bada 2.0, tüm Wave'lere geliyor

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Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'dan Wave kullanıcılarının yüzünü güldürecek açıklama geldi.
Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre, firmanın bir süre önce yazılım geliştirme kitini geliştiricilere sunduğu bada 2.0 bu yılın son döneminde Avrupa'dan başlayarak tüm bada platformunun tüm cihazları için yayınlacak.
Samsung, tarihle ilgili net bir bilgi vermezken; telefonlardaki donanımsal farklılıklardan dolayı bazı cihazlarda bada 2.0'ın tüm özelliklerine destek sunulmayacak.
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Öncelikle ben bu telefonu 1.5 sene önce ilk çıktığından 3 ay sonra aldım.Ben aldığım zaman daha iphone4 piyasada yoktu.iphone 3 e 1200 lira vereceğine wave e 950 lira ver bu telefon Samsung'un iphonelara karşı çıkardığı telefon dediler.Hem SAR değeri (radyasyon emisyon değeri) de düşükmüş diğer telefonlara göre...İyi dedik aldık.İlk aldığım bozuk çıktı hoperlöründe arıza vardı verdik geri ikincisini aldık.3 ay sonra telefon kendi kendine kapanmaya başladı.Durduk yerde cebimde duran telefon bir bakmışsın pin kodu istiyor.Ne arayan ulaşır ne mesaj gelir.Kapanmasını geçtim cebimde ısınmaya başladı telefon.Daha sonra telefonun arama tuşu her menüye bastığım zaman daha önce o tuşa basmışım gibi başka bir menü açıyor daha sonra kapatıyordu.En son artık sağdaki tuş kilitleme tuşuna bastığımda telefonun kamerası açılıyor,telefon artık hiç bir etkiye yanıt vermiyordu.Tabii ki servise götürdüm,yaptılar ancak benim samsunga güvenim kalmadı.Peki neden?
Şimdi taşlayıp eleştirdiğiniz apple şirketinin hiç bir ürününü kullanan insandan daha benimki gibi parça sorunu olan birini işitmedim.Güya telefonda 1.0 ghz işlemci var güya telefon hızlı ama gelin görün ki bazen 3g olmasına rağmen internete bağlanmıyor bile internetin hızı da bir o kadar düşük.Apple 3Gs de bir video izledim arkadaşımın telefonundan gerçekten benim evimdeki internete çok yakındı hızı.Ne bir takılma ne de başka bir şey...Güya s8500 iphone modellerine eş değer bir telefon...HSS tr bu telefon appleın tırnağı olamaz!!!
nokia akıllı telefon pazarına daha yeni giriyor desteğini daha nereden çıkardınız.. ikici olarak iphonun kaç modeli varkı onunda 3-5 tane kusura bakma ama 800 tl edecek telefona 2500 2700 tl fiyata satsam müşterilerin arabalarını bile yıkarım . bu arada kiesle bu güne kadar hiç bir problemim olmadı ve sonderece telefonu tüm özelikleri ile kullana bir kişiyim hatta bana kalırsa wavelerde kise bile gerek yok iphone ların itunes olamadan bişey yapamıyorsa orasını bilemem :D
Yükleyecegin yazılımı kies önce bilgisayara indiriyor, indirme tamamen bitince usb den telefona aktarıp yüklüyor.
Dolayısıyla bilgisayarının C SÜRÜCÜSÜNDEKİ boş alanı da kontrol etmeni tavsiye ederim.
(Yükleme sürücüsü olarak benim gibi D'yi ayarlamadığını varsayıyorum)
Not: Bu wave 2 de web'e Türkçe yazmak ne zor diyordum ki sağ alttan dünya işaretli TR yazısına uzun basıp seçenekleri işaretleyince sözlük açıldı, şimdi otomatik tamamlıyor, oh be...
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