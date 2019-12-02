The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde

Netflix’in The Witcher uyarlaması, 20 Aralık itibariyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin birinci sezonunun gösterimi öncesi süren resmi inceleme ambargosu ise haliyle sürüyor. Ancak Netflix, The Witcher’ın ön gösterimine erişim şansı bulan bazı yorumculara dizi ile ilgili görüşlerini paylaşma imkânı tanıdı.

Hanry Cavill’i Rivia’lı Geralt kimliğine büründüren dizinin Reddit üzerinde paylaşılan yorumlarından bazıları, bizleri 20 Aralık tarihinde nasıl bir deneyimin beklediğini gözler önüne seriyor. Yorumlara bakılırsa Game of Thrones’un sona ermesinin ardından “sıradaki büyük gelişmenin” The Witcher dizisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Gelin, dizi için yapılan yorumların bazılarına hep birlikte göz atalım:

“Ambargonun kalkmasıyla birlikte söyleyecek çok şeyim olsa da ön gösterimde gördüğüm kadarıyla oyuncu seçimi, kurgu, dizinin temposu konusunda çok iyi iş çıkarılmış. Başarılı bir ucuz-fantezi (pulp-fantasy) saçmalığı!”

“Dizi harika görünüyor. Dekorlar, kostümler ve özel efektler konusunda endişelenmeye gerek yok. Dövüş koreografisi inanılmaz.”

“Geralt’ın ilk dövüş sahnesi bir şiir tadında. Kahramanın kılıç oyunları ve mimikleri kusursuza yakın. Bu sahneyi dört kez izledim. Gerçekten hoşunuza gidecek.”

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Bir kullanıcının dövüş sahnelerini Game of Thrones ile karşılatırdığı ve “Witcher’ın dövüş sahnelerini izledikten sonra Game of Thrones’dakiler de neymiş dedim” sözleri ise dikkatlerden kaçmamış.

Ayrıca Bkz. "Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı"

Görüldüğü üzere diziyle ilgili paylaşılan ilk yorumlar oldukça olumlu. Netflix kanadı da The Witcher uyarlamasının başarılı olacağına inanıyor ki geçtiğimiz günlerde, dizinin ikinci sezonuna yeşil ışık yakıldığı duyuruldu. Bakalım dizi beklenen başarıyı yakalayabilecek mi?

https://www.digitalspy.com/tv/ustv/a30062612/witcher-netflix-early-reviews-epic/