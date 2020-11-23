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    Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi

    UV San Francisco kurumundan bir grup araştırmacı bağırsakta üretilen immün sistemine ait hücrelerin multiple skleroz alevlenmelerinde koruyucu görev üstlendiğini ortaya koydu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi
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    UV San Francisco kurumundan bir grup araştırmacı bağırsak kökenli immün ( bağışıklık ) sisteme ait hücrelerin multiple skleroz ( MS ) alevlenmelerinde koruyucu görev üstlendiğini ortaya koydu. İlk defa gösterilen çalışmada, bahsi geçen immün hücrelerin beyne yolculuk ettiği ve alevlenmelerin remisyona ( Remisyon, kronik hastalığı olduğu bilinen kişilerde hastalık aktivitesinin bulunmadığı durumlar için kullanılan tıbbi bir terimdir.  ) girmesine sebep olduğu gösterildi.

    Daha önceden IgA adı verilen antikorlar hakkında bir yığın araştırma bulunmasına rağmen yeni araştırmada araştırmacılar MS hastalarına ait serebrospinal sıvıda bağırsak kaynaklı IgA antikorlarına odaklandı ve antikorların yalnızca hastalığın alevlenme döneminde görüldüğü, remisyon döneminde is antikorlara rastlanmadığı tespit edildi.

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    Multiple sklerosis

    Bağırsakta üretilen IgA antikorların multipl skleroz alevlenmelerinde etkili olduğu gösterildi
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    IgA antikorlarının hastalık remisyonundaki rolünü daha detaylı incelemek isteyen araştırmacılar spesifik olarak bahsi geçen antikorlar üzerine yoğunlaştı ve antikorların myelin ( nöronda ( beyin hücresi ) bulunur ) kılıfa bağlanmadığı yani diğer bir deyişle antikorların doğrudan nöronlara zarar vermediği, aksine yapılan yeni çalışmalarla bahsi geçen antikorların bakterilere saldırmaya daha elverişli olduğu tespit edildi.

    Araştırma ile ilgili ileri sunulan hipotez, bahsi geçen immün hücrelerin bağırsakta bulunan zararlı bakterilere karşı yanıt olarak üretildiği ve enfeksiyon geçtikten sonra da immün hücrelerin beyinde bir tür savunma hattı oluşturabileceğini gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor"

    Yeni araştırma daha da derinleştirilebilirse gelecekte IgA seviyeleri MS için biyobelirteç olarak kullanılabilmekle birlikte hastalık prognozunda ( hastalık seyri ) kullanılabilir.



    https://immunology.sciencemag.org/content/5/53/eabc7191 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    İgA düşükse ms ihtimali yüksek mi oluyor doğru mu anladım?
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    fotifoti (foti ) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Haber için teşekkürler. Ha1c daha ne kadar hayati konularda önümüze çıkacak bakalım.
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