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    The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde

    20 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te gösterime girecek The Witcher dizisinin ilk yorumları paylaşıldı. İzleyenlerin sözlerine bakılırsa bizleri harika bir deneyim bekliyor.
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    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
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    The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin

    Netflix’in The Witcher uyarlaması, 20 Aralık itibariyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin birinci sezonunun gösterimi öncesi süren resmi inceleme ambargosu ise haliyle sürüyor. Ancak Netflix, The Witcher’ın ön gösterimine erişim şansı bulan bazı yorumculara dizi ile ilgili görüşlerini paylaşma imkânı tanıdı.

    Hanry Cavill’i Rivia’lı Geralt kimliğine büründüren dizinin Reddit üzerinde paylaşılan yorumlarından bazıları, bizleri 20 Aralık tarihinde nasıl bir deneyimin beklediğini gözler önüne seriyor. Yorumlara bakılırsa Game of Thrones’un sona ermesinin ardından “sıradaki büyük gelişmenin” The Witcher dizisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gelin, dizi için yapılan yorumların bazılarına hep birlikte göz atalım:

    “Ambargonun kalkmasıyla birlikte söyleyecek çok şeyim olsa da ön gösterimde gördüğüm kadarıyla oyuncu seçimi, kurgu, dizinin temposu konusunda çok iyi iş çıkarılmış. Başarılı bir ucuz-fantezi (pulp-fantasy) saçmalığı!”

    “Dizi harika görünüyor. Dekorlar, kostümler ve özel efektler konusunda endişelenmeye gerek yok. Dövüş koreografisi inanılmaz.”

    “Geralt’ın ilk dövüş sahnesi bir şiir tadında. Kahramanın kılıç oyunları ve mimikleri kusursuza yakın. Bu sahneyi dört kez izledim. Gerçekten hoşunuza gidecek.”

    The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin
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    Bir kullanıcının dövüş sahnelerini Game of Thrones ile karşılatırdığı ve “Witcher’ın dövüş sahnelerini izledikten sonra Game of Thrones’dakiler de neymiş dedim” sözleri ise dikkatlerden kaçmamış.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı"

    Görüldüğü üzere diziyle ilgili paylaşılan ilk yorumlar oldukça olumlu. Netflix kanadı da The Witcher uyarlamasının başarılı olacağına inanıyor ki geçtiğimiz günlerde, dizinin ikinci sezonuna yeşil ışık yakıldığı duyuruldu. Bakalım dizi beklenen başarıyı yakalayabilecek mi?



    https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a30062612/witcher-netflix-early-reviews-epic/ Yorum Yaz
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    sadrag 1 hf. en beğenilen
    Bir kaç hafta önce en son terminatör filmi için burada "ilk izleyenler çok beğenmiş" şeklinde bir haber yapılmıştı. Film sinemalara gelince de anya-konya belli olmuştu tabi.. Velhasıl, bu tarz haberlerin kıymet-i harbiyesi malesef sıfır..
    Bir kaç hafta önce en son terminatör filmi için burada "ilk izleyenler çok beğenmiş" şeklinde bir haber yapılmıştı. Film sinemalara gelince de anya-konya belli ...
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    Yanıtla +55
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Valla onu bilmiyorum ama, The Mandalorian gerçekten efsane..
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    nightdrive 1 hf.
    netflix haberlerinize ne zaman “reklam” ibaresi koyacaksınız?
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    ByBaterist 1 hf.
    Arkadaşlar see ti de izleyin. Çok iyi got tan sonra kana susadık.
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    ysfklsz 1 hf.
    barbar konan
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    Sanat Günesi 1 hf.
    Biz ne kestaneler gördük ''efsane'' etiketiyle yükseltilen. Gelsin görelim.
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    ak_n 1 hf.
    Sanırım dizinin yapımcıları Witcher oyunu tutkunlarının üzüleceğini söylemişti. Yani oyunla alakası olmayacakmış.
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    ByBaterist 1 hf.
    Ben merakla bekliyorum, sahneler atmosfer süper görünüyor.
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    nicosia 1 hf.
    Böyle çok hyplenan yapımlar genelde ağır patlıyor ama hadi hayırlısı. Netflix'in elinde olması da biraz endişe verici, HBO yapsaydı beklentim daha yüksek olurdu.
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    sametcalik24 1 hf.
    Kitap ve oyun serisini bitirmiş biri olarak, bu şişirilmiş yorumları görünce dizi hakkında daha çok korkuyorum. Bu kadar kral bi seriyi harcamazlar inşallah ne diyeyim. Yen ve triss için seçilen tiplemeler trajikomik... Hele Triss' i oynayacak kadını ne zaman görsem, aklıma Kemal Sunal' ın süt kardeşler filmindeki arap bacı geliyor awk
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    MacGyver. 1 hf.
    kaynak yine çok güvenilir: reddit

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    sheff2x 1 hf.
    İNANMAK İSTİYORUM! Şu dizi beklediğim gibi olsun hiç satın almamış olmama rağmen NETFLİX alıcam.
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    wolwes 1 hf.
    Mandalorianın yarısı kadar olsa yeter.
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