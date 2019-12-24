İran Cumhurbaşkanı'ndan Müslüman kripto para birimi önerisi

Associated Press'e göre, Ruhani Malezya’daki son İslam konferansında anti emperyalist bir tavırla İslam coğrafyasını birleştirici mesajlar verdi.

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ABD'nin, diğer ülkelerin “otoriter egemenliğinin ve zorbalığının ana araçlarından” biri olarak yaralayıcı mali cezalar uygulamaya devam edeceğini savunuyor.

Ayrıca Müslüman ulusların yerel para birimlerinde birbirleriyle ticaret yapmalarını sağlayacak İslami bir ödeme sisteminin geliştirilmesini öneriyor.

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ABD Başkanı Trump selefi eski Başkan Barack Obama tarafından müzakere edilen 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra geçen yıl İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamaya koydu.

Guardian, son zamanlarda gaz fiyatlarındaki keskin artışa ilişkin protestoların ülkede şiddetli bir baskıya neden olduğunu belirtti. İranlı yetkililer 7.000 protestocuyu tutukladı. Uluslararası Af Örgütü'ne göre hükümet karşıtı gösteriler sırasında 300'den fazla insan öldürüldü.



https://dailyhodl.com/2019/12/23/iranian-president-proposes-muslim-cryptocurrency-to-end-reliance-on-us-dollar-report/