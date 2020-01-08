Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT

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Kanada merkezli güvenlik şirketi ISARA, dünyanın en güvenli otomobili olarak gösterdiği Karma Revero GT modelini CES 2020 fuarında tanıttı. Şirketin iddialarına göre bu otomobil kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyecek.

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Modern otomobiller, kablosuz bir ağa bağlanmak ve yazılımı düzenli olarak güncellemek üzere tasarlandığından, önümüzdeki on yıl boyunca kuantum bilgisayarların geliştirilmesi, bu araçları bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız bir hale getirebilir. Zira kuantum bilgisayarların artık veri güvenliği sağlayan geleneksel şifreleme algoritmalarını çözebilecek kapasitede olacakları öngörülüyor.

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Hibrit şifreleme yöntemi

Bu tehlikeyi gören güvenlik şirketi ISARA ise geliştirdiği hibrit şifreleme sistemini ilk olarak lüks elektrikli Karma Revero GT modeline entegre etti. Kimlik ve anahtar doğrulaması için ECDH, Kyber ve Dilithium protokollerini kullanan bu şifreleme yönteminin, Karma Revero GT'nin sürücü asistanına entegre edilerek bulut teknolojisinde de güvenli olmasının sağlandığı ifade ediliyor. ISARA CEO'su ve Kurucu Ortak Scott Totzke'nin konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

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"Otomobiller daha akıllı ve birbirine bağlı hale geldikçe, veri güvenliği sürücü güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Otomobil üreticileri, otonom teknolojilerinin güvenle uygulanabilmesini sağlamak için kuantum güvenli geçiş planlarını hazırlamaya başlamalı. Çünkü günümüzde geliştirilmekte olan arabalar, pratik kullanıma uygun bir kuantum bilgisayar kullanılmaya başlandığında yolda olacak."

https://www.businesswire.com/news/home/20200107005021/en/World%E2%80%99s-Quantum-Safe-Connected-Car-Secured-ISARA

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