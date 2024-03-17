Ay madenciliği ile helyum-3 izotopu toplanmak isteniyor: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Ay, günümüzde eski statüsünden uzakta ve bu statü değişimi nedeniyle uydumuz artık bir “doğal kaynak” konumunda. Uzay ajanslarının planladığı kapsamlı Ay görevleri orada kalıcı üstlerin kurulmasını amaçlarken aynı zamanda çok sayıda özel uzay şirketi de gözlerini Ay kaynaklarına çevirmiş durumda. Bunlardan birisi olan Interlune, Ay'da bol miktarda bulunan bir helyum izotopu olan helyum-3'e odaklanıyor.

Ay madenciliğinde hedef helyum-3 izotopu

Helyum-3, helyum elementinin radyoaktif olmayan, daha hafif bir izotopudur. Bu izotop, nükleer füzyon reaksiyonlarında alev alma reaksiyonunu başlatmak için kullanılabilir. Helyum-3’ün kullanım alanlarına manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarayıcıları ve kuantum hesaplama alanı da örnek olarak verilebilir. Ancak helyum-3, Dünya’da oldukça az miktarda bulunan bir izotop konumunda ve aslında bu onu son derece değerli hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Dünya’nın aksine helyum-3’ün güneş rüzgarları tarafından taşınarak Ay'ın regolitinde (toprak) birikmiş olduğu düşünülüyor. Interlune ise bu izotopu Ay yüzeyinden toplamak ve Dünya’ya geri getirmek istiyor. Interlune'un kurucularından ve Blue Origin'in eski başkanlarından Rob Meyerson, yapmış olduğu açıklamada şirketin helyum hasat makinesini NASA tarafından desteklenen ticari ay görevlerinden biriyle uçurmayı umduğunu söyledi. Aktarılanlara göre Interlune, 2028 yılına kadar Ay'da bir pilot tesis kurmak ve 2030 yılına kadar faaliyete geçmek niyetinde.

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Interlune, büyük miktarlarda ay toprağını (veya regolit) kazmayı, işlemeyi ve daha sonra Dünya'ya geri göndereceği helyum-3 gazını çıkarmayı hedefliyor. Interlune, tescilli Ay hasat makinesinin yanı sıra, yüzeyde seçilen konumdaki helyum-3 konsantrasyonunu değerlendirmek için robotik bir iniş aracı görevi planlıyor. Meyerson’a göre tarihte ilk defa Ay’dan doğal kaynakları toplamak ekonomik olarka mümkün durumda.

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