyen bazı detayları da ortaya çıktı.

    Yüzde 100 elektrikli Dacia Spring, Fransa'da Comfort ve Comfort Plus isimli donanım seviyeleriyle satılacak. Dacia Spring'in giriş seviyesi 16 bin 990 euro'dan başlıyor. Comfort Plus'ın başlangıç fiyatı ise 18 bin 490 euro. Fransa'daki elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikiyle bu fiyatlar sırasıyla 12 bin 403 euro ve 13 bin 498 euro'ya kadar düşüyor. Ayrıca söz konusu versiyonları sırasıyla 89 euro ve 94 euro ile aylık olarak kiralamak mümkün.

    Yeni Dacia Spring'in üç farklı versiyonu bulunacak. Yukarıda fiyatlarından bahsettiğimiz standart versiyon 20 Mart'tan itibaren siparişe açılacak. Bunun yanında araç paylaşım filoları için özel olarak sunulacak Dacia Spring Business versiyonu da yine Mart ayından itibaren tercih edilebilecek. Son olarak, yeni Spring Cargo isimli ticari versiyon da 2022 yılında satışa sunulacak. N1 onaylı bu versiyon 1100 litre kargo alanına ve 325 kg yük kapasitesine sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

    Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu

    Yeni Dacia Spring, bir SUV gibi görünmesine rağmen oldukça kompakt ölçülere sahip ve sahip olduğu özelliklerle öncelikli olarak şehir içinde günlük kullanıma alternatik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilde sadece 45 beygir güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Resmi verilere göre Dacia Spring'in 0'dan 50 km/s hıza çıkması 5.8 saniye, 0'dan 100 km/s hıza ulaşması ise 19.1 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 125 km/s. 

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    Elektrikli Dacia Spring'de 27.4 kWh'lık lityum iyon batarya paketi kullanılmış. Bu sayede araç WLTP'ye göre karma kullanımda 230 kilometre, WLTP City ölçümüne göre ise 305 kilometre sürüş menzili sunuyor. Standart priz vasıtasıyla Dacia Spring'i tam doluma ulaştırmak 14 saate yakın sürüyor. Bu süre 3,7 kW'lık Wallbox ile 8 buçuk saate, 7,4 kW'lık Wallbox ile 5 saate düşüyor. DC hızlı şarj istasyonlarında ise 56 dakikada 0'dan yüzde 80 doluma ulaşmak mümkün.

    Dacia Spring'in giriş seviyesinde manuel klima, Bluetooth radyo, USB soketi, LED gündüz farı, 14 inç jantlar, kumaş döşeme ve mode 2 şarj kablosu standart olarak sunuluyor. Stepne, mode 3 type 2 şarj kablosu ve metalik renkler opsiyon listesinde. Comfort paketinde ise 7 inç ekrana sahip MediaNav ve geri görüş kamerası içeren Tekno paketi özellikler arasına ekleniyor.

    Electrikli Dacia Spring'in bu yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ülkemizdeki fiyatının 200 bin TL civarında olmasını bekleyebiliriz.



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    A akenatons 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Batak yunanistan’da bir asgari ücretlinin 16 aylık maaşı.

    Ama bize müstehak.
    Yanıtla +13
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    labtek38 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuklar İçin satılan akülü arabadan hallice yapmışlar. 125 km max hız nedir?
    Yanıtla +4
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) daswagen
    bir depo benzin 400km yol yapar = 300TL
    evden şarj ile 300TL ye = 4,000km yol yapıyorsun bu araba ile.

    yada 400kmde 300tl yerine 30 tl çıkıyor cebinden. daha ne ister bi vatandaş anlamak zor.
    bir depo benzin 400km yol yapar = 300TL evden şarj ile 300TL ye = 4,000km yol yapıyorsun bu araba ile. yada 400kmde 300tl yerine 30 tl çıkıyor cebin...
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber yaparken biraz da düşünmek lazım.

    Zaten Avrupa'da Fiesta-Polo-Clio vs... gibi B segmentin lideri araçlar aynı paraya satılıyor. Ucuz falan değil ki Türkiye'ye gelse 205.000TL'den aşağı satılmaz.

    Geçiniz yani.
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    Last Troll Bender 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    200.000 TL'ye daha çok beklersin Barış'cım.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    17bin euro'ya güzel ve pratik bir paket. Şehirde hiç benzin ve içten yanmalı motorların bakım dertleriyle uğraşmaksızın güzel bir ürün olmuş.
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    InViSiBLePLaYeR (Gökberk Karadeli) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence şirketler için iyi iş yaparlar şirket filosu kiralayacaksın bunlardan bunlardan yakıt masrafı da çok daha az zaten mis gibi iş yaparlar işte. Taksi olduğunu düşün mesela yakıt masrafın yok gibi akşam eve gittiğinde cebinde daha fazla para kalacak adamın zaten şehir içi trafikte 80-90 yapılıyor en fazla.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araç %10 ÖTV ile birlikte 200 bin liranın altına konumlanıyor. Şehir içi kullanım için tasarlanmış araç zaten, 125 km/s hız da yasal limitte otoban için bile. Anlamıyorum 180 km/s yapsa yanlışlıkla yola çıkan sokak hayvanına/küçük çocuğa/dalgın yaşlıya falan kombo mu çakacaksınız? Altınızdaki tüplü ve öfkeli araçlardan daha iyidir şehir içi ara hızlanması. Bataryadan ani ve fazla güç çekmesin diye üst hızları sınırlamışlar sadece.
    Emniyet burada yüksek hız arayan teneke sürücülerini mimlese ne sevinirim... Egea'yla bile millet uçmaya çalışır olmuş.
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    U usb2.0 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    ' Fransa'daki elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikiyle bu fiyatlar sırasıyla 12 bin 403 euro ve 13 bin 498 euro'ya kadar düşüyor '


    nasıl devlet bunlar arkadaş! bir yandan bizi kıskanırken bir yandan da elektrikli oto için teşvik veriyorlar
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    A akenatons 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Batak yunanistan’da bir asgari ücretlinin 16 aylık maaşı.

    Ama bize müstehak.
    Yanıtla +13
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    oly1786 (caner nebi) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lityum ion pil diyor; bu piller kullanıldıkça ; hele yazın sıcakta ekstra eskiyecek, menzil iyice kuşa dönecek.
    Elektrikli araçlarda bir türlü gerekli atılım yapılamıyor. 
    30 senedir...
    Buyrun:

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    1 Yanıt Yanıtla +1
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Vay be Bilim&Teknik'in 300.sayısı güzel cevap olmuş ama otomotiv sektörü biraz taşlaşmış sanırım, değişim zor gerçekleşiyor.
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    daswagen (Daswagen ) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu motora bakılırsa Avrupa’da ki hanım teyzeler pazara gidip gelsin diye yapmışlar bu arabayı.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) daswagen
    bir depo benzin 400km yol yapar = 300TL
    evden şarj ile 300TL ye = 4,000km yol yapıyorsun bu araba ile.

    yada 400kmde 300tl yerine 30 tl çıkıyor cebinden. daha ne ister bi vatandaş anlamak zor.
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    labtek38 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuklar İçin satılan akülü arabadan hallice yapmışlar. 125 km max hız nedir?
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    2957 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli araçlar, dacia spring ve
    6 etiket daha dacia elektrikli araç dacia avrupa fiyat Bilim ve Teknoloji Galeri
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