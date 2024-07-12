Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 10 Temmuz 2024 tarihinde Ariane 6 roketinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Roket, Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan fırlatıldı ve üç adet mikro uyduyu yörüngeye yerleştirdi.

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Bu, Ariane 6 için önemli bir kilometre taşı ve Avrupa'nın uzay taşıma kapasitesinde yeni bir çağı başlatıyor. Ariane 6, daha önceki Ariane 5'ten daha güçlü ve daha ucuz olacak şekilde tasarlandı ve Avrupa'nın uzaydaki rekabet gücünü artırması bekleniyor.

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Ariane 6'dan önce görevde olan Ariane 5 roketi, 5 Temmuz 2023'te son uçuşunu yapmıştı. 1996-2023 arasında faaliyet gösteren Ariane 5, yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti.

Avrupa Uzay Ajansı Genel Direktörü Josef Aschbacher, 56 metre uzunluğundaki Ariane 6'nın ilk uçuşunu değerlendirdi. Aschbacher, tamamen yeni bir roketin her zaman fırlatılmadığını ifade ederek, bir roketin ilk uçuşu için binlerce insanın yıllarca çalışması gerektiğine dikkat çekti.

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Avrupa'nın yeni roketi Ariane 6 uzaya doğru yola çıktı