bada 2.0, tüm Wave'lere geliyor

Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'dan Wave kullanıcılarının yüzünü güldürecek açıklama geldi.

Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre, firmanın bir süre önce yazılım geliştirme kitini geliştiricilere sunduğu bada 2.0 bu yılın son döneminde Avrupa'dan başlayarak tüm bada platformunun tüm cihazları için yayınlacak.

Samsung, tarihle ilgili net bir bilgi vermezken; telefonlardaki donanımsal farklılıklardan dolayı bazı cihazlarda bada 2.0'ın tüm özelliklerine destek sunulmayacak.