Avustralya'da 8 saat enerji saklayan dünyanın en büyük batarya depolama tesisi inşa edilecek

Tam Boyutta Gör Son yıllarda batarya depolama tesislerinin sayısısı hızla artıyor. Avustralya da batarya depolama alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Son olarak Avustralya'nın Richmond Vadisi'nde 275 MW güce ve 2200 MWh depolama kapasitesine sahip batarya depolama tesisinin kurulacağı açıklandı.

Lityum demir fosfat (LFP) tipinde pillerin kullanılacağı tesis, 8 saat elektrik depolayan en büyük batarya depolama tesisi olma özelliği taşıyor. Richmond Vadisi batarya depolama tesisyle projesiyle beraber 500 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali de inşa edilecek.

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Proje, Güney Kore'li Korea Zinc maden şirketinin iştiraki Ark Energy tarafından gerçekleştirilecek. Avustralya'daki Richmond Vadisi büyük enerji depolama tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede 750 MW'lık yenilenebilir enerji üretimi ve 4192 MWh büyüklüğünde 5 elektrik depolama projesi hayata geçirilecek. 2.84 milyar dolar büyüklüğündeki projeler 2028 yılına kadar tamamlanacak.

Farklı enerji depolama yöntemleri üzerinde çalışılıyor

Lityum iyon batarya depolama tesisleri genellikle 4-8 saat süreli elektrik depolama amaçlı kullanılıyor. Yenilenebilir enerjinin payı arttıkça daha uzun vadeli depolama teknolojilerine olan ihtiyaç artacak. Orta ve uzun vadeli depolama için demir-hava, çinko bazlı piller gibi alternetifler üzerinde çalışılıyor. Bunların dışında yerçekimi bataryaları ile bir güne kadar enerji depolamak mümkün. Hidrojen ile de uzun vadeli (ay mertebesinde) enerji depolanabiliyor. Kore Zinc şirketi bunun gibi farklı enerji depolama sistemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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