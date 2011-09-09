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bada 2.0, tüm Wave'lere geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
78,2b
1
60
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung'dan Wave kullanıcılarının yüzünü güldürecek açıklama geldi.

Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre, firmanın bir süre önce yazılım geliştirme kitini geliştiricilere sunduğu bada 2.0 bu yılın son döneminde Avrupa'dan başlayarak tüm bada platformunun tüm cihazları için yayınlacak.

Samsung, tarihle ilgili net bir bilgi vermezken; telefonlardaki donanımsal farklılıklardan dolayı bazı cihazlarda bada 2.0'ın tüm özelliklerine destek sunulmayacak.


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magandalar18 8 yıl en beğenilen
Kalite bu olsa gerek. nokia bide 5800 kullanıcıları için yenilik yapsa 31746175172638128903 kullanıcısı var berbat telefon haline geldi çağın gerisinde kaldı.
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damn2u 8 yıl
Samsung bu desteği Wave serisi telefonlara vermeseydi kullanıcıların zaten tüm güvenini kaybetmiş olacaktı, ki zaten bir çok kullanıcı Samsung'a son şans verdiğini mesajlarında defalarca belirtmiştir.
Samsung bu desteği Wave serisi telefonlara vermeseydi kullanıcıların zaten tüm güvenini kaybetmiş olacaktı, ki zaten bir çok kullanıcı Samsung'a son şans ver...
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hattoriy 7 yıl
tabi siz birde wave kullanıclarına sorun biz bada 2 yi kaç aydır bekliyoruz,herkes bu durumdan şikayetçi,stabil olmayan beta sürümlerle idare ediyozruz
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DH Misafiri 7 yıl
s7233 kullaniyrum bada 2 yukleyebilirmiyim sizce arkadaslar suan 1.1 var swf falan izleniyo ancak netten flash destekli videolar izlenmiyo.
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o1cay 7 yıl
gel artık bada ya gel
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zahidagaoglu57 7 yıl
Akadaşlar Bada 2.0 için kesin tarih diyimmi?yılbaşı gece.1 ocak 2012 de KIES den güncelleme yapcayız.benden solemesi.
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WonLt 7 yıl
gelmesin artık cok alıstık 1.2 ye
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zahidagaoglu57 7 yıl
DH misafiri ayarlardan bellek olarak hafize kartı seç.yetersiz hafize demez.
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zahidagaoglu57 7 yıl
selam.ben yeniyim burada bu ortamı yarattıgı için donanımhabere teşk ederim.akadaşlar ben kiesi ii kullanıyorum hiç bi sorun yok.BADA 1.2 de KIES e baglandıgım zaman uyarmıştı ve onayladım güncelledi. kafama bişe takıldı yazılım güncelleme yazmışsınız.ben apps dan yukluyorum bişeler. yazılım nerden güncelleniyor ya da nasıl diye sorum.? onceden cevap için teşk ederim.
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ephellicious 7 yıl
Arkadaşlar herkes konuşuyor,fikrini söylüyor ama bu insanların kaçı wave kullanıyor ben çok merak ediyorum.
Öncelikle ben bu telefonu 1.5 sene önce ilk çıktığından 3 ay sonra aldım.Ben aldığım zaman daha iphone4 piyasada yoktu.iphone 3 e 1200 lira vereceğine wave e 950 lira ver bu telefon Samsung'un iphonelara karşı çıkardığı telefon dediler.Hem SAR değeri (radyasyon emisyon değeri) de düşükmüş diğer telefonlara göre...İyi dedik aldık.İlk aldığım bozuk çıktı hoperlöründe arıza vardı verdik geri ikincisini aldık.3 ay sonra telefon kendi kendine kapanmaya başladı.Durduk yerde cebimde duran telefon bir bakmışsın pin kodu istiyor.Ne arayan ulaşır ne mesaj gelir.Kapanmasını geçtim cebimde ısınmaya başladı telefon.Daha sonra telefonun arama tuşu her menüye bastığım zaman daha önce o tuşa basmışım gibi başka bir menü açıyor daha sonra kapatıyordu.En son artık sağdaki tuş kilitleme tuşuna bastığımda telefonun kamerası açılıyor,telefon artık hiç bir etkiye yanıt vermiyordu.Tabii ki servise götürdüm,yaptılar ancak benim samsunga güvenim kalmadı.Peki neden?
Şimdi taşlayıp eleştirdiğiniz apple şirketinin hiç bir ürününü kullanan insandan daha benimki gibi parça sorunu olan birini işitmedim.Güya telefonda 1.0 ghz işlemci var güya telefon hızlı ama gelin görün ki bazen 3g olmasına rağmen internete bağlanmıyor bile internetin hızı da bir o kadar düşük.Apple 3Gs de bir video izledim arkadaşımın telefonundan gerçekten benim evimdeki internete çok yakındı hızı.Ne bir takılma ne de başka bir şey...Güya s8500 iphone modellerine eş değer bir telefon...HSS tr bu telefon appleın tırnağı olamaz!!!
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TahaKaradeniz 7 yıl
Samfirmware söylenti diyerek wave ve ve wave 2 dışında kalanlara gelmeyeceğini söyledi.
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DarkEnergy 8 yıl
Zaten Bada kullanan 3-5 tane telefon var bide destek vermeseydi. İnsanlarda alışmış telefonu alıp destek görmemeye ki yaygara koparmışlar, güncelleme geliyor diye. Nokia yada Apple'a bakarsanız desteğin ne demek olduğunu anlarsınız. Bu arada Kies kadar kullanışsız ve kıt bir program daha olamaz. Güncellemede hata verir, adam gibi yedekleme yapılmaz, cihazı bağlarsın görmez. Yinede seveni vardır birşey diyemem.
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benbarbaros 8 yıl DarkEnergy
DarkEnergy

Zaten Bada kullanan 3-5 tane telefon var bide destek vermeseydi. İnsanlarda alışmış telefonu alıp destek görmemeye ki yaygara koparmışlar, güncelleme geliyor diye. Nokia yada Apple'a bakarsanız desteğin ne demek olduğunu anlarsınız. Bu arada Kies kadar kullanışsız ve kıt bir program daha olamaz. Güncellemede hata verir, adam gibi yedekleme yapılmaz, cihazı bağlarsın görmez. Yinede seveni vardır birşey diyemem.

nokia akıllı telefon pazarına daha yeni giriyor desteğini daha nereden çıkardınız.. ikici olarak iphonun kaç modeli varkı onunda 3-5 tane kusura bakma ama 800 tl edecek telefona 2500 2700 tl fiyata satsam müşterilerin arabalarını bile yıkarım . bu arada kiesle bu güne kadar hiç bir problemim olmadı ve sonderece telefonu tüm özelikleri ile kullana bir kişiyim hatta bana kalırsa wavelerde kise bile gerek yok iphone ların itunes olamadan bişey yapamıyorsa orasını bilemem :D
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar s8530 lar icinde gecerlimi bada 2 yi telefona yuklene bilinecekmi
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DH Misafiri 8 yıl
Ağzı olan boş konuşmuş yine. Negatif yorum yapanları da yine her zaman ki gibi ya Nokia ya da iPhone fanatiği yapmışlar. Uzun zamandır Wave kullanıyorum lanet ettim aldığım güne. Millet iTunes'a laf eder ama Kies ondan da beter. indirirsin kurulmaz, kurarsın çalışmaz, çalıştırırsın telefonu görmez... Telefon piyasaya çıkalı 1.5 yıl olmuş adamlar 2.0'ın betasını yeni yayınlıyor; millet de çıkmış yok Samsung'a helal olsun müsterinin arkasında duruyor falan filan... O da beta yani full bile değil... Aylar oldu hala 2.0 yayınlayacak... Onun da tarihi belli değil... O kadar çok eksik, hata ve geliştirilmesi gereken şey var ki anca altından kalkabilirler zaten bu gidişle. Bizim millet de anca Superamoled ekrana ağzını ayıra ayıra bakadursun... Şimdi bana kardeş sorun neymiş söyle de bilelim diyeceksiniz. O kadar çok yazdım ki ve o kadar çok boş cevaplar aldım ki artık yazma gereği duymuyorum. Tatmin olan tatmin olmaya devam etsin... Kamera pembe çekiyor dersin, e o zaman git fotoğraf makinesi al derler. Doğru düzgün uygulama yok, çıkalı aylar olan Angry Birds vs. gibi uygulamalar hala yok dersin, bi'kuş uçurmak için git iPhone al o zaman derler. Telefon kendi kendine reset atıyor, kapatıyor dersin; haa kardeş hardformat atıyor o derler... Anca dandik dandik temalar çıkarsın Samsung siz de oyalanın ;) Saçma sapan apssler falan... Siyah arka fon değişmez. Cevaplama tuşuna bastıktan 5sn sonra ses karşıya gitmeye başlar, angut gibi alo alo alo dersin... Lockscreen değişmez, 10 sayfa widget açmana izin verir ama bırak 10'u 3 sayfa açsan yeterli kaynak yok derler pat diye kapatır widgetleri işin yoksa tekrar aç... İnternete girersin sayfa boyutu büyük gelir dank diye kapatır interneti vs vs... Siz memnunsanız sorun yok. Uzun süre iPhone ve iPod Touch kullandıktan sonra Wave'e geçmiştim. iPhone'u bırakın iTouch'ı bile elime alınca ohh be dedim... Bir telefonda kullanılabilirlik yoksa, uygulamalalar telefon ile stabil çalışmıyorsa isterse çift çekirdek 2ghz olsun 5" ekranı olsun neye yarar... Milletimiz hala bunu anyalamıyor maalesef...
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technologicboy 8 yıl
Evet dostum yaptım.Ama hala aynı hatayı veriyo.Başka ne yapabilirim?
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enteran 8 yıl

technologicboy
Evet dostum yaptım.Ama hala aynı hatayı veriyo.Başka ne yapabilirim?

Yükleyecegin yazılımı kies önce bilgisayara indiriyor, indirme tamamen bitince usb den telefona aktarıp yüklüyor.
Dolayısıyla bilgisayarının C SÜRÜCÜSÜNDEKİ boş alanı da kontrol etmeni tavsiye ederim.
(Yükleme sürücüsü olarak benim gibi D'yi ayarlamadığını varsayıyorum)

Not: Bu wave 2 de web'e Türkçe yazmak ne zor diyordum ki sağ alttan dünya işaretli TR yazısına uzun basıp seçenekleri işaretleyince sözlük açıldı, şimdi otomatik tamamlıyor, oh be...
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