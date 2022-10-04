Avustralyalı şirketten hidrojen yakıtlı pickup: Warrego

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Avustralyalı bir hidrojen teknolojisi girişimi olan H2X, geliştirdiği teknolojiyi sergileyecek bir araç üzerinde çalışıyor. Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Warrego isimli araç, önümüzdeki bir yıl içerisinde satışa sunulmaya hazır hale gelecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Warrego'nun şu an validasyon sürecinin son aşamalarında olduğu belirtildi. H2X, sıfır emisyonlu araçlara yönelik devlet destekleri ve hidrojene erişim gibi konular nedeniyle Avustralya'dan önce Avrupa pazarını hedefliyor. Bu nedenle aracın validasyon süreci de Hollanda'da gerçekleştiriliyor.

Warrego adı verilen hidrojen yakıt ücreli araç bir pickup ve tasarımından anlayabileceğiniz üzere bir önceki nesil Ford Ranger'ı donör olarak kullanıyor. Söz konusu araçta 60 kW yakıt hücresi ve 260 kW (348 hp) elektrik motoru bulunuyor.

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H2X'in sisteminde, hidrojeni 700 bar gibi yüksek bir basınç altında depolayan, gelişmiş polimer ve karbon fiberden yapılan bir 6 kg'lık tank bulunuyor. Elektrik motoruna güç sağlamak için gereken enerji de 30 kWsa batarya ve bir süper kapasitörden oluşan hibrit sistemde depolanıyor. Söz konusu sistem sayesinde aracın 450 km'ye kadar menzil sunduğu belirtiliyor.

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Bir süper kapasitörün, elektrikli araçların çoğunda yer alan lityum iyon pillere göre daha hızlı şarj ve deşarj olduğu belirtiliyor. Ayrıca daha uzun kullanım ömrüne sahip olduğu da verilen bilgiler arasında. Son olarak, Warrego'nun sisteminde elektrik motoru Ranger'ın standart transfer kutusuna bağlı olduğu için dört tekerlekten çekiş düzeni korunmuş.

Warrego'nun fiyatı henüz belli değil. Öte yandan H2X, 2025 itibarıyla aynı sistemi daha optimize bir şekilde kullanan başka ticari araçlar da üretmeyi planlıyor. Bunlardan biri de taksi olarak kullanılmak üzere geliştirilecek olan bir MPV model olacak.

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Avustralyalı şirketten hidrojen yakıtlı pickup: Warrego