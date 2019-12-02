Avustralya, telefon kullanan sürücüleri yapay zekâ destekli kameralar ile tespit ediyor

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Otomobil kullanırken en sık karşılaşılan trafik ihlallerinden biri direksiyon başında cep telefonu kullanmak. Dünyanın neredeyse her yerinde bir sorun olan durum, hayati tehlikelere de davetiye çıkarabiliyor.

Sürüş halindeyken cep telefonu kullanımın yaygın olduğu ülkelerden biri olan Avustralya’da ise yetkililer, mevcut soruna teknolojiyle çözüm üretmeye çalışacak. Bu kapsamda Yeni Güney Galler Hükümeti, yapay zekâ destekli kamera sisteminden destek alacak.

Trafik emniyetini sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamada söz konusu sistem, sürücülerin cep telefonu kullanma emarelerini takip ediyor. Trafik ihlali durumunun tespit edilmesi halinde ilgili otomobilin fotoğrafını çeken kamera, bir hata olmaması maksadıyla elde edilen görüntüyü bir insanın kontrol etmesini sağlıyor. Kameraların otoyollarda hem sabit hem de araç üzeri olacak şekilde yerleştirildiği ifade ediliyor.

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Cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücüler, ilk ihlalde kendilerini resmi bir uyarı ile kurtarabilecek. Ancak daha sonraki cezalar can yakan cinsten görünüyor. Buna göre; sürücüler ikinci ihlalde beş trafik ceza puanı ve yaklaşık 1.350 TL (344 Avustralya Doları) para cezası ile cezalandırılacaklar. Okul bölgelerinde artacak ceza tutarları ise yaklaşık 1.780 TL (457 Avustralya Doları) olacak.

Yetkililer, sonuçlardan memnun

Yetkililer yeni uygulamanın sonuçlarının olumlu olacağından emin konuşmuş. Bu konuda açıklamalarda bulunan hükümet yetkilisi Bernard Carlton, “bağımısız kaynaklar tarafından yapılan örnekleme sonucu yapay zekâ sistemi, beş yıllık süre zarfında 100 kadar ölümcül ve ciddi kazanın önlenebileceğini gösterdi.” ifadelerini kullanmış.

Yeni hayata geçirilen uygulamanın belli sıkıntılara yol açacağını da düşünmeyenler yok değil. Özel hayatın ihlali kaygısından ziyade, ceza alan sürücülerin hata yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmak isteyecekleri ve bunun da yargı sistemi üzerindeki yükü artırabileceği ifade ediliyor. Avustralya'nın bu uygulamasının dünyada bir ilk olduğu belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/12/01/australia-rolls-out-ai-cameras-to-spot-drivers-using-their-phone/