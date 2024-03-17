Ay madenciliği ile helyum-3 izotopu toplanmak isteniyor: Peki neden?

Helyum-3, helyum elementinin radyoaktif olmayan, daha hafif bir izotopudur. Bu izotop, nükleer füzyon reaksiyonlarında alev alma reaksiyonunu başlatmak için kullanılabilir. Helyum-3’ün kullanım alanlarına manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarayıcıları ve kuantum hesaplama alanı da örnek olarak verilebilir. Ancak helyum-3, Dünya’da oldukça az miktarda bulunan bir izotop konumunda ve aslında bu onu son derece değerli hale getiriyor.
Interlune, büyük miktarlarda ay toprağını (veya regolit) kazmayı, işlemeyi ve daha sonra Dünya'ya geri göndereceği helyum-3 gazını çıkarmayı hedefliyor. Interlune, tescilli Ay hasat makinesinin yanı sıra, yüzeyde seçilen konumdaki helyum-3 konsantrasyonunu değerlendirmek için robotik bir iniş aracı görevi planlıyor. Meyerson’a göre tarihte ilk defa Ay’dan doğal kaynakları toplamak ekonomik olarka mümkün durumda.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.