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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT

    CES 2020'de sahne alan Kanada merkezli güvenlik şirketi ISARA, kuantum bilgisayarlarla bile hacklenemeyeceğini iddia ettiği otomobil modeli Karma Revero GT'yi tanıttı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT
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    Kanada merkezli güvenlik şirketi ISARA, dünyanın en güvenli otomobili olarak gösterdiği Karma Revero GT modelini CES 2020 fuarında tanıttı. Şirketin iddialarına göre bu otomobil kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyecek.

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    Modern otomobiller, kablosuz bir ağa bağlanmak ve yazılımı düzenli olarak güncellemek üzere tasarlandığından, önümüzdeki on yıl boyunca kuantum bilgisayarların geliştirilmesi, bu araçları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bir hale getirebilir. Zira kuantum bilgisayarların artık veri güvenliği sağlayan geleneksel şifreleme algoritmalarını çözebilecek kapasitede olacakları öngörülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony, CES 2020'de sürpriz yaparak Vision-S adlı elektrikli konsept otomobilini tanıttı"

    Hibrit şifreleme yöntemi

    Bu tehlikeyi gören güvenlik şirketi ISARA ise geliştirdiği hibrit şifreleme sistemini ilk olarak lüks elektrikli Karma Revero GT modeline entegre etti. Kimlik ve anahtar doğrulaması için ECDH, Kyber ve Dilithium protokollerini kullanan bu şifreleme yönteminin, Karma Revero GT'nin sürücü asistanına entegre edilerek bulut teknolojisinde de güvenli olmasının sağlandığı ifade ediliyor. ISARA CEO'su ve Kurucu Ortak Scott Totzke'nin konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

    Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT
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    "Otomobiller daha akıllı ve birbirine bağlı hale geldikçe, veri güvenliği sürücü güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Otomobil üreticileri, otonom teknolojilerinin güvenle uygulanabilmesini sağlamak için kuantum güvenli geçiş planlarını hazırlamaya başlamalı. Çünkü günümüzde geliştirilmekte olan arabalar, pratik kullanıma uygun bir kuantum bilgisayar kullanılmaya başlandığında yolda olacak."



    https://www.businesswire.com/news/home/20200107005021/en/World%E2%80%99s-Quantum-Safe-Connected-Car-Secured-ISARA Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç 2 hf.
    He he kesin öyledir."Yapma" demişler zaten itiraf gibi.
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    classf2re 2 hf. en beğenilen
    Dikkat çekme çabaları hep.
    Yanıtla +4
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    OverClocK1ng 1 hf.
    20 Milyon Dolarlık bilgisayar, bu arabayı hackleyemeyecekmiş.
    Yersen lüpen.
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    DH Misafiri 2 hf.
    sıkıyorsa reno 12 yi hacklesinlerde görek
    Yanıtla +3
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    burakk, 2 hf.
    Hacker'lar zaten şifreleme sistemini değil, şifreleyen geliştiriciyi hackliyorlar veya şifre koyup korumayı bilmeyen sistem yetkililerini.
    Yanıtla +3
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    eAkman 2 hf.
    Hacklendi.
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    nick bırakmamışsınız lan 2 hf. yeni yorumcu
    doblo'yu 10 tane kuantum bilgisayar bile hackleyemez. bu ne ki?
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    classf2re 2 hf. en beğenilen
    Dikkat çekme çabaları hep.
    Yanıtla +4
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    Storm Raider 2 hf.
    Kırılamaz hacklenemez denilen birçok şeyi zamanla kırdılar temennim dedikleri gibi olması ama pratikte buna %1 den fazla ihtimal vermem.



    Bu arada en son kaspersky hacklenemez bir işletim sistemi geliştirdiğini açıklamıştı yıllar önce şimdi o konuda hiçbir haber okumuyorum. Galiba proje çöp oldu.



    Mesajı 3-5 yıl sonra okuyan olursa bir hort atsın
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    ahmet1905_47 2 hf. Storm Raider
    belki de olmadığı için heklenemiyordur...
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    ilkerinanç 2 hf.
    He he kesin öyledir."Yapma" demişler zaten itiraf gibi.
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