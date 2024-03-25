İddia: B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor

Tam Boyutta Gör Şubat ayında B sınıfı ehliyetin motosiklet kullanabilmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte, B sınıfı sürücü belgesi olanların harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmeleri sağlanmıştı. Yeni bir habere göre ise B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilebilir.

B sınıfı ehliyete yeni düzenleme geliyor

2024 yılının ilk aylarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar alınmış ve B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanabilmek için ilave ehliyet alma zorunlulukları kaldırılmıştı. Halk TV'de yer alan habere göre B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilebilir.

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Aktarılanlara göre A1 sınıfı motorlara ilaveten B2 ehliyet kapsamında A2 sınıfı motosikletlerin de eklenmesi planlanıyor. Bu ek kapsam genişletmesinin ne zaman meclise sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Öte yandan halihazırda B sınıfı ehliyete sahip sürücüler herhangi bir sürücü kursundan motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alma şartını yerinene getirerek A1 sınıfı motorları kullanabilirler.

A2 ehliyet nedir?

A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.

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B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor: İşte detaylar