Amerika'nın yeni silahı hazır: B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı

Tam Boyutta Gör Amerika’nın en yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, yıllarca süren gizli geliştirmenin ardından tanıtıldı.

Rolls-Royce hidrojenle çalışan ilk uçak motorunu test etti 4 gün önce eklendi

Dünyanın ilk 6. nesil uçağı

30 yılı aşkın süredir ilk yeni Amerikan bombardıman uçağı olan B-21 Raider, Pentagon’un silodan fırlatılan nükleer balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan savaş başlıklarını içeren nükleer üçlüsünün üç ayağını da modernize etme çabasının bir parçası. ABD bombardıman uçağı, yavaş yavaş ilk olarak Soğuk Savaş sırasında uçan B-1 ve B-2 uçaklarının yerini alacak.

Yakalanması güç!

Uçağı geliştiren Northrop Grumman’ın dünyanın ilk altıncı nesil uçağı olarak adlandırdığı B-21 Raider, teknolojik olarak bugün hizmetten olan askeri hetlerden çok daha gelişmiş. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, başka hiçbir uzun menzilli bombardıman uçağının B-21’in yetenekleriyle boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Ayrıca en gelişmiş hava savunma sistemlerinin bile B-21’i tespit etmekte zorlanacağını belirtti.

Bulut tabanlı dijital altyapıyı kullanıyor

Uçağın yeni nesil gizli teknoloji kullanılarak tasarlandığını, bu sayede gelişmiş radarlar ve hava savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemeyecek şekilde tasarlandığı söylenmişti. Her gün tam gizli modda uçabilen B-21 Raider, daha ucuz ve bakımı daha kolay olan bulut tabanlı bir dijital altyapı kullanıyor. Ordu, bu sayede gelişen tehditlere karşı her zaman koruma sağlaması açısından ayrı parçalar için hızlı yükseltmeler sunabilecek.

6 adet üretim aşamasında

Şu anda üretimde 6 adet B-21 olduğu biliniyor. Amerika Hava Kuvvetleri’nin bu uçaktan en az 100 adet sipariş vermesi bekleniyor. Bombardıman uçaklarının maliyeti bilinmiyor. Ordu, hayalet bombardıman uçağını 2023’te test etmeye başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı tanıtıldı