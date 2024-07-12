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    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 uzaya doğru yola çıktı

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzaya erişimi yeniden sağlayan Avrupa'nın yeni nesil Ariane roketinin başarıyla fırlatıldığını açıkladı. Ariane 6, Avrupa'nın Ariane roket serisinin en sonuncusu oldu.
    Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 uzaya doğru yola çıktı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 Temmuz 2024 tarihinde Ariane 6 roketinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Roket, Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan fırlatıldı ve üç adet mikro uyduyu yörüngeye yerleştirdi.

    ESA, Ariane 5'i geçen yıl sonlandırdı

    Bu, Ariane 6 için önemli bir kilometre taşı ve Avrupa'nın uzay taşıma kapasitesinde yeni bir çağı başlatıyor. Ariane 6, daha önceki Ariane 5'ten daha güçlü ve daha ucuz olacak şekilde tasarlandı ve Avrupa'nın uzaydaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

    Ariane 6'dan önce görevde olan Ariane 5 roketi, 5 Temmuz 2023'te son uçuşunu yapmıştı. 1996-2023 arasında faaliyet gösteren Ariane 5, yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti.

    Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, 56 metre uzunluğundaki Ariane 6'nın ilk uçuşunu değerlendirdi. Aschbacher, tamamen yeni bir roketin her zaman fırlatılmadığını ifade ederek, bir roketin ilk uçuşu için binlerce insanın yıllarca çalışması gerektiğine dikkat çekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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