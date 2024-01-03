2023 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu!

- Yılın oyunu ödülü: Baldur's Gate 3
- Yılın en iyi VR oyunu ödülü: Labyrinthine
- Aşk ile devam ettirilen ödülü: Red Dead Redemption 2
- Steam Deck'te en iyi oyun ödülü: Hogwarts Legacy
- Arkadaşlarla daha zevkli ödülü: Lethal Company
- Üstün görsel stil ödülü: Atomic Heart
- En yenilikçi oynanış ödülü: Starfield
- Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü: Sifu
- En iyi oyun müziği ödülü: The Last of Us Part I
- Üstün zengin hikaye ödülü: Baldur's Gate 3
- Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü: Dave The Diver
- Yorumlar
Steam kış indirimi boyunca verilen oylarla 2023 Steam Ödülleri’nin kazananları belirlendi. Baldur’s Gate 3, Steam kullanıcıları tarafından da yılın en iyi oyunu seçildi. Baldur's Gate 3, Steam Ödülleri'nde elde edilen bir başka zaferin ardından benzeri görülmemiş detay düzeyi ve oynanış özgürlüğüyle haklı olarak 2023'teki oyun ödülleri etkinliklerinde en dikkat çekici yapım oldu. Steam'deki en iyi ödülü kazanmanın yanı sıra, The Game Awards 2023'te en iyi çok oyunculu oyun, en iyi performans, en iyi topluluk desteği dahil olmak üzere altı ödül kazandı. Steam'de kullanıcı oylamasıyla belirlenen diğer en iyi oyunlar şöyle:
Yılın oyunu ödülü: Baldur's Gate 3
- Baldur's Gate 3
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
- EA SPORTS FC 24
- Resident Evil 4
Yılın en iyi VR oyunu ödülü: Labyrinthine
- Ghosts Of Tabor
- F1 2023
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Gorilla Tag
- Labyrinthine
Aşk ile devam ettirilen ödülü: Red Dead Redemption 2
- Red Dead Redemption 2
- Dota 2
- Apex Legends
- Rust
- Deep Rock Galactic
Steam Deck'te en iyi oyun ödülü: Hogwarts Legacy
- DREDGE
- Diablo IV
- Brotato
- Hogwarts Legacy
- The Outlast Trials
Arkadaşlarla daha zevkli ödülü: Lethal Company
- Sunkenland
- Warhammer 40,000: Darktide
- Party Animals
- Sons Of The Forest
- Lethal Company
Üstün görsel stil ödülü: Atomic Heart
- COCOON
- Darkest Dungeon II
- Inward
- High On Life
- Atomic Heart
En yenilikçi oynanış ödülü: Starfield
- Shadows of Doubt
- Remnant II
- Your Only Move Is HUSTLE
- Starfield
- Contraband Police
Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü: Sifu
- Overwatch 2
- Lords of the Fallen
- EA SPORTS FC 24
- Street Fighter 6
- Sifu
En iyi oyun müziği ödülü: The Last of Us Part I
- The Last of Us Part I
- Hi-Fi RUSH
- Persona 5 Tactica
- Pizza Tower
- Chants of Sennaar
Üstün zengin hikaye ödülü: Baldur's Gate 3
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Baldur's Gate 3
- Love Is All Around
- Resident Evil 4
- Lies of P
Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü: Dave The Diver
- DAVE THE DIVER
- Train Sim World 4
- Coral Island
- Cities: Skylines II
- Potion Craft: Alchemist Simulator
Veriler, 2023'ün oyun tarihindeki en iyi yıllardan biri olduğunu ve bu yıl Metacritic’ten 90 ve üzeri inceleme puanı alan çok daha fazla oyun olduğunu gösteriyor. 2023'ün en çok beğenilen oyunlarından biri olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo Switch'e özel olduğundan Steam Ödülleri'nde yer almadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.