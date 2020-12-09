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    Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac tarafından üretilen ve Türkiye'nin satın aldığı Coronavac aşısının iki adet küçük yan etkisi olduğunu açıkladı. Aşının çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin satın aldığı Coronavac koronavirüs aşısının iki yan etkisi olduğunu ancak bunların etkisinin “çok çok az” olduğunu söyledi.

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    Bakan Koca aşının yan etkileri hakkındaki soruya, “İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor.” yanıtını verdi.

    Bakan Koca, ülkemizde 3. Faz denemeleri yapılan Çinli Sinovac tarafından üretilen Coronavac aşısının 3. Faz sonuçlarının birkaç gün sonra netleşeceğini söyledi. Türkiye ve Sinovac arasında yapılan anlaşmaya göre ülkemizdeki 3. Faz denemelerinde aşının etkinliğinin düşük olduğu sonucuna varılırsa Türkiye aşıları iade etme hakkına sahip.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin sipariş ettiği 'Çin aşısı'nın ilk Faz-3 sonuçları geldi"

    Sağlık Bakanlığı, 2021 Nisan’a kadar 100 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor. İlk 50 milyon doz için Sinovac ile anlaşma yapıldı, diğer 50 milyon için farklı üreticilerle görüşme sürüyor. Halkın bir bölümü Biontech'in ürettiği aşının pahalı olması nedeniyle Çinli aşıyı tercih ettiğimizi düşünüyor. Fahrettin Koca bununla ilgili olarak, “(Biontech & Pfizer aşısını) İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim Biontech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı. Hemen hemen 11 dolar.” dedi. Ayrıca Bakan Koca, “Kimseye zorla aşı yapamayız.” diyerek aşının zorunluğu olmadığını ifade etti.



    https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2897064-bakan-koca-hedef-yazdan-once-100-milyon-doz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen aftih
    egitimi ve tecrubesimi? belliki bilmiyorsun fahrettin koca cocuk doktoru :D

    hastahane yonetti dediginde tarikat destegiyle actigi kendi hastahanesi.

    Ayrica pandemi daha atlatilmadi, gercek rakamlari gizleyerek halki rehavete kaptirip ulkeyi covid cenneti haline getirdi. Bunada ulke menfaatleri diyip gazinizi aldi. Sanki ulke turist doldu. %70 hasta garantisi verdigi sehir hastahaneleri ile turizm sirketi sahibi bir bakanin isine yaradi sahte vaka sayilari.

    Hal boyle olunca doktorun birisi diyorki; arabanizla hiz yapmayin, kaza yaparsaniz yogun bakima alinamazsiniz. Sen gelmisin salgini cok iyi yonetti diyorsun. Hadi ordan sasirmis seni....
    egitimi ve tecrubesimi? belliki bilmiyorsun fahrettin koca cocuk doktoru :D hastahane yonetti dediginde tarikat destegiyle actigi kendi hastahanesi.
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    aftih (emre cömert) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) dogangoxel
    Evet bu arkadaşımızı eğitimi ve tecrübesiyle kendini kanıtlamış, hastaneler yönetmiş Türk tıp tarihinin en büyük pandemilerden birini sağlık sistemimiz cokmeden atlatmış sektörün önde gelen bir doktor/bakanın yerine almak için öncelikle eğitimini ve sektördeki tecrübelerini açıklamaya davet ediyorum.
    Evet bu arkadaşımızı eğitimi ve tecrübesiyle kendini kanıtlamış, hastaneler yönetmiş Türk tıp tarihinin en büyük pandemilerden birini sağlık sistemimiz cokmeden...
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    3 Yanıt Yanıtla +17
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya"



    https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2897064-bakan-koca-hedef-yazdan-once-100-milyon-doz



    Saglik bakani dalga geciyor heralde , kiyafetmi bu arkadas uzerime iyi oturmazsa almam gibi cumleler kurmus.Sacma !
    "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya" https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2897064-bakan-koca-hedef-yazdan-once-100-milyon-d...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    CanArt3 (Can Arat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 milyona kadar gelecek.. Bunun anlamı nedir ? Memleket 80 milyon. Bu ekstra 20 milyon ne olacak ? Aklıma tek bir mantıklı açıklama geliyor o da aşının etkisinin kalıcı olmama ihtimali. Bazıları birden fazla aşı olmak durumunda kalabilir. Yoksa olay 2 doz olmak gerekiyor geyiğiyle mi ilgili ? Yani 100 milyon aşı deyince 50 milyon kişiye mi yetecek ?
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    Semihh16 6 gün ( Mesaj Silindi ) CanArt3
    Nisan kadar 100 milyon doz 50 milyon aşı olacak 80 milyon 50 milyon kişi aşı olursa sürü bağışıklığı için yeterli görülüyor. Kaldı ki o ara Türkiye kendi aşısını çıkarma ihtimalide bulunuyor. Gerekli görülürse Nisan ve sonrası için tekrardan aşı alınır. Hükümeti zerre sevmem sayılar gerçek değil ama bunda bit yeni aramaya gerek de yok
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    cagataybaysal (Çağatay Baysal) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Artık teknoloji ve sosyal medya ileri seviyede, ilerleyen zamanda her şeyi anlayacağız, domuz gribi zamanını hatırlayın kulaktan kulağa yayılan bilgilerle varsayım yapıyorduk
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    Profkafa (on ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu virüs çıkmadan önce aşılarını hazırladı kesin çin... şimdi milyonlarca satacaklar...bu resmen dolandırılmadır.. bu millete çin bilerek bulaştırdır.. Bu aşıya güvenmiyorum ama bakanıma güveniyorum ne yapacağız bilmiyorum.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu anda kısa vadede görünen zaten yeterli sayıda aşı mevcut olmayacak.
    İnşallah bu "ben çin aşısı olmam yeaaa" diyenler sözlerinde dururlar ve aşı olmak isteyenler daha çabuk aşıya ulaşırlar.

    Ve aşı olmayanlara covid'e maruz olmaları durumunda kesinlikle ücretsiz tedavi hizmeti olmamalıdır. Ben riski göze alıyorum diyenler gerçekten riski göze almalılar.
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    GaridesGafa 1 hf. ( Mesaj Silindi ) por favor
    Daha faz 3 çalışmaları belli değil, adam akıllı talibi yok, fda onaylı değil, ne idüğü belirsiz aşıyı niye vurulalım?
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    Simetrist (Eren Drms) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Koca az ateş diyorsa: ateşler içinde yanacağız.

    az halsizlik diyorsa: ölmüşüz gömenimiz yok kıvamına geliriz.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    50 milyon dozla 2 kere vursan en fazla 25 milyona vurursun. e tabi bunun karaborsası da var bide yandaşları da önden vurmaya başlar. daha piyasada test yokken bunların ofiste oturmuş 5dk bir test yapıyordu. hatırlayın görüntüleri var. o aşı bize gelene kadar, kim öle kim sağ
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    vonderplanitz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    @Elektrikliarabasever Hem beni bloklamışsınız, hem de mesajımı yanıtlayarak chatleşmişsiniz.



    Bi karar verin bloklamak mı, chatleşmek mi istiyosunuz?
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    R0llingMan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi aslında bir turnusol işlevi de görüyor, bir çok hocanın ne kadar yetersiz olduğu ve bir çok insanın da aslında ne kadar cahil olduğunu gösterdi.
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    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#333333]Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının zorunlu olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya cevaben "Aşının doğrusu zorunlu olmasını[color=#e60000] şimdilik [color=#333333]düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. [color=#333333]Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. [color=#e60000]Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek.[color=#e60000] [color=#333333]Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok kuruluş ya da yapı, aşı yapılmasını önemseyebilecek." ifadelerini kullandı. 


    https://www.cnnturk.com/turkiye/ayni-aileden-4-kisi-koronavirusten-oldu













    yani diyorlar ki şimdilik bişey demiyoruz ama günü gelince zorunlu olacak yaptıranlar kendi düşünsün oluşabilecek riskleri
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    vonderplanitz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FDA, covid-19 aşılarının olası yan etkilerini listeledi. yan etkiler arasında ölüm de var.

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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    Her aşının öldürme ihtimali var zaten bazı bünyeler çok alerjik reaksiyon gösterebiliyor.
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    X-1 (Ali GÖREN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) vonderplanitz
    Her asida var bu aslinda. Cunku kimyasal olarak da bazi bilesenler yer aliyor.



    Bunye farkli reaksiyonlara sebep olabiliyor. Ameliyat gibi dusun. Onam formunda da olum riskini belirtirler.
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    HABERİN ETİKETLERİ
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    6 etiket daha koronavirüs aşısı covid-19 koronavirüs Türkiye Haberleri fahrettin koca Bilim ve Teknoloji
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