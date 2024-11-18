Avrupa’da Elon Musk’ın SpaceX’ine rakip yükseliyor: The Exploration Company

Talep giderek artıyor
Elon Musk’ın SpaceX’ine rakip olan TEC’in yatırım turuna liderlik eden Balderton Capital ve Plural’ın yanı sıra Fransız hükümetine bağlı French Tech Souverainete ve Alman DeepTech & Climate Fonds gibi kamu destekli fonlar da projeye katkıda bulundu. TEC'nin CEO'su Helene Huby, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu büyük bir pazar ve yılda %10'dan biraz daha fazla büyüyor çünkü daha fazla ülke astronotlarını uçurmak ve daha fazla ülke Ay’a gitmek istiyor. Dolayısıyla istasyonlara insan ve kargo göndermek için artan bir talep var” dedi.
SpaceX'in Dragon kapsülü gibi rakipler hâlihazırda piyasada olsa da TEC, Nyx kapsülüyle Avrupa’nın bu alandaki eksikliğini kapatmayı hedefliyor. Nyx, yörüngedeki görevlerini tamamladıktan sonra Dünya atmosferine geri dönebilecek şekilde tasarlandı ve tekrar kullanılabilir yapısıyla maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.
İlk testler 2025’te
Huby, “sadece SpaceX'e güvenemeyeceklerini” söylerken TEC ise Nyx'in önümüzdeki yıl fırlatmayı beklediği ikinci versiyonunu ve ardından 2028 için de nihai versiyonunu geliştiriyor. Bu model kısmen Avrupa Uzay Ajansı tarafından finanse edilecek. Şirket, şimdiden Axiom Space ve yeni bir uzay istasyonu geliştiren Starlab gibi büyük oyuncularla 800 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
Uzay faaliyetlerindeki artış, yalnızca ABD ve Çin gibi büyük güçler arasında değil, Hindistan gibi gelişen uzay programlarında da gözlemleniyor. NASA'nın Ay yörüngesinde inşa edeceği Gateway Uzay İstasyonu, bu büyümenin en somut örneklerinden biri. Huby, artan astronot ve kargo ihtiyaçlarının uzay ekonomisinin yeni fırsatlarını işaret ettiğini belirtiyor.
“Eğer daha fazla insanınız varsa, daha fazla kargoya da ihtiyaç duyarsınız. Dünya'nın ve Ay'ın etrafında olup biten de bu,” diyor Huby. CEO, kargonun uzaya çıktıktan sonra Dünya'ya geri gönderilmesi için gereken teknolojinin geliştirilmesi söz konusu olduğunda TEC'in kilit bir oyuncu olacağını düşünüyor. Zira önümüzdeki 25 yıl içinde gökyüzü özel uzay istasyonlarıyla dolacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir