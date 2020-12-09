Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin satın aldığı Coronavac koronavirüs aşısının iki yan etkisi olduğunu ancak bunların etkisinin “çok çok az” olduğunu söyledi.

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Bakan Koca aşının yan etkileri hakkındaki soruya, “İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor.” yanıtını verdi.

Bakan Koca, ülkemizde 3. Faz denemeleri yapılan Çinli Sinovac tarafından üretilen Coronavac aşısının 3. Faz sonuçlarının birkaç gün sonra netleşeceğini söyledi. Türkiye ve Sinovac arasında yapılan anlaşmaya göre ülkemizdeki 3. Faz denemelerinde aşının etkinliğinin düşük olduğu sonucuna varılırsa Türkiye aşıları iade etme hakkına sahip.

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Sağlık Bakanlığı, 2021 Nisan’a kadar 100 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor. İlk 50 milyon doz için Sinovac ile anlaşma yapıldı, diğer 50 milyon için farklı üreticilerle görüşme sürüyor. Halkın bir bölümü Biontech'in ürettiği aşının pahalı olması nedeniyle Çinli aşıyı tercih ettiğimizi düşünüyor. Fahrettin Koca bununla ilgili olarak, “(Biontech & Pfizer aşısını) İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim Biontech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı. Hemen hemen 11 dolar.” dedi. Ayrıca Bakan Koca, “Kimseye zorla aşı yapamayız.” diyerek aşının zorunluğu olmadığını ifade etti.

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2897064-bakan-koca-hedef-yazdan-once-100-milyon-doz

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