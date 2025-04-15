Döngüsel ekonomide yenilik: Avrupa’nın ilk yeniden üretilmiş LED farı tanıtıldı

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Stellantis, sektörün en büyük teknoloji üreticilerinden Valeo ile olan iş birliğini geliştiriyor. Amsterdam’da düzenlenen Rematec fuarına katılan iki şirket, yeniden üretilen (remanufacturing) iki yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtılan ürünler arasında Avrupa'nın yeniden üretilen ilk LED farı ve yeniden üretilen bilgi-eğlence ekranı dikkat çekti.

Hedef sıfır karbon seviyesine ulaşmak

Tam Boyutta Gör Stellantis ve Valeo, kaliteden ödün vermeden ürünün ömrünü uzatmaya, atığı, kaynak tüketimini ve karbon ayak izini azaltmaya ve aynı zamanda finansal katma değer yaratmaya yönetlik çalışmalarına hız veriyor. 2038 yılına kadar sektörü “Net Sıfır Karbon” seviyesine taşımayı hedefleyen Stellantis gibi Valeo da CAP 50 karbondan arındırma programı aracılığıyla 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı amaçlıyor.

Döngüsel ekonomi, her iki şirkette de bu hedefe ulaşmak için kilit bir rol oynuyor ve bu noktada yeniden üretim, ana itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor. Yeniden üretim, kullanılmış bir ürünün ömrünü uzatan, onu Stellantis’in Parça & Servisler hizmetleri kapsamında yeni parçalarla aynı performans ve garantiye sahip olacak şekilde ve orijinal ürün (OEM) spesifikasyonlarına uygun olarak geri kazandıran standartlaştırılmış bir endüstriyel süreçtir. Bu güvenilirlik, söz konusu süreci her iki şirketin döngüsel ekonomi stratejilerinin temel bir unsuru haline getiriyor.

Uygun maliyet ve sürdürülebilirlik

Konu hakkında değerlendirme yapan Stellantis Küresel Döngüsel Ekonomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Laurence Hansen, “ADAS sistemlerine yönelik ön kamerayı bir ilke imza atarak, yeniden üreterek pazara sunmak üzere Valeo ile yaptığımız iş birliğinin başarısından sonra, yeniden üretilen ürün yelpazemizi elektroniği de içerecek şekilde genişletiyor ve yeniden üretilen ilk LED farımızı piyasaya sürüyoruz. Bu, otomotivdeki yeniden üretim alanındaki yenilikçi çözümlere olan bağlılığımızı gözler önüne seriyor ve far ile ekran yedek parçalarına yönelik güçlü talebi uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde karşılama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor” dedi.

Tam Boyutta Gör Stellantis ile iş birliği yapan Valeo, bu alanda bir ilk olarak yeniden üretilen farı başarıyla pazara sundu. Farın yeniden üretilmesiyle, eski bir LED fardan elde edilen ham maddelerin yüzde 50'si kadarı, özellikle de LED modülü gibi en değerli parçalar yeniden kullanılabiliyor. Bu süreç yeni bir farın üretimine kıyasla CO2 emisyonunu yüzde 70'e kadar azaltıyor. Ayrıca Valeo'nun endüstriyel faaliyetleri açısından yeni fırsatlar sunuyor ve Chrzanow (Polonya) ve Angers (Fransa) tesislerindeki operasyonları güçlendiriyor.

Stellantis, bu ürünü Avrupa'daki satış sonrası hizmetlerine entegre eden ilk otomobil üreticisi oldu. Yeniden üretilen bu far, 2025 yılının ilk yarısının sonundan itibaren SUSTAINera REMAN ürün gamında satışa sunulacak. İlk uygulama 3008 ve 5008 Peugeot modelleriyle, ikinci uygulama ise P 508 modeliyle başlayacak.

Ekran, Valeo tarafından Stellantis ile geliştirilen yenilenmiş ürün kategorisindeki üçüncü yeni ürün. Araçların ekranları, yeniden üretilebilecek değerli bir parça olmasına rağmen çoğu zaman atılıyor. Stellantis ve Valeo'nun, ön kameranın işlendiği Valeo'nun Fransa'daki Nevers kentindeki Döngüsel Elektronik Laboratuvarı'nda yeniden üretilen ve haziran ayından itibaren SUSTAINera ürün gamında satışa sunulacak olan ekran: Peugeot 308; Citroën C3 ve C3 Aircross; DS DS3 Crossback; Opel Grandland X, Corsa ve Mokka modelleriyle uyumlu.

SUSTAINera’da 12 binden fazla parça var

Tam Boyutta Gör Küresel ayak izinden yararlanan Valeo, mekanik ürünlerin yeniden üretiminde 40 yılı aşkın deneyime sahip. Yeniden üretim (remanufacturing) portföyü, tüm markaları kapsayan bir program üzerinden marş motorları, alternatörler, klima kompresörleri, fren kaliperleri, çift kütleli volanlar gibi ürünleri kapsıyor. Valeo şu anda yılda bir milyon ürünü yeniden üretiyor ve 2030 yılına kadar bu kapasiteyi iki katına çıkararak etkisini daha da artırmayı hedefliyor.

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Stellantis, SUSTAINera markasıyla 40 adedin üzerinde ürün grubunda 12 bin adedin üzerinde parça numarasıyla yeniden üretilen otomotiv yedek parçaları sunuyor. Portföyünde; marş motorları, alternatörler, kavramalar, turbo beslemeler, enjektörler, fren kaliperleri, elektronik kontrol modülleri, kontrol üniteleri, bilgi-eğlence sistemleri, SCR tankları, şanzımanlar, motorlar ve elektrikli araçlara yönelik yüksek gerilimli bataryalar yer almaktadır.

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Avrupa’nın ilk yeniden üretilmiş LED farı tanıtıldı