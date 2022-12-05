Ay'da üs kurma çalışmaları başladı: 57 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Tam Boyutta Gör NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmek için Teksaslı 3D yazdırma girişimi olan ICON ile 57.2 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

NASA, Ay'da yaşam için tarihi verdi 1 hf. önce eklendi

Project Olympus

Geleceğin astronotları, bir gün Ay’da yaşayacak ve çalışacak. NASA, insanlığın yerel kaynakları kullanarak Ay ve Mars’ta üs inşa etmesine olanak sağlayacak teknolojiyi geliştirmek için çalışan Project Olympus için Teksas merkezli şirket ICON’a 57.2 milyon dolar harcadı.

Yapılar 3 boyutlu olarak yazdırılacak

NASA, mürettebatın hayatta kalmasını ve kendilerini sürdürülebilir bir şekilde desteklemesini sağlayacak altyapıyı inşa etmeyi planlıyor. Astronotların kendi yiyeceklerini yetiştirebilmeleri, Dünya ile iletişim kurabilmeleri ve Güneş sisteminin derinliklerini keşfedebilmeleri için Ay kaynaklarını kullanarak kendi araçlarını yapmaları gerekecek. ICON, iniş platformları, koruyucu kalkanlar, Ay’da yollar gibi büyük ölçekli yapıları 3 boyutlu olarak yazdırabilen bir cihaz yapacak.

Başka bir Dünyadaki ilk inşa olacak

ICON kurucu ortağı ve CEO’su Jason Ballard, “Uzay keşfi paradigmasını tekrar gidiş gelişten orada kalma şeklinde değiştirmek için, Ay ve diğer gezegen cisimlerinin yerel kaynaklarını kullanılabilen sağlam, esnek ve geniş ölçüde yetenekli sistemlere ihtiyacımız olacak. Bu sözleşme neticesinde insanlığın başka bir Dünya üzerindeki ilk inşası olacak ve bu oldukça özel bir başarı olacak.” açıklamasında bulundu.

Testler nasıl gerçekleşecek?

Olympus tarafından yazdırılan ürünlerin dayanıklı olması için, aşırı sıcaklıklardan etkilenmemeleri ve radyasyona ve mikrometeroitlerle çarpışmalara karşı korunmaları gerekiyor. ICON, bir Ay yerçekimi simülasyon uçuşuyla donanım ve yazılımını test etmeyi planlıyor. Ayrıca önceki Apollo görevlerinden getirilen Ay regolit örnekleriyle deneyler yapacak.

3D yazdırılan Mars yaşam alanı test ediliyor

Olympus'tan önce 3 boyutlu yazdırılan Mars yaşam alanı test edilecek. 700 metrekarelik simüle edilmiş bir Mars yaşam alanı olan ICON 3D baskılı Mars Dune Alpha, önümüzdeki yıl NASA’nın Mürettebat Sağlık ve Performans Analog görevi sırasında kullanılacak. Astronotlar, Uzay Merkezi’nde Dünya’da kalırken, Mars Dune Alpha’nın içinde yaşayacak ve Mars’taki çalışma koşullarını taklit eden sahte uzay yürüyüşleri yapacak.

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