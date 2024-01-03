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    2023 Steam Ödülleri kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu!

    Steam'de yılın oyunları belirlendi. 2023 Steam Ödülleri, yılın en iyi oyunu dışında devam oyunları, arkadaşlarla oynaması zevkli oyunlar, yenilikçi oynanış gibi farklı kategoriler içeriyor.
    2023 Steam Ödülleri kazananları Yılın En İyi Oyunu ödülü Tam Boyutta Gör
    2023 yılı oyunlar açısından iyi bir yıldı. Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 gibi başyapıtlar büyük beğeni topladı. Game Awards 2023, bu oyunları başarılarından dolayı ödüllendirirken en iyi topluluk desteği ve erişilebilirlikte yenilik gibi daha niş kategorileri de ödüllendirdi. Steam Ödülleri, Game Awards kadar sağlam olmasa da yılın en ilgi çekici oyunları Steam topluluğu tarafından öne çıkarıldığından dikkat çekiyor.

    Steam kış indirimi boyunca verilen oylarla 2023 Steam Ödülleri’nin kazananları belirlendi. Baldur’s Gate 3, Steam kullanıcıları tarafından da yılın en iyi oyunu seçildi. Baldur's Gate 3, Steam Ödülleri'nde elde edilen bir başka zaferin ardından benzeri görülmemiş detay düzeyi ve oynanış özgürlüğüyle haklı olarak 2023'teki oyun ödülleri etkinliklerinde en dikkat çekici yapım oldu. Steam'deki en iyi ödülü kazanmanın yanı sıra, The Game Awards 2023'te en iyi çok oyunculu oyun, en iyi performans, en iyi topluluk desteği dahil olmak üzere altı ödül kazandı. Steam'de kullanıcı oylamasıyla belirlenen diğer en iyi oyunlar şöyle:

    Yılın oyunu ödülü: Baldur's Gate 3

    • Baldur's Gate 3
    • Hogwarts Legacy
    • Lethal Company
    • EA SPORTS FC 24
    • Resident Evil 4

    Yılın en iyi VR oyunu ödülü: Labyrinthine

    • Ghosts Of Tabor
    • F1 2023
    • I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
    • Gorilla Tag
    • Labyrinthine

    Aşk ile devam ettirilen ödülü: Red Dead Redemption 2

    • Red Dead Redemption 2
    • Dota 2
    • Apex Legends
    • Rust
    • Deep Rock Galactic

    Steam Deck'te en iyi oyun ödülü: Hogwarts Legacy

    • DREDGE
    • Diablo IV
    • Brotato
    • Hogwarts Legacy
    • The Outlast Trials

    Arkadaşlarla daha zevkli ödülü: Lethal Company

    • Sunkenland
    • Warhammer 40,000: Darktide
    • Party Animals
    • Sons Of The Forest
    • Lethal Company

    Üstün görsel stil ödülü: Atomic Heart

    • COCOON
    • Darkest Dungeon II
    • Inward
    • High On Life
    • Atomic Heart

    En yenilikçi oynanış ödülü: Starfield

    • Shadows of Doubt
    • Remnant II
    • Your Only Move Is HUSTLE
    • Starfield
    • Contraband Police

    Kötü olduğunuz en iyi oyun ödülü: Sifu

    • Overwatch 2
    • Lords of the Fallen
    • EA SPORTS FC 24
    • Street Fighter 6
    • Sifu

    En iyi oyun müziği ödülü: The Last of Us Part I

    • The Last of Us Part I
    • Hi-Fi RUSH
    • Persona 5 Tactica
    • Pizza Tower
    • Chants of Sennaar

    Üstün zengin hikaye ödülü: Baldur's Gate 3

    • STAR WARS Jedi: Survivor
    • Baldur's Gate 3
    • Love Is All Around
    • Resident Evil 4
    • Lies of P

    Arkanıza yaslanın ve rahatlayın ödülü: Dave The Diver

    • DAVE THE DIVER
    • Train Sim World 4
    • Coral Island
    • Cities: Skylines II
    • Potion Craft: Alchemist Simulator

    Veriler, 2023'ün oyun tarihindeki en iyi yıllardan biri olduğunu ve bu yıl Metacritic’ten 90 ve üzeri inceleme puanı alan çok daha fazla oyun olduğunu gösteriyor. 2023'ün en çok beğenilen oyunlarından biri olan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo Switch'e özel olduğundan Steam Ödülleri'nde yer almadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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