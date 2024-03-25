İddia: B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor

B sınıfı ehliyete yeni düzenleme geliyor
2024 yılının ilk aylarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar alınmış ve B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanabilmek için ilave ehliyet alma zorunlulukları kaldırılmıştı. Halk TV'de yer alan habere göre B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilebilir.
Aktarılanlara göre A1 sınıfı motorlara ilaveten B2 ehliyet kapsamında A2 sınıfı motosikletlerin de eklenmesi planlanıyor. Bu ek kapsam genişletmesinin ne zaman meclise sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Öte yandan halihazırda B sınıfı ehliyete sahip sürücüler herhangi bir sürücü kursundan motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alma şartını yerinene getirerek A1 sınıfı motorları kullanabilirler.
A2 ehliyet nedir?
A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...