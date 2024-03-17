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    Ay madenciliği ile helyum-3 izotopu toplanmak isteniyor: Peki neden?

    Ay madenciliği girişimi Interlune, 2030 yılına kadar helyum-3 izotopunu aramayı hedefliyor. Şirketin kurucuları arasında ise eski Blue Origin çalışanları ve bir Apollo 17 astronotu bulunuyor.
    Ay madenciliği ile helyum-3 izotopu toplanmak isteniyor: Peki ned Tam Boyutta Gör
    Ay, günümüzde eski statüsünden uzakta ve bu statü değişimi nedeniyle uydumuz artık bir “doğal kaynak” konumunda. Uzay ajanslarının planladığı kapsamlı Ay görevleri orada kalıcı üstlerin kurulmasını amaçlarken aynı zamanda çok sayıda özel uzay şirketi de gözlerini Ay kaynaklarına çevirmiş durumda. Bunlardan birisi olan Interlune, Ay'da bol miktarda bulunan bir helyum izotopu olan helyum-3'e odaklanıyor.

    Ay madenciliğinde hedef helyum-3 izotopu

    Helyum-3, helyum elementinin radyoaktif olmayan, daha hafif bir izotopudur. Bu izotop, nükleer füzyon reaksiyonlarında alev alma reaksiyonunu başlatmak için kullanılabilir. Helyum-3’ün kullanım alanlarına manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarayıcıları ve kuantum hesaplama alanı da örnek olarak verilebilir. Ancak helyum-3, Dünya’da oldukça az miktarda bulunan bir izotop konumunda ve aslında bu onu son derece değerli hale getiriyor.

    Ay madenciliği ile helyum-3 izotopu toplanmak isteniyor: Peki ned Tam Boyutta Gör
    Dünya’nın aksine helyum-3’ün güneş rüzgarları tarafından taşınarak Ay'ın regolitinde (toprak) birikmiş olduğu düşünülüyor. Interlune ise bu izotopu Ay yüzeyinden toplamak ve Dünya’ya geri getirmek istiyor. Interlune'un kurucularından ve Blue Origin'in eski başkanlarından Rob Meyerson, yapmış olduğu açıklamada şirketin helyum hasat makinesini NASA tarafından desteklenen ticari ay görevlerinden biriyle uçurmayı umduğunu söyledi. Aktarılanlara göre Interlune, 2028 yılına kadar Ay'da bir pilot tesis kurmak ve 2030 yılına kadar faaliyete geçmek niyetinde.

    Interlune, büyük miktarlarda ay toprağını (veya regolit) kazmayı, işlemeyi ve daha sonra Dünya'ya geri göndereceği helyum-3 gazını çıkarmayı hedefliyor. Interlune, tescilli Ay hasat makinesinin yanı sıra, yüzeyde seçilen konumdaki helyum-3 konsantrasyonunu değerlendirmek için robotik bir iniş aracı görevi planlıyor. Meyerson’a göre tarihte ilk defa Ay’dan doğal kaynakları toplamak ekonomik olarka mümkün durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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