Hyundai'nin yeni modeli Staria ile tanışın

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Tıpkı rakipleri gibi Hyundai de crossover ve SUV modellere odaklanmış durumda fakat Koreli marka MPV'lerden de vazgeçmiş değil. Şirket bu kapsamda yeni MPV modeli Hyundai Staria'ya ilişkin ilk ipuçlarını paylaştı.

Starex'in yerini alması muhtemel görünen yeni Hyundai Staria'nın seçilmiş ülkelerde satılacağı açıklanırken bu konuda spesifik bir bilgi paylaşılmadı. Görsellere baktığımızda söz konusu modelin fütüristik bir gövde tasarımına sahip olduğunu görüyoruz ki Hyundai bu tasarımın 'bir uzay gemisini' andırdığını belirtiyor.

Yeni Hyundai Staria'nın ön bölümüne baktığımızda boydan boya uzanan LED şerit dikkat çekiyor. Aydınlatmalar ise alt bölümdeki geniş ızgaranın kenarlarına dikey bir biçimde konumlandırılmış. Yan tarafa baktığımızda ise aracın düz yapısını hareketlendiren geniş çamurluklar, kayar kapılar ve büyük camlar göze çarpıyor. Arka bölümde bagaj kapağının kenarlarında dikey biçimde uzanan 'pixel' stoplar yer alıyor.

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Hyundai, yeni Staria'nın iç mekanından görseller de paylaştı. Aracın muhtelif yerlerinde ortam aydınlatmaları dikkat çekerken, konsolun merkezinde oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranı karşımıza çıkıyor. Sürücünün önünde - en azından görseldeki açıdan baktığımızda - gösterge paneli göremiyoruz. Bu da sürüş esnasındaki bilgilerin head-up display mantığıyla ön cama yansıtılabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Öte yandan araçla ilgili pek çok kritik bilgi muhtemelen merkezdeki büyük ekran üzerinden görüntülenecektir.

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Hyundai Staria'nın ön koltuklarında kol dayama özelliği bulunuyor ve koltuklar yanal destek açısından oldukça yeterli görünüyor. Arka tarafta ise kaptan koltuk olarak adlandırılan bireysel koltuklara yer verilmiş ki bu koltukların da kol dayama ve baldır desteği gibi özelliklerle üst düzey konfor sunduğunu görebiliyoruz. Ayrıca döşemeye bakılırsa ısıtma ve havalandırma özelliği de sunuluyor.

Hyundai'nin belirttiğine göre hem ticari olarak hem de geniş aile aracı olarak kullanılmaya uygun olan Hyundai Staria'nın farklı versiyonlarını göreceğiz. Örneğin Staria ve Staria Premium isimli iki farklı versiyon olduğunu şimdiden biliyoruz. Zira haberdeki görseller de Premium versiyona ait. Araçla ilgili daha fazla bilgi önümüzdeki haftalarda paylaşılacak.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-offers-first-peek-at-staria/

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