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    Anlık Bildirim

    Avustralya'da 8 saat enerji saklayan dünyanın en büyük batarya depolama tesisi inşa edilecek

    Avustralya'nın Richmond Vadisi'nde 275 MW güce ve 2200 MWh depolama kapasitesine sahip, 8 saat enerji saklayan dünyanın en büyük batarya depolama tesisi inşa edilecek.
    Avustralya'da dünyanın en büyük batarya depolaması inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda batarya depolama tesislerinin sayısısı hızla artıyor. Avustralya da batarya depolama alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Son olarak Avustralya'nın Richmond Vadisi'nde 275 MW güce ve 2200 MWh depolama kapasitesine sahip batarya depolama tesisinin kurulacağı açıklandı.

    Lityum demir fosfat (LFP) tipinde pillerin kullanılacağı tesis, 8 saat elektrik depolayan en büyük batarya depolama tesisi olma özelliği taşıyor. Richmond Vadisi batarya depolama tesisyle projesiyle beraber 500 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali de inşa edilecek.

    Proje, Güney Kore'li Korea Zinc maden şirketinin iştiraki Ark Energy tarafından gerçekleştirilecek. Avustralya'daki Richmond Vadisi büyük enerji depolama tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede 750 MW'lık yenilenebilir enerji üretimi ve 4192 MWh büyüklüğünde 5 elektrik depolama projesi hayata geçirilecek. 2.84 milyar dolar büyüklüğündeki projeler 2028 yılına kadar tamamlanacak.

    Farklı enerji depolama yöntemleri üzerinde çalışılıyor

    Lityum iyon batarya depolama tesisleri genellikle 4-8 saat süreli elektrik depolama amaçlı kullanılıyor. Yenilenebilir enerjinin payı arttıkça daha uzun vadeli depolama teknolojilerine olan ihtiyaç artacak. Orta ve uzun vadeli depolama için demir-hava, çinko bazlı piller gibi alternetifler üzerinde çalışılıyor. Bunların dışında yerçekimi bataryaları ile bir güne kadar enerji depolamak mümkün. Hidrojen ile de uzun vadeli (ay mertebesinde) enerji depolanabiliyor. Kore Zinc şirketi bunun gibi farklı enerji depolama sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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