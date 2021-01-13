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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu

    Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca ve beraberindekiler canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin'de üretilen Kovid aşısına acil kullanım onayı verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalar yaptı. Bakan Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca ve beraberindekiler koronavirüs aşısı oldu.

    Bilim Kurulu'nun bugünkü ana gündem maddesinin aşı programı olduğunu aktaran Koca, 30-31 Aralık tarihlerinde iki parça halinde Türkiye'ye gelen 3 milyon doz aşının teslim alınarak halk sağlığı depolarına taşındığını ve o tarihten itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 14 gün sürecek güvenlik testlerine başladığını anımsattı.

    Koca, güvenlik testlerinin bugün itibarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye'ye gelen her aşı için bu güvenlik testlerinin rutin olarak yapıldığını söyledi.

    Daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için Faz 3 çalışması Türkiye'de devam eden aşının ara sonuçlarını talep ederek değerlendirdiklerini aktaran Koca, bu sonuçlara göre aşının yeterince güvenli olduğunun anlaşıldığını ve acil kullanım onayı için de sürecin başladığını hatırlattı.

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    Aşılama programı

    Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
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    Bakan Koca, bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurduğuna işaret ederek, güvenlik esaslarından taviz vermeden titizlikle çalışan personele, bağımsız komite üyesi bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

    Koca, sözlerini şöyle sürdürdü ;

    "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır. Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir.

    Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir."

    "Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca uğraşları ile salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Hepimizin sağlığı ve toplumumuzun huzuru için bu günün öneminin farkında olarak aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum."

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak"

    ''Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün de öyle bir gün. Aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. ''

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da aşı oldu. Kara, "Ben sırası gelen özellikle sağlık çalışanların ve büyüklerimizin mutlaka olması gerektiğini söylüyorum." İfadelerini kullandı.

    Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu
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    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haber-asilama-yarin-basliyor-bakan-koca-ve-bilim-kurulu-uyeleri-koronavirus-asisi-oldu-41713985 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gün Oksay'ın olduğu aşı neydi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    Gün bey bu aşının Faz 3 denemesine gönüllü olarak katıldı. Olduğu aşı, gönüllülere uygulanan aşıydı. Şimdi aynı aşının genel kullanımına izin verildi. Bugünden itibaren sırası gelen herkes dilerse aşı olabilecek
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    SilentHunterHD 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayırlı olsun
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