ABD’nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk kez havalandı

B-21 Raider ilk kez havalandı
Northrop Grumman, B-21 Raider’in ilk test uçuşunu gerçekleştirerek fütüristik savaş uçağını ABD’nin envanterine sokmaya bir adım daha yaklaştı. Hava Kuvvetleri, selefi B-2 Spirit'e çok benzeyen bir uçan kanat şekline sahip olan ancak gelecekteki bir çatışma ortamında daha fazla hayata kalabilmesi için gelişmiş malzemeler, itici güç ve gizlilik teknolojileri barından bu uçaklardan 100 adet üretmeyi planlıyor. Uçağın pilotlu ve pilotsuz varyantlar halinde üretilmesi planlanıyor.
Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, bu tür testlerin "ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırganlığı ve stratejik saldırıları caydırmak için hayatta kalabilir, uzun menzilli, nüfuz edici vuruş kabiliyetleri" sağlama mücadelesinde kritik bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan B-21 Raider, 30 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ilk yeni bombardıman uçağı olurken projenin neredeyse her yönü gizli tutuluyor. Hem Northrop Grumman hem de Hava Kuvvetleri, Çin'in silahın teknolojisine erişmesini ve F-35 müşterek taarruz uçağı gibi diğer ABD gelişmiş silah sistemlerinde olduğu gibi benzer bir versiyonunu inşa etmesini önlemek için programın ayrıntılarını korumaya çalışıyor.
Tanesi 750 milyon dolar!
B-21 Raider, yaklaşık olarak 13,607 kilogram ağırlığa ve 52 metre kanat açıklığına sahip. Uçak ayrıca 1000 km/saat hıza ulaşabiliyor. Hava Kuvvetleri, B-21 filosunu geliştirmek, satın almak ve bakımını yapmak için programın 30 yıl boyunca en az 203 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor. İlk uçakların 2027 yılına kadar envantere girmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.