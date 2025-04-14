Rivian CEO'su Çin'in elektrikli araçlara neden öncülük ettiğini açıkladı

Çin, ABD’nin altı katı hızla EV’ye geçiş yapıyor
Scaringe’in verdiği verilere göre, 2024 yılında ABD’de satılan yeni araçların yalnızca yüzde 8’i elektrikliydi. Aynı yıl Çin’de bu oran yüzde 45'e ulaştı. Yani Çin, EV adaptasyonunda ABD’nin yaklaşık altı katı hızla ilerliyor. Bu çarpıcı fark, yalnızca teknoloji veya üretim gücüyle açıklanabilecek bir durum değil. Strateji, hükümet desteği ve tüketiciye sunulan çeşitlilik de burada belirleyici unsurlar arasında.
ABD'de 50 bin dolar altı fiyat segmentinde yalnızca birkaç güçlü EV seçeneği mevcut. Bunlardan başlıcaları Tesla Model Y ve Model 3. Scaringe’e göre, Tesla’nın yıllardır pazarda bu kadar baskın olmasının sebebi, rekabetin eksikliği. Öte yandan içten yanmalı motorlu araçlarda çok sayıda marka, model ve fiyat seçeneği bulunuyor. Rivian CEO’suna göre eğer ABD Çin’i yakalamak istiyorsa, EV seçeneklerini çoğaltmak zorunda.
Scaringe, EV rekabetinin sadece fiyat ve üretimle değil, aynı zamanda teknoloji entegrasyonuyla da ilgili olduğunu söylüyor. Rivian ve Tesla gibi firmalar, dikey entegre teknoloji mimarisiyle, yani tüm yazılım ve donanımı kendi içinde geliştirerek rakiplerinden ayrışıyor. Geleneksel üreticiler ise çoğu, sensör ve işlemcileri farklı yerlerden tedarik ediyor. Hatta elektrikli araç devriminde bile geleneksel firmalarda bu yönelim devam ediyor. Örneğin, Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil EV modellerinde Rivian’ın yazılım altyapısını kullanmak üzere 5.8 milyar dolarlık bir ortak girişime imza attı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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