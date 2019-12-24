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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam toplumunun bir Müslüman kripto para birimi oluşturması ve ABD dolarına dayanmayan bağımsız bir ekonomik sistem geliştirmesi gerektiğini söyledi.
    2 sa.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi

    Associated Press'e göre, Ruhani Malezya’daki son İslam konferansında anti emperyalist bir tavırla İslam coğrafyasını birleştirici mesajlar verdi.

    Ayrıca Bkz. "GSR ve Interhash, Bitcoin madencileri için riskten korunma çözümleri geliştiriyor"

    ABD'nin, diğer ülkelerin “otoriter egemenliğinin ve zorbalığının ana araçlarından” biri olarak yaralayıcı mali cezalar uygulamaya devam edeceğini savunuyor.

    Ayrıca Müslüman ulusların yerel para birimlerinde birbirleriyle ticaret yapmalarını sağlayacak İslami bir ödeme sisteminin geliştirilmesini öneriyor.

    İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi
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    ABD Başkanı Trump selefi eski Başkan Barack Obama tarafından müzakere edilen 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra geçen yıl İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

    Guardian, son zamanlarda gaz fiyatlarındaki keskin artışa ilişkin protestoların ülkede şiddetli bir baskıya neden olduğunu belirtti. İranlı yetkililer 7.000 protestocuyu tutukladı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre hükümet karşıtı gösteriler sırasında 300'den fazla insan öldürüldü.
     



    https://dailyhodl.com/2019/12/23/iranian-president-proposes-muslim-cryptocurrency-to-end-reliance-on-us-dollar-report/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 sa. en beğenilen
    Kripto kim siz kimsiniz yahu sizler önce şeriat kafasını bir bitirin sonra hayal gücüne kafa yorarsınız...
    Yanıtla +8
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    joven 1 sa.
    Dh nöbetçi İslam dini düşmanları her daim görev başında içinde islam dini geçen her habere nefretlerini adeta kusmaktan öte kalmıyorlar cehennem odununuz bol olsun.
    Dh nöbetçi İslam dini düşmanları her daim görev başında içinde islam dini geçen her habere nefretlerini adeta kusmaktan öte kalmıyorlar cehennem odununuz bol...
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    Yanıtla +5
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    monacomen 8 dk. yeni yorumcu
    maşallahcoin
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    sadrag 28 dk.
    Müslüman doğmasam müslüman olma ihtimalim herhalde sıfırdı. Nereye baksan cahil, zalim, terörist kaynıyor.. Yada bunlar gibi haramzadeler. Allah var, müslüman doğmuş olmakta yetmiyor artık. Bilimden uzaksan o da boş..
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    Huzur_02 29 dk.
    Bazı arkadaşların ağzından salyalar akıyor. Biz sizin dinsizliğinize karışmıyoruzda siz neden bizim dinimize karışıyorsunuz.
    Edepli olun insanlara saygı duymayı öğrenin
    isteyen dini sever istemeyen sevmez
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    ShapeD-WuSSy 49 dk.
    Wowowowo haram
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    Seraphim_ 1 sa. yeni yorumcu
    allahın gericileri işlerine gelince nasıl sarılıyorlar teknolojiye
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    DH Misafiri 1 sa.
    Laf ola beri gele.
    Müslüman devletlerin hiçbirisinin gerçek Şeriatın temel değerlerini yaşatamadıkları için bu haldeler demiyor da...
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    joven 1 sa.
    Dh nöbetçi İslam dini düşmanları her daim görev başında içinde islam dini geçen her habere nefretlerini adeta kusmaktan öte kalmıyorlar cehennem odununuz bol olsun.
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 1 sa. en beğenilen
    Kripto kim siz kimsiniz yahu sizler önce şeriat kafasını bir bitirin sonra hayal gücüne kafa yorarsınız...
    Yanıtla +8
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    FatihAsl 1 sa.
    ABD ye karşı üretilen her alternatifi sonuna kadar destekliyorum
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    smart1978 2 sa.
    Helal kesim Domuz eti misali! Islami usullere gore Domuz kesmek gibi .. Iran Seriati ne yapacagini sasirdi ... Gavur seyleri sizin neyinize ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Steelo 2 sa. smart1978
    Helal kesim domuz eti mi kesildi ? haberim yok ?
    1 Yanıt Yanıtla
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    kripto para, blockchain ve
    7 etiket daha dolar ABD iran ticaret finans Bilim ve Teknoloji Can Korkmaz
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