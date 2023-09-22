Bu Toyota Hilux'un egzozundan sadece saf su çıkıyor

Tam Boyutta Gör Toyota, hidrojen yakıt hücreli Hilux prototipini tanıtarak bu konuda önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Karbonsuz mobiliteye ulaşmada çok yönlü stratejisiyle farklı güç üniteleri çözümlerini geliştirmeye devam eden Toyota, bu kapsamda dünyadaki farklı kullanıcıların ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre tam hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar sunuyor.

Karbon emisyonlarını mümkün olan en kısa zamanda düşürmeyi amaçlayacak yenilikçi çözümler üreten Toyota, bu amaçla Hilux’ın yakıt hücreli prototipini geliştirdi. Yeni bir çığır açmaya hazırlanan hidrojen yakıt hücreli Hilux, İngiltere Hükümeti finansmanıyla da desteklenen Toyota’nın öncülük ettiği, Ricardo, ETL, D2H ile Thatcham Research gibi mühendislik şirketlerinin olduğu konsorsiyum partnerleriyle birlikte Toyota İngiltere tesisinde gösterildi. Sıra dışı dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle global bir Toyota ikonu olan Hilux, yakıt hücreli sıfır emisyonlu güç ünitesiyle bu niteliklerini de korumayı amaçlıyor.

Hilux’ın güç ünitesi, yaklaşık 10 yıldır ticari olarak üretilen ve kendisini kanıtlamış olan Toyota Mirai’nin yakıt hücresini temel alıyor. Sıfır emisyonlu aracın sürüş sırasında egzozundan sadece saf su çıkıyor. Hidrojen üç yüksek basınçlı yakıt tankında depolanıyor. Böylece, prototip Hilux’a bataryalı tam elektrikli sistemlerin sağlayabildiğinden daha yüksek olacak şekilde 600 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik ise hibrit bataryada depolanıyor ve batarya kabin alanını etkilememesi adına arka yükleme alanında konumlandırılıyor.

2022 yılında başlanan projede ilk araç beş hafta önce tamamlandı ve ilk 10 Hilux’ın bu yılın sonuna kadar üretilmesi planlanıyor. Bu prototip araçlar, bir üretim modelinin yüksek standartlarını karşılayabilecek şekilde kapsamlı güvenlik, dinamik performans, fonksiyonellik ve sağlamlık testinden geçirilecek. Bu testlerle birlikte Toyota’nın içerisinde bulunduğu konsorsiyum yakıt hücreli araçların ve hidrojen sistemlerinin daha farklı alanlarda kullanılması için araştırmalarını sürdürecek.

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Projede kilit rol oynayan global stratejik mühendislik ve çevre danışmanlığı şirketi Ricardo ise, 2025’in ardından tanıtılacak potansiyel bir üretim modeline ilişkin karar öncesinde, önümüzdeki aylarda aracın kapsamlı testlerini gerçekleştirecek.

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Bu Toyota Hilux'un egzozundan sadece saf su çıkıyor