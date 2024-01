2023 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu!

Tam Boyutta Gör 2023 yılı oyunlar açısından iyi bir yıldı. Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 gibi başyapıtlar büyük beğeni topladı. Game Awards 2023, bu oyunları başarılarından dolayı ödüllendirirken en iyi topluluk desteği ve erişilebilirlikte yenilik gibi daha niş kategorileri de ödüllendirdi. Steam Ödülleri, Game Awards kadar sağlam olmasa da yılın en ilgi çekici oyunları Steam topluluğu tarafından öne çıkarıldığından dikkat çekiyor.

Steam 2023 en iyi oyunlar listesi yayınlandı 6 gün önce eklendi

Steam kış indirimi boyunca verilen oylarla 2023 Steam Ödülleri’nin kazananları belirlendi. Baldur’s Gate 3, Steam kullanıcıları tarafından da yılın en iyi oyunu seçildi. Baldur's Gate 3, Steam Ödülleri'nde elde edilen bir başka zaferin ardından benzeri görülmemiş detay düzeyi ve oynanış özgürlüğüyle haklı olarak 2023'teki oyun ödülleri etkinliklerinde en dikkat çekici yapım oldu. Steam'deki en iyi ödülü kazanmanın yanı sıra, The Game Awards 2023'te en iyi çok oyunculu oyun, en iyi performans, en iyi topluluk desteği dahil olmak üzere altı ödül kazandı. Steam'de kullanıcı oylamasıyla belirlenen diğer en iyi oyunlar şöyle:

Yılın oyunu ödülü: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Hogwarts Legacy

Lethal Company

EA SPORTS FC 24

Resident Evil 4

Yılın en iyi VR oyunu ödülü: Labyrinthine

Ghosts Of Tabor

F1 2023

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Gorilla Tag

Labyrinthine

Aşk ile devam ettirilen ödülü: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Dota 2

Apex Legends

Rust

Deep Rock Galactic

Steam Deck'te en iyi oyun ödülü: Hogwarts Legacy

DREDGE

Diablo IV

Brotato

Hogwarts Legacy

The Outlast Trials

Arkadaşlarla daha zevkli ödülü: Lethal Company

Sunkenland

Warhammer 40,000: Darktide

Party Animals

Sons Of The Forest

Lethal Company

Üstün görsel stil ödülü: Atomic Heart

COCOON

Darkest Dungeon II

Inward

High On Life

Atomic Heart

En yenilikçi oynanış ödülü: Starfield

Shadows of Doubt

Remnant II

Your Only Move Is HUSTLE

Starfield

Contraband Police

Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü: Sifu

Overwatch 2

Lords of the Fallen

EA SPORTS FC 24

Street Fighter 6

Sifu

En iyi oyun müziği ödülü: The Last of Us Part I

The Last of Us Part I

Hi-Fi RUSH

Persona 5 Tactica

Pizza Tower

Chants of Sennaar

Üstün zengin hikaye ödülü: Baldur's Gate 3

STAR WARS Jedi: Survivor

Baldur's Gate 3

Love Is All Around

Resident Evil 4

Lies of P

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü: Dave The Diver

DAVE THE DIVER

Train Sim World 4

Coral Island

Cities: Skylines II

Potion Craft: Alchemist Simulator

Veriler, 2023'ün oyun tarihindeki en iyi yıllardan biri olduğunu ve bu yıl Metacritic’ten 90 ve üzeri inceleme puanı alan çok daha fazla oyun olduğunu gösteriyor. 2023'ün en çok beğenilen oyunlarından biri olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo Switch'e özel olduğundan Steam Ödülleri'nde yer almadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

2023 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu!