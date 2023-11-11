Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk kez havalandı

    ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni nükleer hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Test uçuşu geçtiğimiz gün başarıyla gerçekleştirildi.
    ABD’nin yeni hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider havalandı! Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri'nin uçan kanat şeklindeki B-21 "Raider" bombardıman uçağı, ilk uçuşunu Cuma günü gerçekleştirdi. Northrop Grumman tarafından inşa edilen uzun menzilli nükleer kapasiteli hayalet bombardıman uçağı, Kaliforniya'daki Hava Kuvvetleri Plant 42 tesisinden havalandı.

    B-21 Raider ilk kez havalandı

    Northrop Grumman, B-21 Raider’in ilk test uçuşunu gerçekleştirerek fütüristik savaş uçağını ABD’nin envanterine sokmaya bir adım daha yaklaştı. Hava Kuvvetleri, selefi B-2 Spirit'e çok benzeyen bir uçan kanat şekline sahip olan ancak gelecekteki bir çatışma ortamında daha fazla hayata kalabilmesi için gelişmiş malzemeler, itici güç ve gizlilik teknolojileri barından bu uçaklardan 100 adet üretmeyi planlıyor. Uçağın pilotlu ve pilotsuz varyantlar halinde üretilmesi planlanıyor.

    Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek, bu tür testlerin "ABD'ye, müttefiklerine ve ortaklarına yönelik saldırganlığı ve stratejik saldırıları caydırmak için hayatta kalabilir, uzun menzilli, nüfuz edici vuruş kabiliyetleri" sağlama mücadelesinde kritik bir adım olduğunu söyledi. Öte yandan B-21 Raider, 30 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ilk yeni bombardıman uçağı olurken projenin neredeyse her yönü gizli tutuluyor. Hem Northrop Grumman hem de Hava Kuvvetleri, Çin'in silahın teknolojisine erişmesini ve F-35 müşterek taarruz uçağı gibi diğer ABD gelişmiş silah sistemlerinde olduğu gibi benzer bir versiyonunu inşa etmesini önlemek için programın ayrıntılarını korumaya çalışıyor.

    Tanesi 750 milyon dolar!

    ABD’nin yeni hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider havalandı! Tam Boyutta Gör
    Uçakların her birinin 2010 dolar bazında yaklaşık 550 milyon dolara ya da bugünün enflasyona göre ayarlanmış dolar bazında yaklaşık 750 milyon dolara mal olması öngörülüyor. Ancak programın gizliliği nedeniyle gerçek maliyetin belirlenmesi zorlaşıyor. Hava Kuvvetleri bu uçaklardan en az 100 adet satın alarak B-1 ve B-2 bombardıman uçaklarının yerine koyacak.

    B-21 Raider, yaklaşık olarak 13,607 kilogram ağırlığa ve 52 metre kanat açıklığına sahip. Uçak ayrıca 1000 km/saat hıza ulaşabiliyor. Hava Kuvvetleri, B-21 filosunu geliştirmek, satın almak ve bakımını yapmak için programın 30 yıl boyunca en az 203 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor. İlk uçakların 2027 yılına kadar envantere girmesi hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dershaneye gitmeden derece yapmak ehliyet sınavında bilinmesi gerekenler 6 volt akülü arabaya 12 volt akü takılır mı hemşirelikten tıpa geçiş var mı golf 1.6 tdi bluemotion comfortline yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız