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    Anlık Bildirim

    İddia: B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor

    B sınıfı ehliyet sahiplerinin bazı motosikletleri kullanabilmesi bir süre önce getirilen düzenleme ile mümkün kılınmıştı. Şimdi ise B sınıfı ehliyet kapsamının bir kez daha genişletileceği söyleniyor.
    B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletiliyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında B sınıfı ehliyetin motosiklet kullanabilmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte, B sınıfı sürücü belgesi olanların harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmeleri sağlanmıştı. Yeni bir habere göre ise B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilebilir.

    B sınıfı ehliyete yeni düzenleme geliyor

    2024 yılının ilk aylarında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir karar alınmış ve B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanabilmek için ilave ehliyet alma zorunlulukları kaldırılmıştı. Halk TV'de yer alan habere göre B sınıfı ehliyetin kapsamı yeniden genişletilebilir.

    Aktarılanlara göre A1 sınıfı motorlara ilaveten B2 ehliyet kapsamında A2 sınıfı motosikletlerin de eklenmesi planlanıyor. Bu ek kapsam genişletmesinin ne zaman meclise sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Öte yandan halihazırda B sınıfı ehliyete sahip sürücüler herhangi bir sürücü kursundan motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alma şartını yerinene getirerek A1 sınıfı motorları kullanabilirler.

    A2 ehliyet nedir?

    A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 23 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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