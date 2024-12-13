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    Bakan Kacır, Ay projesi hakkında konuştu: Milli hibrit roketinden büyük başarı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulunda sunum yaptı. Sunum kapsamında Bakan Kacır, Türkiye’nin Ay projesi hakkında konuştu ve detaylar paylaştı.
    Bakan Kacır, Türkiye’nin Ay projesi hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Milli Uzay Programı (MUP) hedefleri arasında yer alan Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP) için süreç devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ay projesi hakkında güncel bilgileri paylaştı.

    Ay Görevi, ilk aşamada milli imkanlarla geliştirilen uzay aracı, yine yerli olarak geliştirilen hibrit itki sistemi ateşlemesi ile Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine gönderilmesini ve Ay yüzeyine sert iniş yapmasını kapsıyor. Projenin ikinci aşaması ise yine yerli imkanlar ile geliştirilecek olan uzay aracının, kendi fırlatma aracımız ile gönderilmesini, Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirilmesini ve ayrıca bir keşif aracı görevini kapsamakta.

    Hibrit roket motoru 20 ateşleme yaptı

    Bu kapsamda Bakan Kacır, Türkiye için uzayın sunduğu fırsatlardan da en üst düzeyde yararlanacaklarını ifade ederek, Milli Uzay Programı doğrultusunda Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzayda yaptığı bilimsel çalışmaları anlattı.

    Bakan Kacır, Türkiye’nin Ay projesi hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Yörünge uydu sistemlerinde kabiliyetleri geliştirdiklerini belirten Kacır, "Ay'a erişebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak Ay Araştırma Programı'nda yörüngeler arası transferde kullanacağımız milli hibrit roket motorumuz, 20 ateşleme testini başarıyla tamamladı. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek ve 2030'a dek uluslararası işbirlikleriyle bir uzay limanı kuracağız. Uzay sanayimizi geliştirecek adımlarla küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız." diye konuştu.

    Delta V tarafından tümüyle milli ve yerli olarak geliştirilen hibrit itki motorunun ön tasarımı zaten tamamlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda Ay aracının 2026 sonu veya 2027'nin ilk çeyreğinde fırlatılmaya hazır hale geleceği ifade edilmişti.

    DeltaV HİS özellikleri

    • Yakıt: Yüksek Performanslı Katı Yakıt
    • Oksitleyici: Depolanabilir Sıvı Oksitleyici
    • Elektronik Sistemler:
      • Ateşleme Kontrol Sistemi
      • Isıl Kontrol Sistemi
      • Hata Tespit ve Ayrıklaştırma Sistemi
    • Yetenekler:
      • Çoklu Ateşleme Yeteneği
      • İtki Sonlandırma
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