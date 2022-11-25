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    Ay'da yaşam ne zaman başlayacak? NASA, tarihi verdi

    İnsanlar, Ay'da yaşamaya ve çalışmaya ne zaman başlayacak? Ay'da yaşam tarihi NASA tarafından verildi. İşte insanların Ay'a yerleşeceği tarih:                   
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    nasa ayda yaşam ne zaman Tam Boyutta Gör
    İnsanlar, onlarca yıldır uzayda yaşamayı ve hatta çalışmayı hayal etti. Ancak bu istek, 20. yüzyıl ortasında uzay yarışının altın çağından beri gerçekleşmedi. Apollo programının sona ermesinden bu yana, insanlığın Dünya dışında yaşam arama arzusu yeryüzüne yakın yörünge ile sınırlı. Ancak NASA’nın Orion Lunar uzay aracı program yöneticisi Howard Hu’ya göre bu değişmek üzere.

    NASA: 10 yıl içinde insanlar Ay'da yaşayıp çalışabilecek

    Hu, BBC ile yaptığı röportajda “İnsanları yüzeye göndereceğiz ve orada yaşayacaklar ve bilim yapacaklar.” dedi. NASA çalışanı, insanların on yıl içerisinde tüm yaşamını Ay’da sürdürebileceğini öngörüyor. Ancak öncesinde Artemis programının sistemlerinin güvenli olduğunun kanıtlanması gerekiyor.

    Hu, Orion’u taşıyan Artemis roketinin fırlatıldığı Çarşamba gününde “İnsanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün” demişti. Orion, şu anda Ay’dan yaklaşık 134.000 km uzakta. 100 metre yüksekliğindeki Artemis roketi, Nasa’nın, astronotları Dünya’nın uydusuna geri götürme görevinin bir parçası olarak Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Roketin tepesinde oturan Orion uzay aracı, ilk görev için mürettebatsız ancak uçuşun insan vücudu üzerindeki etkilerini kaydedecek bir mankenle donatıldı.

    Hu, Artemis’in kalkışının ardından “Bu, inanılmaz bir duygu ve bir rüya. Sadece Amerika için değil, Dünya için uzun vadeli derinlemesine uzay araştırmalarına attığımız ilk adım. Ve bence bu, NASA için tarihi bir gün, aynı zamanda insanlı uzay uçuşu ve derin uzay keşfini seven herkes için de tarihi bir gün. Ay’a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu bizi tekrar Ay’a indirecek insanları taşıyacak araç.” dedi.

    Hu, şu anki Artemis uçuşunun başarılı olması durumunda bir sonraki uçuşun bir ekiple olacağını söyledi. Üçüncü uçuşta da astronotlar, 50 yılın ardından Ay’a tekrar adım atmış olacak.

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