Avrupa’da Elon Musk’ın SpaceX’ine rakip yükseliyor: The Exploration Company

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Tam Boyutta Gör Avrupa merkezli uzay şirketi The Exploration Company (TEC), astronotları ve kargoları uzay istasyonlarına taşıyacak yeniden kullanılabilir kapsülü için 160 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin amiral gemisi olan Nyx kapsülü, uzay seyahatlerini daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirme hedefiyle geliştiriliyor.

Talep giderek artıyor

Elon Musk’ın SpaceX’ine rakip olan TEC’in yatırım turuna liderlik eden Balderton Capital ve Plural’ın yanı sıra Fransız hükümetine bağlı French Tech Souverainete ve Alman DeepTech & Climate Fonds gibi kamu destekli fonlar da projeye katkıda bulundu. TEC'nin CEO'su Helene Huby, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu büyük bir pazar ve yılda %10'dan biraz daha fazla büyüyor çünkü daha fazla ülke astronotlarını uçurmak ve daha fazla ülke Ay’a gitmek istiyor. Dolayısıyla istasyonlara insan ve kargo göndermek için artan bir talep var” dedi.

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SpaceX'in Dragon kapsülü gibi rakipler hâlihazırda piyasada olsa da TEC, Nyx kapsülüyle Avrupa’nın bu alandaki eksikliğini kapatmayı hedefliyor. Nyx, yörüngedeki görevlerini tamamladıktan sonra Dünya atmosferine geri dönebilecek şekilde tasarlandı ve tekrar kullanılabilir yapısıyla maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

İlk testler 2025’te

Huby, “sadece SpaceX'e güvenemeyeceklerini” söylerken TEC ise Nyx'in önümüzdeki yıl fırlatmayı beklediği ikinci versiyonunu ve ardından 2028 için de nihai versiyonunu geliştiriyor. Bu model kısmen Avrupa Uzay Ajansı tarafından finanse edilecek. Şirket, şimdiden Axiom Space ve yeni bir uzay istasyonu geliştiren Starlab gibi büyük oyuncularla 800 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Uzay faaliyetlerindeki artış, yalnızca ABD ve Çin gibi büyük güçler arasında değil, Hindistan gibi gelişen uzay programlarında da gözlemleniyor. NASA'nın Ay yörüngesinde inşa edeceği Gateway Uzay İstasyonu, bu büyümenin en somut örneklerinden biri. Huby, artan astronot ve kargo ihtiyaçlarının uzay ekonomisinin yeni fırsatlarını işaret ettiğini belirtiyor.

“Eğer daha fazla insanınız varsa, daha fazla kargoya da ihtiyaç duyarsınız. Dünya'nın ve Ay'ın etrafında olup biten de bu,” diyor Huby. CEO, kargonun uzaya çıktıktan sonra Dünya'ya geri gönderilmesi için gereken teknolojinin geliştirilmesi söz konusu olduğunda TEC'in kilit bir oyuncu olacağını düşünüyor. Zira önümüzdeki 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacak

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