TOGG, satılacak mı? Bakan Kacır iddialara yanıt verdi

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk otomotiv sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, bir süredir TOGG için gündemde olan “satılacak” iddialarına yanıt verdi. Kacır, “TOGG, milli bir marka olarak kalacak. Çok güçlü destekliyoruz” dedi.

“İşbirliği olabilir ama TOGG milli kalacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG’un BYD’ye ya da farklı bir Çinli markaya satılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı:

“TOGG bizim gözbebeğimiz. TOGG’u gerçekten güçlü destekliyoruz ve sahipleniyoruz. Bu sektörde farklı işbirlikleri dünyada oluyor. Yarın bir gün böyle farklı işbirliği yapılabilir, farklı markalarla ama TOGG bir milli marka ve milli marka olarak yoluna devam edecek. Teknoloji işbirliği zaten batarya tarafında Çinli Farasis ile bir ortaklık yaptı. Yarın teknoloji tarafında başka bir marka ile başka bir işbirliği yapabilir. O başka bir konu ama TOGG bizim milli markamız. TOGG’un TOGG olması bizim için kıymetli.”

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Açıklamalarına devam eden Kacır, TOGG’un start-up ekosisteminin büyümesini sağladığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı, “TOGG onlara inanılmaz bir güç katıyor. TOGG’un kameralarını üreten bir start-up’ımız var Büyütech… Büyütech, TOGG olmasa bu kadar hızlı bu pazarda akredite olamazdı. Şu bir gerçek ki, bir milli marka, bütün mühendislik hakları fikri mülkiyet hakları sizde olan bir marka bu alanlarda daha esnek daha hızlı olabiliyor. Tabii ki diğer küresel yatırımcılar da değerli bizim için. Onlara da teşvik veriyoruz. Onları da destekliyoruz. Ford, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai gibi ismini saydığım saymadığım tüm firmalar bizim için kıymetli. Ama bir milli markanın bir sektörde varlığı, Türkiye için paha biçilmez.”

Togg T10F, 2025’in ilk yarısında geliyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan TOGG’un sedan modeli Togg T10F, 2025’in ilk yarısında geliyor. T10F, Nisan 2025 yılında ön siparişe açılacak. Lansman tarihi için resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak, TOGG’un ön sipariş aldıktan sonra 4 ila 8 hafta içerisinde teslimatlara başladığı biliniyor. Dolayısıyla T10F’in 2025’in ilk yarısında yollara çıkması bekleniyor.

C-SUV segmentindeki T10X ise bugüne kadar 40 binden fazla satış gerçekleştirdi; 2024 yılında ilk 11 aydaki satışlar ise 24 bin 361 oldu.

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TOGG, satılacak mı? Bakan Kacır iddialara yanıt verdi