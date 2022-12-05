Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ay'da üs kurma çalışmaları başladı: 57 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

    NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmesi için Teksaslı 3D yazdırma girişimi olan ICON ile 57.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.         
    1
    NASA Ay üssü kurma ICON Tam Boyutta Gör
    NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmek için Teksaslı 3D yazdırma girişimi olan ICON ile 57.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

    Project Olympus

    Geleceğin astronotları, bir gün Ay’da yaşayacak ve çalışacak. NASA, insanlığın yerel kaynakları kullanarak Ay ve Mars’ta üs inşa etmesine olanak sağlayacak teknolojiyi geliştirmek için çalışan Project Olympus için Teksas merkezli şirket ICON’a 57.2 milyon dolar harcadı.

    Yapılar 3 boyutlu olarak yazdırılacak

    NASA, mürettebatın hayatta kalmasını ve kendilerini sürdürülebilir bir şekilde desteklemesini sağlayacak altyapıyı inşa etmeyi planlıyor. Astronotların kendi yiyeceklerini yetiştirebilmeleri, Dünya ile iletişim kurabilmeleri ve Güneş sisteminin derinliklerini keşfedebilmeleri için Ay kaynaklarını kullanarak kendi araçlarını yapmaları gerekecek. ICON, iniş platformları, koruyucu kalkanlar, Ay’da yollar gibi büyük ölçekli yapıları 3 boyutlu olarak yazdırabilen bir cihaz yapacak.

    Başka bir Dünyadaki ilk inşa olacak

    ICON kurucu ortağı ve CEO’su Jason Ballard, “Uzay keşfi paradigmasını tekrar gidiş gelişten orada kalma şeklinde değiştirmek için, Ay ve diğer gezegen cisimlerinin yerel kaynaklarını kullanılabilen sağlam, esnek ve geniş ölçüde yetenekli sistemlere ihtiyacımız olacak. Bu sözleşme neticesinde insanlığın başka bir Dünya üzerindeki ilk inşası olacak ve bu oldukça özel bir başarı olacak.” açıklamasında bulundu.

    Testler nasıl gerçekleşecek?

    Olympus tarafından yazdırılan ürünlerin dayanıklı olması için, aşırı sıcaklıklardan etkilenmemeleri ve radyasyona ve mikrometeroitlerle çarpışmalara karşı korunmaları gerekiyor. ICON, bir Ay yerçekimi simülasyon uçuşuyla donanım ve yazılımını test etmeyi planlıyor. Ayrıca önceki Apollo görevlerinden getirilen Ay regolit örnekleriyle deneyler yapacak.

    3D yazdırılan Mars yaşam alanı test ediliyor

    Olympus'tan önce 3 boyutlu yazdırılan Mars yaşam alanı test edilecek. 700 metrekarelik simüle edilmiş bir Mars yaşam alanı olan ICON 3D baskılı Mars Dune Alpha, önümüzdeki yıl NASA’nın Mürettebat Sağlık ve Performans Analog görevi sırasında kullanılacak. Astronotlar, Uzay Merkezi’nde Dünya’da kalırken, Mars Dune Alpha’nın içinde yaşayacak ve Mars’taki çalışma koşullarını taklit eden sahte uzay yürüyüşleri yapacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 58 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız