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    Kuantum hesaplama için Ay’dan Helyum-3 toplanacak

    Seattle merkezli bir şirket olan Interlune, yakın vadede süper iletken kuantum hesaplama uygulamaları için Helyum-3 çıkarmaya odaklanmış durumda. Bu kapsamda firma gözünü Ay'daki Helyum-3’e dikti.
    Kuantum hesaplama için Ay’dan Helyum-3 toplanacak Tam Boyutta Gör
    Seattle merkezli Interlune, Ay yüzeyinde bulunan nadir bir izotop olan Helyum-3'ü (He-3) Dünya'da kuantum bilgisayarların soğutulması ve diğer teknolojik uygulamalar için toplama planlarını açıkladı. NASA'nın Apollo görevleri sırasında toplanan örneklerde keşfedilen bu ağır izotop, güneş rüzgarlarının Ay toprağına (regolit) bıraktığı nadir bir element olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, bu değerli kaynağın toplanmasının büyük zorluklarla dolu olduğunu söylüyor.

    Gelecek için son derece değerli

    Interlune CEO’su Rob Meyerson, şirketin öncelikli hedefinin Helyum-3'ü kuantum bilgisayarların mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta çalışmasını sağlayacak şekilde kullanmak olduğunu belirtti. “Kuantum bilgisayarlar bizim için temel talep kaynağı” diyen Meyerson, Helyum-3'ün aynı zamanda gelecekte nükleer füzyon reaktörlerinde, tıbbi görüntüleme cihazlarında ve radyasyon algılama teknolojilerinde kullanılabileceğini ifade etti. Bu arada Helyum-3'ün şu anda kilogram başına yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu da belirtelim. Meyerson, bu endüstrilerin taleplerini karşılayabilmek için yılda onlarca kilogram Helyum-3'ü hasat edip Dünya'ya geri getirmeyi öngördüklerini aktardı.

    Bununla birlikte, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) uzmanlar, bu vizyonun teknik olarak büyük bir meydan okuma olduğunu dile getiriyor. USGS'de astrojeolog olan Laszlo Keszthelyi, Ay'daki Helyum-3'ün çıkarılabilmesi için milyonlarca ton regolitin işlenmesi gerektiğini belirtti. Apollo görevlerinden dönen regolit örneklerinde Helyum-3 konsantrasyonunun milyarda 2,4 ila 26 parça arasında olduğu tespit edilmişti. Bu tespit ise Interlune'un yönetim kurulu başkanı, Apollo 17 görevi sırasında Ay'da yürüyen jeolog Jack Schmitt’in yaptığı kazı sayesinde mümkün olmuştu.

    1 kg Heylum-3 için on binlerce ton Ay toprağı işlenecek

    Kuantum hesaplama için Ay’dan Helyum-3 toplanacak Tam Boyutta Gör
    Keszthelyi, bir kilogram Helyum-3 elde etmek için 100.000 ila 1 milyon ton regolitin işlenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Interlune, Ay’ın ekvator bölgesine yakın bir alanda beş büyük araç kullanarak regolit toplayacak bir sistem geliştirmeyi planlıyor. Ancak şirket, teknik detayları ve hedef bölgeleri ticari sır gerekçesiyle açıklamıyor.

    Firma halihazırda 2027 yılında Helyum-3’ün Ay yüzeyindeki yoğunluğunu ölçmek ve küçük ölçekli bir çıkarım testi gerçekleştirmek üzere bir kaynak geliştirme misyonu planlıyor. 2029 yılında ise Ay yüzeyinde bir pilot tesis kurularak kaynakların müşterilere ulaştırılmasının tüm aşamaları test edilecek. Firma yer çekimsiz ortamdaki testlerini de sürdürüyor.

    Bunlara ek olarak Interlune, patent başvurusu yapılan kompakt ve enerji verimli işleme makineleri geliştirdiğini duyurdu. Bu makineler, Ay’da kullanılmak üzere tasarlanmış ve bir SpaceX Starship misyonuna sığacak şekilde optimize edilmiş. Şirketin geliştirdiği toplayıcı, Ay toprağında 3 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

    Interlune için bunlar elbette şimdilik sadece birer plan ve hedeften ibaret. Her şey plana uygun giderse helyum-3, Ay’dan Dünya’ya getirilebilir, bu imkansız değil. Ancak günümüzdeki yetenekler ile Ay’a büyük makineler göndermek ve orada madencilik yapmak her açıdan çok zor. En basit örnek ve en temel zorluk doğrudan Ay'ın kendi toprağı. Ay regoliti, keskin köşeli ve ince toz partiküllerinden oluşur. Dünya'daki rüzgar veya suyla erozyona uğramadığı için bu partiküller aşındırıcıdır ve elektronik ekipmanlara zarar verebilir. Regolit parçacıkları mikroskobik boyuttadır ve elektrostatik yükle yüzeylere yapışabilir. Ayrıca sürekli Güneş rüzgarı nedeniyle bunlar yüklüdür.

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