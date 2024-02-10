Resmi Gazete'de yayımlandı: B sınıfı ehliyetle 125 cc motosikletler kullanılabilecek

- A1 ehliyetle kullanılabilen tüm motosikletler kullanılabilecek
- MEB'den A1 sınıfı sertifika eğitimi gerekli
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A1 ehliyetle kullanılabilen tüm motosikletler kullanılabilecek
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı otomobil ehliyetine sahip olan sürücüler, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen tüm motosikletleri sürebilecek. Böylelikle B sınıfı ehliyetle 125 cc motosikletler kullanılabilecek.
MEB'den A1 sınıfı sertifika eğitimi gerekli
125 cc motosiklet kullanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek A1 sınıfı sertifika eğitimine katılmak ve bu belgenin sisteme işlenmesi gerekecek. Yeni ehliyet belgesi gerekmeyecek. Belgenin siteme işlenmesinin ardından, ticari faaliyette kullanılan motosikletler hariç olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler sürülebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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