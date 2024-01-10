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    Stellantis ve Valeo'dan döngüsel ekonomi alanında önemli adım

    Stellantis ve Valeo, döngüsel ekonomi stratejisi iş birlikleri kapsamında Valeo’nun Nevers’teki Döngüsel Elektronik Laboratuvarı’nda yeniden üretilen ilk ön cama monte video kamerayı tanıttı.

    Uzun süredir ortaklıkları devam eden Stellantis ve Valeo, bir taraftan doğal kaynakları korurken diğer taraftan birlikte finansal değer üretiyorlar. Stellantis, 2038 yılına kadar sektörde “Net Sıfır Karbon” bir şirket olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşma noktasında şirket stratejisinde önemli bir rol oynayan Döngüsel Ekonomi kapsamında “yeniden üretim” ana itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Yeniden üretim, kullanılmış bir ürünün ömrünü uzatan, onu orijinal performansına ve işlevselliğine döndüren standartlaştırılmış bir endüstriyel süreç. Bununla birlikte yeniden üretilmiş ürünlerde yeni parçalarla aynı garanti sunulurken tutarlı kalite ve performans da garanti ediliyor. Bu güvenilirlik yeniden üretimi her iki şirketin de döngüsel ekonomi stratejisinin önemli bileşeni haline getiriyor.

    37 grupta 13 bin parçalık geniş ürün yelpazesi

    Stellantis ve Valeo'dan döngüsel ekonomi alanında önemli adım
    Küresel ayak izinden yararlanan Valeo, mekanik ürünlerin yeniden üretiminde 40 yıllık köklü bir deneyime sahip. Şirketin yeniden üretim portföyü, tüm markalara yönelik bir program üzerinden; marş motorları, alternatörler, çift kütleli volan, fren kaliperleri, tork konvertörleri, ağır hizmet tipi kavramalar, klima kompresörleri ve ıslak çift kavramaları kapsıyor. Valeo, şu anda yılda bir milyon ürünü yeniden üretiyor ve bu kapasiteyi 2030 yılına kadar iki katına çıkararak etkisini daha da artırmayı hedefliyor.

    Stellantis, SUSTAINera markası üzerinden 37 farklı ürün grubunda 13.000 parçadan oluşan zengin bir yelpazede yeniden üretilen otomotiv yedek parçaları sunuyor. Şirketin ürün gamında; marş motoru, alternatör, debriyaj, turbo besleme, enjektör, fren kaliperi, elektronik kontrol modülü, kontrol ünitesi, multimedya, SCR deposu, şanzıman, motor ve elektrikli araçlar için yüksek voltajlı batarya çeşitleri yer alıyor.

    Valeo, Stellantis’in 6 ürün ailesini kapsayan yeniden üretim tedarikçileri arasındaki en zengin ürün çeşitliliğine sahip. Stellantis ve Valeo, yeniden üretim alanındaki yenilikçiliği, elektrikliye geçiş ve ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) devrimlerinin ön saflarına yerleştirerek ürün gamını genişletmeye devam etmeyi planlıyor. Valeo, 2022 yılında Nevers’te Döngüsel Elektronik Laboratuvarı tesisini kurarak hızlı, kaliteli ürün geliştirme, test ve teslimat açısından benzersiz bir yeniden üretim yaklaşımına odaklandı.

    Yeni parçayla aynı performansa sahip

    Stellantis ile iş birliği yapan Valeo, bir yıl içinde yeniden üretilen video kamerayı pazara sunarak yenilerine kıyasla doğal kaynaklardan yüzde 99’a kadar tasarruf sağladı. Valeo’nun ürettiği ve türünün ilk örneği olan bu kamera, yeni bir parçayla aynı 2 yıllık garantiye sahip ve aynı performansı sunuyor. Stellantis, bu teknolojiyi satış sonrası çözümlerine ekleyen ilk otomobil üreticisi olup, bu da onu şu an için 38 farklı ürün grubunu kapsayan SUSTAINera Avrupa Reman serisinde ADAS’a özel tamamen yeni bir ürün serisinin öncüsü haline getiriyor. Stellantis’in döngüsel ekonomi yedek parça çözümlerini kapsayan SUSTAINera markası, eşdeğer yeni parçalara kıyasla yüzde 80’e kadar hammadde ve yüzde 50’ye kadar karbon emisyon tasarrufu sağlıyor.

    Stellantis ve Valeo'dan döngüsel ekonomi alanında önemli adım
    Valeo, SUSTAINera logosunu belirgin bir şekilde gösteren yeni güvenlik etiketlerini kullanan ilk tedarikçi. Stellantis ayrıca yeniden üretilen parçalar için sürdürülebilir bir paketleme çözümü de başlattı. Valeo, yeni tasarlanan SUSTAINera eko-ambalajını Reman video kameralar için uygulayan ilk şirket. Ambalaj, hem içinde hem de dışında sürdürülebilirliği teşvik etmek üzere, çok sayıda geri dönüştürülen malzemeden üretildi ve yeniden kullanılmak üzere tasarlandı. Ayrıca, AB’nin azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürmeye ilişkin gelecekteki mevzuatına uygun olarak tek kullanımlık plastik de kullanılmıyor.

    “Sürdürülebilir bir gelecek adında harika bir örnek”

    Gerekli uzmanlığa sahip vasıflı iş gücü, döngüsel ekonomiyi hızlandırmak ve pazara daha sürdürülebilir ürünler sunmak üzere yeniden üretimi yaygınlaştırmak için çok önemli bir unsur. Stellantis ve Valeo bu nedenle Valeo’nun, Fransa’nın Nevers şehrindeki Döngüsel Elektronik Laboratuvarında ve 23 Kasım’da İtalya’daki Mirafiori tesisinde açılışı yapılan Stellantis’in ilk SUSTAINera Döngüsel Ekonomi Merkezi gibi girişimlerle çalışanların gelişimine ve becerilerinin artırılmasına yatırım yapıyor.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Küresel Döngüsel Ekonomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alison Jones, “Stellantis ve Valeo, sürdürülebilir bir gelecek adında harika bir örnek oluşturuyor ve tedarikçi-müşteri iş birliğine dayalı yeniden üretilen ürünler sunuyor. Birlikte, sıfır karbon hedefimize ulaşmaya, müşterilerimiz, çalışanlarımız, şirketimiz ve gezegenimiz için sürdürülebilirliği sağlamaya kararlıyız.” dedi.

    Valeo Grup Döngüsel Ekonomi Direktörü Mino Yamamoto ise, “Valeo, gezegenimizin kaynaklarını koruma noktasında katkı sağlama vizyonuyla döngüsel ekonomiyi teşvik eden yenilikçi çözümler geliştirmek için sürekli olarak sınırları zorluyor. Nevers’deki Döngüsel Ekonomi Laboratuvarı çalışanlarımızın becerilerinin artması ve Stellantis ile başarılı iş birliği sayesinde, “Yeniden Üretim” ürün gamımızı ilk defa yeniden üretilen video kameralarla genişletmekten gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 8 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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