Bu Toyota Hilux'un egzozundan sadece saf su çıkıyor

Karbon emisyonlarını mümkün olan en kısa zamanda düşürmeyi amaçlayacak yenilikçi çözümler üreten Toyota, bu amaçla Hilux’ın yakıt hücreli prototipini geliştirdi. Yeni bir çığır açmaya hazırlanan hidrojen yakıt hücreli Hilux, İngiltere Hükümeti finansmanıyla da desteklenen Toyota’nın öncülük ettiği, Ricardo, ETL, D2H ile Thatcham Research gibi mühendislik şirketlerinin olduğu konsorsiyum partnerleriyle birlikte Toyota İngiltere tesisinde gösterildi. Sıra dışı dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle global bir Toyota ikonu olan Hilux, yakıt hücreli sıfır emisyonlu güç ünitesiyle bu niteliklerini de korumayı amaçlıyor.
Hilux’ın güç ünitesi, yaklaşık 10 yıldır ticari olarak üretilen ve kendisini kanıtlamış olan Toyota Mirai’nin yakıt hücresini temel alıyor. Sıfır emisyonlu aracın sürüş sırasında egzozundan sadece saf su çıkıyor. Hidrojen üç yüksek basınçlı yakıt tankında depolanıyor. Böylece, prototip Hilux’a bataryalı tam elektrikli sistemlerin sağlayabildiğinden daha yüksek olacak şekilde 600 kilometreden fazla menzil sağlıyor. Yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik ise hibrit bataryada depolanıyor ve batarya kabin alanını etkilememesi adına arka yükleme alanında konumlandırılıyor.
Projede kilit rol oynayan global stratejik mühendislik ve çevre danışmanlığı şirketi Ricardo ise, 2025’in ardından tanıtılacak potansiyel bir üretim modeline ilişkin karar öncesinde, önümüzdeki aylarda aracın kapsamlı testlerini gerçekleştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.