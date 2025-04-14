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    Rivian CEO'su Çin'in elektrikli araçlara neden öncülük ettiğini açıkladı

    ABD’li elektrikli araç üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe, Çin'in elektrikli araç değişimine neden öncülük ettiğini ve ABD'nin yakalamak için neler yapması gerektiğini açıkladı.
    Çin'in elektrikli araçlara neden öncülük ettiği açıklandı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç piyasasında Çin’in önde olduğunu kabul etmemek giderek zorlaşıyor. ABD merkezli Rivian’ın CEO’su RJ Scaringe ise bu durumun tesadüf olmadığını ve Amerika'nın geride kalmasının altında yatan sebeplerin çok net olduğunu söylüyor. Nvidia’nın otomotiv bölümünün başkan yardımcısı Rishi Dhall ile gerçekleştirdiği bir söyleşide Scaringe, Çin’in elektrikli araç (EV)devrimine neden liderlik ettiğini ve ABD’nin bu farkı kapatmak için neler yapması gerektiğini detaylarıyla anlattı.

    Çin, ABD’nin altı katı hızla EV’ye geçiş yapıyor

    Scaringe’in verdiği verilere göre, 2024 yılında ABD’de satılan yeni araçların yalnızca yüzde 8’i elektrikliydi. Aynı yıl Çin’de bu oran yüzde 45'e ulaştı. Yani Çin, EV adaptasyonunda ABD’nin yaklaşık altı katı hızla ilerliyor. Bu çarpıcı fark, yalnızca teknoloji veya üretim gücüyle açıklanabilecek bir durum değil. Strateji, hükümet desteği ve tüketiciye sunulan çeşitlilik de burada belirleyici unsurlar arasında.

    ABD'de 50 bin dolar altı fiyat segmentinde yalnızca birkaç güçlü EV seçeneği mevcut. Bunlardan başlıcaları Tesla Model Y ve Model 3. Scaringe’e göre, Tesla’nın yıllardır pazarda bu kadar baskın olmasının sebebi, rekabetin eksikliği. Öte yandan içten yanmalı motorlu araçlarda çok sayıda marka, model ve fiyat seçeneği bulunuyor. Rivian CEO’suna göre eğer ABD Çin’i yakalamak istiyorsa, EV seçeneklerini çoğaltmak zorunda.

    Çin'in elektrikli araçlara neden öncülük ettiği açıklandı Tam Boyutta Gör
    Rivian şu anda yalnızca premium segmentte konumlanan R1S SUV ve R1T pickup modellerini satıyor. Her iki modelin fiyatı 70 bin doların üzerinde ve doğal olarak bu da hedef kitlenin dar kalmasına yol açıyor. Ancak Rivian, oyunu değiştirmeye hazırlanıyor. Şirketin 2026’da piyasaya süreceği R2 modeli, yaklaşık 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. CEO’ya göre bu şekilde ABD’ye 10-20 seçenek daha gerekiyor.

    Scaringe, EV rekabetinin sadece fiyat ve üretimle değil, aynı zamanda teknoloji entegrasyonuyla da ilgili olduğunu söylüyor. Rivian ve Tesla gibi firmalar, dikey entegre teknoloji mimarisiyle, yani tüm yazılım ve donanımı kendi içinde geliştirerek rakiplerinden ayrışıyor. Geleneksel üreticiler ise çoğu, sensör ve işlemcileri farklı yerlerden tedarik ediyor. Hatta elektrikli araç devriminde bile geleneksel firmalarda bu yönelim devam ediyor. Örneğin, Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil EV modellerinde Rivian’ın yazılım altyapısını kullanmak üzere 5.8 milyar dolarlık bir ortak girişime imza attı.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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