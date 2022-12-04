Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amerika'nın yeni silahı hazır: B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı

    Pentagon, yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider'ı tanıttı. ABD ordusunun yeni silahı, ilk kez Soğuk Savaş'ta kullanılan uçakların yerini alacak.    
    1
    B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı Tam Boyutta Gör
    Amerika’nın en yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, yıllarca süren gizli geliştirmenin ardından tanıtıldı.

    Dünyanın ilk 6. nesil uçağı

    30 yılı aşkın süredir ilk yeni Amerikan bombardıman uçağı olan B-21 Raider, Pentagon’un silodan fırlatılan nükleer balistik füzeleri ve denizaltından fırlatılan savaş başlıklarını içeren nükleer üçlüsünün üç ayağını da modernize etme çabasının bir parçası. ABD bombardıman uçağı, yavaş yavaş ilk olarak Soğuk Savaş sırasında uçan B-1 ve B-2 uçaklarının yerini alacak.

    Yakalanması güç!

    Uçağı geliştiren Northrop Grumman’ın dünyanın ilk altıncı nesil uçağı olarak adlandırdığı B-21 Raider, teknolojik olarak bugün hizmetten olan askeri hetlerden çok daha gelişmiş. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, başka hiçbir uzun menzilli bombardıman uçağının B-21’in yetenekleriyle boy ölçüşemeyeceğini söyledi. Ayrıca en gelişmiş hava savunma sistemlerinin bile B-21’i tespit etmekte zorlanacağını belirtti.

    Bulut tabanlı dijital altyapıyı kullanıyor

    Uçağın yeni nesil gizli teknoloji kullanılarak tasarlandığını, bu sayede gelişmiş radarlar ve hava savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemeyecek şekilde tasarlandığı söylenmişti. Her gün tam gizli modda uçabilen B-21 Raider, daha ucuz ve bakımı daha kolay olan bulut tabanlı bir dijital altyapı kullanıyor. Ordu, bu sayede gelişen tehditlere karşı her zaman koruma sağlaması açısından ayrı parçalar için hızlı yükseltmeler sunabilecek.

    6 adet üretim aşamasında

    Şu anda üretimde 6 adet B-21 olduğu biliniyor. Amerika Hava Kuvvetleri’nin bu uçaktan en az 100 adet sipariş vermesi bekleniyor. Bombardıman uçaklarının maliyeti bilinmiyor. Ordu, hayalet bombardıman uçağını 2023’te test etmeye başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız