Avustralya'da 8 saat enerji saklayan dünyanın en büyük batarya depolama tesisi inşa edilecek

Lityum demir fosfat (LFP) tipinde pillerin kullanılacağı tesis, 8 saat elektrik depolayan en büyük batarya depolama tesisi olma özelliği taşıyor. Richmond Vadisi batarya depolama tesisyle projesiyle beraber 500 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali de inşa edilecek.
Proje, Güney Kore'li Korea Zinc maden şirketinin iştiraki Ark Energy tarafından gerçekleştirilecek. Avustralya'daki Richmond Vadisi büyük enerji depolama tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede 750 MW'lık yenilenebilir enerji üretimi ve 4192 MWh büyüklüğünde 5 elektrik depolama projesi hayata geçirilecek. 2.84 milyar dolar büyüklüğündeki projeler 2028 yılına kadar tamamlanacak.
Farklı enerji depolama yöntemleri üzerinde çalışılıyor
Lityum iyon batarya depolama tesisleri genellikle 4-8 saat süreli elektrik depolama amaçlı kullanılıyor. Yenilenebilir enerjinin payı arttıkça daha uzun vadeli depolama teknolojilerine olan ihtiyaç artacak. Orta ve uzun vadeli depolama için demir-hava, çinko bazlı piller gibi alternetifler üzerinde çalışılıyor. Bunların dışında yerçekimi bataryaları ile bir güne kadar enerji depolamak mümkün. Hidrojen ile de uzun vadeli (ay mertebesinde) enerji depolanabiliyor. Kore Zinc şirketi bunun gibi farklı enerji depolama sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.