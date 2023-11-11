ABD’nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk kez havalandı

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri'nin uçan kanat şeklindeki B-21 "Raider" bombardıman uçağı, ilk uçuşunu Cuma günü gerçekleştirdi. Northrop Grumman tarafından inşa edilen uzun menzilli nükleer kapasiteli hayalet bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Hava Kuvvetleri Plant 42 tesisinden havalandı.

B-21 Raider ilk kez havalandı

Northrop Grumman, B-21 Raider’in ilk test uçuşunu gerçekleştirerek fütüristik savaş uçağını ABD’nin envanterine sokmaya bir adım daha yaklaştı. Hava Kuvvetleri, selefi B-2 Spirit'e çok benzeyen bir uçan kanat şekline sahip olan ancak gelecekteki bir çatışma ortamında daha fazla hayata kalabilmesi için gelişmiş malzemeler, itici güç ve gizlilik teknolojileri barından bu uçaklardan 100 adet üretmeyi planlıyor. Uçağın pilotlu ve pilotsuz varyantlar halinde üretilmesi planlanıyor.

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Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, bu tür testlerin "ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırganlığı ve stratejik saldırıları caydırmak için hayatta kalabilir, uzun menzilli, nüfuz edici vuruş kabiliyetleri" sağlama mücadelesinde kritik bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan B-21 Raider, 30 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ilk yeni bombardıman uçağı olurken projenin neredeyse her yönü gizli tutuluyor. Hem Northrop Grumman hem de Hava Kuvvetleri, Çin'in silahın teknolojisine erişmesini ve F-35 müşterek taarruz uçağı gibi diğer ABD gelişmiş silah sistemlerinde olduğu gibi benzer bir versiyonunu inşa etmesini önlemek için programın ayrıntılarını korumaya çalışıyor.

Tanesi 750 milyon dolar!

Tam Boyutta Gör Uçakların her birinin 2010 dolar bazında yaklaşık 550 milyon dolara ya da bugünün enflasyona göre ayarlanmış dolar bazında yaklaşık 750 milyon dolara mal olması öngörülüyor. Ancak programın gizliliği nedeniyle gerçek maliyetin belirlenmesi zorlaşıyor. Hava Kuvvetleri bu uçaklardan en az 100 adet satın alarak B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının yerine koyacak.

B-21 Raider, yaklaşık olarak 13,607 kilogram ağırlığa ve 52 metre kanat açıklığına sahip. Uçak ayrıca 1000 km/saat hıza ulaşabiliyor. Hava Kuvvetleri, B-21 filosunu geliştirmek, satın almak ve bakımını yapmak için programın 30 yıl boyunca en az 203 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor. İlk uçakların 2027 yılına kadar envantere girmesi hedefleniyor.

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