B sınıfı ehliyetle 125 CC'ye kadar motosiklet kullanılsın talebi

Hatırlanacak olursa geçtiğimiz hafta Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Motosiklet endüstrisiyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı çalıştayda sektör yetkilileri de motosiklet kullanımının yaygınlaşması için taleplerini dile getirdi.
Gelen talepler arasında B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek motosiklet hacminin büyütülmesi yer aldı. Sektör temsilcileri B Sınıfı ehliyette motosiklet sınırının 50 CC'den 125 CC'ye kadar yükseltilmesini talep etti. Bu düzenlemenin Avrupa'da bazı ülkelerde var olduğu belirtildi.
Çalıştayda ayrıca 250 cc ve üzeri motosikletlerde yüzde 8'den yüzde 37'ye sıçrayan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) otomobillerdeki gibi kademeli olması talep edildi. Otomobillerde motor hacmi ve matraha göre kademeli olarak artan oranlar uygulanıyor. Motosiklerde ise 250 cc altında olanlardan yüzde 8, üzerindekilerden yüzde 37 ÖTV alınıyor.
Bunların dışında hız sınırlarının otomobillerle aynı hale getirilmesi ve hurda teşviği gibi fikirler de çalıştayda dile getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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125 cc motosiklet, b sınıfı ehliyet ve